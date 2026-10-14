नई Kawasaki Versys 900 में Radar टेक्नोलॉजी, और क्या है नया?

Kawasaki ने 2027 Versys 900 और Versys 900 SE से पर्दा उठा दिया है. यह नई स्पोर्ट्स टूरिंग मोटरसाइकिल Z900 से प्रेरित 948cc इनलाइन-फोर इंजन के साथ आती है. हालांकि, इसे सिर्फ Z900 का दूसरा रूप कहना सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें लंबी दूरी की राइडिंग के लिए अलग डिजाइन, सस्पेंशन और राइडर की मदद करने वाली आधुनिक टेक्नोलॉजी दी गई है.

इसकी सबसे खास बात रडार आधारित Advanced Rider Assistance Systems यानी ARAS है. इसमें आगे और पीछे लगे रडार सेंसर की मदद से राइडर को आसपास चल रहे वाहनों के बारे में जानकारी मिलती है. कंपनी ने इसे Versys परिवार की पहली बाइक बताया है, जिसमें इस तरह की राइडर असिस्टेंस टेक्नोलॉजी दी गई है.

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इंजन और राइडिंग के लिए क्या मिला नया.

नई Kawasaki Versys 900 में 948cc का लिक्विड-कूल्ड, चार-सिलेंडर इंजन दिया गया है. यह इंजन 9,500rpm पर 122PS की पावर और 8,000rpm पर 97.3Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसमें छह-स्पीड गियरबॉक्स के साथ क्विकशिफ्टर भी मिलता है. बाइक के लिए नया ट्रेलिस फ्रेम तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य बेहतर हैंडलिंग और संतुलन देना है. इसमें लंबी यात्रा के अनुकूल सस्पेंशन और दोनों तरफ 17-इंच के पहिए मिलते हैं. राइडर की सुविधा के लिए सीट की ऊंचाई 825mm से 845mm तक एडजस्ट की जा सकती है. विंडस्क्रीन को भी सात अलग-अलग पोजिशन में सेट करने का विकल्प दिया गया है.

Radar टेक्नोलॉजी से राइडर को कैसे मिलेगी मदद.

इस बाइक का ARAS सिस्टम तीन प्रमुख फीचर्स के साथ आता है. Adaptive Cruise Control Lite आगे चल रहे वाहन से दूरी बनाए रखने में मदद करता है और जरूरत पड़ने पर इंजन की पावर कम कर सकता है. हालांकि, यह सिस्टम अपने आप ब्रेक नहीं लगाता, इसलिए अचानक धीमा होते ट्रैफिक में राइडर को खुद ब्रेक लगाने पड़ते हैं. Forward Collision Warning संभावित टक्कर के खतरे पर चेतावनी देता है. वहीं, Blind Spot Detection पीछे और बगल के ब्लाइंड स्पॉट में आने वाले वाहनों के बारे में अलर्ट करता है. इसमें Emergency Stop Signal भी मिलता है, जो तेज ब्रेक लगाने पर पीछे की लाइट को फ्लैश करके दूसरे वाहन चालकों को सावधान करता है. ये फीचर्स राइडर की मदद के लिए हैं, लेकिन सुरक्षित राइडिंग की जिम्मेदारी उसी की रहती है.

TFT डिस्प्ले, वेरिएंट और कीमत की जानकारी.

Kawasaki Versys 900 में पांच-इंच का फुल-कलर TFT डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन की सुविधा मिलती है. इसमें राइडिंग मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, बेहतर ABS और Kawasaki Cornering Management Function जैसे फीचर्स भी शामिल हैं. स्टैंडर्ड वेरिएंट की ब्रिटेन में कीमत £10,899 रखी गई है, जबकि Versys 900 SE की कीमत £11,799 है. SE वेरिएंट में LED फॉग लैंप, हीटेड ग्रिप्स, हैंड गार्ड और सेंटर स्टैंड जैसे अतिरिक्त फीचर्स मिलते हैं. दोनों वेरिएंट की बिक्री अप्रैल 2027 से शुरू होने की जानकारी दी गई है. फिलहाल भारत में लॉन्च की तारीख और कीमत घोषित नहीं हुई है. इसलिए भारतीय बाजार में इसकी उपलब्धता को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा.

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