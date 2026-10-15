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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'उनकी लड़ाई में मैं...', अंकिता भंडारी के मां-बाप से मिलकर क्या बोले राहुल गांधी?

'उनकी लड़ाई में मैं...', अंकिता भंडारी के मां-बाप से मिलकर क्या बोले राहुल गांधी?

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने BJP को महिला विरोधी करार दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि BJP में बलात्कारियों और हत्यारों का फूल-मालाओं से स्वागत होता है और अपराधियों को सत्ता की ताकत से नवाजा जाता है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 15 Oct 2026 07:47 AM (IST)
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इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट कर रहे अंकिता भंडारी के मां-बाप को गुरुवार की सुबह 4 बजे दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया, हालांकि 1 घंटे बाद ही दोनों को रिहा कर दिया. इससे पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बुधवार (14 अक्टूबर, 2026) की रात इंडिया गेट पहुंचे और उन्होंने वहां धरना प्रदर्शन कर रहे अंकिता भंडारी के परिवार से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि पिछले चार सालों से अंकिता भंडारी के परिवार को इंसाफ नहीं मिला है, लेकिन एक VIP आरोपी को संरक्षण और संवैधानिक पद का इनाम जरूर मिला है.

इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर निशाना साधा. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए अपने पोस्ट में कहा, ‘जहां बलात्कारियों और हत्यारों का फूल-मालाओं से स्वागत होता है और अपराधियों को सत्ता की ताकत से नवाजा जाता है, उस महिला-विरोधी BJP से कोई उम्मीद की भी नहीं जा सकती है.’

मैं और कांग्रेस पार्टी अंकिता के परिवार के साथ है- राहुल

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, ‘आज अंकिता के माता-पिता अपनी बच्ची के लिए न्याय की गुहार लेकर अपने घर से मीलों दूर इंडिया गेट पर बैठे हैं. मैं और कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़े हैं, उनके दुख में भी और इंसाफ की उनकी इस लड़ाई में भी.’ 

जब तक न्याय नहीं मिलता, धरने पर बैठे रहेंगे- अंकिता की मां

अंकिता भंडारी की मां ने कहा, ‘जब 12 अक्टूबर को हमें इस बात का पता चला कि BJP नेता दुष्यंत कुमार गौतम को त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है, तब हमें बहुत गहरा दुख हुआ. मैं देश की राष्ट्रपति से अपील करती हूं कि सीबीआई की जांच पूरी होने तक दुष्यंत गौतम को राज्यपाल नियुक्त करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए.’ उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति महोदया खुद एक महिला हैं और वह मेरी भावनाओं को जरूर समझेंगी.  

 उन्होंने यह भी कहा कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता है, वह तब तक धरने पर बैठी रहेंगी. पीड़ित अंकिता की मां ने BJP नेता दुष्यंत कुमार गौतम के राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर सवाल उठाए और यह आरोप भी लगाया कि दुष्यंत गौतम की वजह से उनकी बेटी की हत्या हुई थी. 

यह भी पढ़ेंः CJP के 11 नेता हुए रिहा, अभिजीत दीपके बोले- 'आजाद होते ही उन्होंने...'

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 15 Oct 2026 07:46 AM (IST)
Tags :
India Gate Ankita Bhandari RAHUL GANDHI CONGRESS
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