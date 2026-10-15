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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगअपनी पहली लिंक्डइन पोस्ट में क्या लिख गए विराट कोहली, जो हो गया वायरल?

अपनी पहली लिंक्डइन पोस्ट में क्या लिख गए विराट कोहली, जो हो गया वायरल?

Virat Kohli First Linkedin Post: 13 अक्टूबर को किए गए अपने पहले ही पोस्ट में विराट ने भारत को एक 'ग्लोबल स्पोर्ट्स पावरहाउस' बनाने का अपना बड़ा विजन शेयर किया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 15 Oct 2026 06:51 AM (IST)
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मैदान पर बल्ला थामकर गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने वाले विराट कोहली ने अब कॉर्पोरेट जगत की पिच पर कदम रख दिया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर राज करने वाले विराट कोहली ने आधिकारिक तौर पर लिंक्डइन (LinkedIn) पर अपना डेब्यू किया है. किंग कोहली का यह नया अवतार इंटरनेट पर आग की तरह वायरल हो रहा है. आमतौर पर लिंक्डइन को नौकरी और प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए जाना जाता है, लेकिन विराट कोहली ने यहां एक क्रिकेटर के रूप में नहीं, बल्कि एक सफल बिजनेस आंत्रप्रेन्योर (Entrepreneur) और दूरदर्शी इन्वेस्टर के रूप में एंट्री मारी है. उनका पहला लिंक्डइन पोस्ट जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ इस पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई.

विराट कोहली ने लिंक्डइन पर किया पहला पोस्ट और हो गया वायरल

13 अक्टूबर को किए गए अपने पहले ही पोस्ट में विराट ने भारत को एक 'ग्लोबल स्पोर्ट्स पावरहाउस' बनाने का अपना बड़ा विजन शेयर किया. विराट ने अपनी पोस्ट में लिखा..."मैं हमेशा से एक ऐसा भारत देखना चाहता था जहां हर खेल को फॉलो किया जाए, उसका जश्न मनाया जाए और उसे खेला जाए. आज वह सपना पहले से कहीं ज्यादा करीब महसूस होता है."

पोस्ट में लिखी भावुक बात, लोग हुए दीवाने

विराट ने बताया कि खेल के मैदान के बाहर उनकी दूसरी पारी का मकसद केवल ग्लोबल एथलीट तैयार करना नहीं, बल्कि भारत से वर्ल्ड-क्लास स्पोर्ट्स ब्रांड्स खड़े करना है. इसी सोच के साथ वे Agilitas Sports में बतौर इन्वेस्टर और अपने ब्रांड one8world के को-फाउंडर के रूप में काम कर रहे हैं. पोस्ट के अंत में विराट ने एक बेहद भावुक और प्रेरणादायक लाइन लिखी, जिसने फैंस और कॉर्पोरेट लीडर्स दोनों को दीवाना बना दिया "विजन बिल्कुल साफ है, अब समय आ गया है कुछ ऐसा बनाने का जो हम सभी के बाद भी जिंदा रहे."

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यूजर्स बोले, लगता है अब विराट भाई 9-5 करने जा रहे हैं

सोशल मीडिया पर जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुआ इंटरनेट यूजर्स ने इस पर रिएक्शन देने शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा...विराट भाई क्रिकेट से मन भर गया क्या? एक और यूजर ने लिखा...लगता है विराट कोहली अब कॉर्पोरेट में नौकरी करने जा रहे हैं. तो वहीं एक और यूजर ने मजाक करते हुए लिखा...विराट भाई संन्यास लेने के बाद 9-5 जॉब करने पर विचार कर रहे हैं. अब उनका यह पोस्ट इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 15 Oct 2026 06:51 AM (IST)
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