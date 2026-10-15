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हिंदी न्यूज़ऑटोअब नोएडा में आसानी से चार्ज होगी इलेक्ट्रिक कार, जानें कहां-कहां बनेंगे स्टेशन?

अब नोएडा में आसानी से चार्ज होगी इलेक्ट्रिक कार, जानें कहां-कहां बनेंगे स्टेशन?

नोएडा में इलेक्ट्रिक वाहन चालकों के लिए बड़ी खुशखबरी. प्राधिकरण ने नए चार्जिंग स्टेशनों के लिए किए समझौते, जानिए शहर में कहां-कहां मिलेंगी सुविधाएं.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 15 Oct 2026 06:50 AM (IST)
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हमारे देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. क्योंकि पहले जहां सड़कों पर एक या 2 गाड़ी इलेक्ट्रिक दिखती थी पर अब ऐसा नहीं है और EV गाड़ियों की ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ी है. लेकिन अभी भी लोगों का मानना है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने के लिए स्टेशन कम हैं. लेकिन अब यह दिक्कत भी खत्म होने वाली है. क्योंकि अगर आप नोएडा में रहते हैं और आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो यह खबर आपके चेहरे पर खुशी ला सकती है.

दरअसल नोएडा में अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बढ़ते नंबर को देखते हुए अब इस शहर में 78 नए चार्जिंग स्टेशन बनाये जायेंगे और इसका काम बहुत जल्द ही पूरा भी हो जाएगा. शहर के कई जगहों पर यह चार्जिंग स्टेशन बनने हैं. चलिए इस खबर में आपको विस्तार से बताते हैं पूरी खबर के बारें में.

बनेंगे 78 नए स्टेशन

आपको बता दें कि नोएडा में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से हाथ मिलाया है. जबकि अब खबर आ रही है कि शहर में 48 नए चार्जिंग स्टेशन बनाये जाएंगे.

वहीं इससे पहले प्राधिकरण ने यूपी रिन्यूएबल एंड ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी यूपीआरईवी के साथ भी 30 जगहों पर स्टेशन लगाने के लिए करार किया था. जिसके चलते इन दोनों समझौतों को मिलाकर कुल 78 चार्जिंग फैसिलिटी तैयार की जा रही हैं. जबकि प्राधिकरण का टारगेट शहर में 100 ऐसे स्टेशन बनाने का है.

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कहां बनेंगे यह स्टेशन?

जानकारी दें दे कि जारी की गई सूची के मुताबिक इन नए चार्जिंग स्टेशनों को शहर के उन हिस्सों में बनाया जा रहा है जहां ट्रैफिक का दबाव सबसे ज्यादा रहता है. जो मुख्य स्थान होंगे उनमें सेक्टर-16 और सेक्टर-18 जैसे मेट्रो स्टेशन, सेक्टर-142, सेक्टर-147, सेक्टर-137 और सेक्टर-83 के मेट्रो पार्किंग स्थल शामिल हैं. जबकि इसके अलावा सेक्टर-32 का लॉजिक्स मॉल, सेक्टर-61 का शॉप्रिक्स मॉल, सेक्टर-129 का साया स्टेटस मॉल और सेक्टर-50 व 51 के लोकप्रिय बाजार भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं.

अब नोएडा में आसानी से चार्ज होगी इलेक्ट्रिक कार, जानें कहां-कहां बनेंगे स्टेशन?

एक साथ चार्ज होंगी कई गाड़ियां

बता दें कि नोएडा में बन रहें इन नए चार्जिंग स्टेशनों की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि इन्हें नए तकनीक के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है. जिससे लोगों के समय की बचत होगी. हर एक स्टेशन पर कम से कम दो अत्याधुनिक चार्जर लगाए जाने की पूरी योजना बनाई गई है. इन प्वाइंट्स की मदद से एक ही समय में दो चारपहिया इलेक्ट्रिक कारों के साथ-साथ एक इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन को भी बड़े आराम से चार्ज किया जा सकेगा. वहीं ऐसा माना जा रहा है कि यह काम अगले 6 महीने में पूरा हो जाएगा.

इलेक्ट्रिक गाड़ियों वालों की होगी बल्ले-बल्ले 

नोएडा जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहर में पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी लंबे समय से एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी. खासकर उन लोगों के लिए जो अपार्टमेंट या ऐसे घरों में रहते हैं जहां डेडीकेटेड होम चार्जर की सुविधा नहीं है. इन नए 100 चार्जिंग स्टेशनों के बन जाने से शहर के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करना बेहद आसान हो जाएगा. जिसके चलते अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मालिकों की बल्ले-बल्ले होने वाली है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 15 Oct 2026 06:50 AM (IST)
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