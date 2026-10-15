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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'श्रीराम ने मोदी जी से कहा मुझे घर कब दोगे?' CM सम्राट के बयान पर बवाल

'श्रीराम ने मोदी जी से कहा मुझे घर कब दोगे?' CM सम्राट के बयान पर बवाल

पटना में 'सेवा के रंग, राष्ट्र के संग' रंगोली कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी हिस्सा लिया और ये कह दिया है कि बीजेपी के ऐजेंडे में राम मंदिर बनाना था ही नहीं.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 15 Oct 2026 07:29 AM (IST)
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पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 'सेवा के रंग, राष्ट्र के संग' रंगोली कार्यक्रम आयोजित किया गया. ये कार्यक्रम पटना के ज्ञान भवन और ऐतिहासिक गांधी मैदान में बीजेपी द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी हिस्सा लिया.

इस दौरान सीएम सम्राट ने संबोधन में कुछ ऐसा बोल दिया है, जिससे वो चर्चा में आ गए हैं. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि श्री राम 400 साल से इंतजार कर रहे थे कि मोदी सरकार उन्हें कब घर देगी. 

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भगवान राम के टेंट की तुलना सीधे 'प्रधानमंत्री आवास योजना' से 

सीएम सम्राट ने कहा, "इस देश में आजादी के लगभग 400 वर्ष पहले से प्रभु श्री राम एक टेंट में इंतजार कर रहे थे.  सभी को मकान मिला. मोदी जी 5 करोड़ लोगों को पक्का मकान दे रहे थे तब प्रभु श्री राम जी इंतजार कर रहे थे कि मोदी जी हमको घर कब दोगे. साथियों जब आपके आशीर्वाद से मोदी जी की सरकार बनी तब 400 वर्षों से जो टेंट में रह रहे थे उनके लिए मोदी जी निचली अदालत में लड़े, सुप्रीम कोर्ट में लड़े." सीएम सम्राट का ये बयान अब वायरल हो रहा है क्योंकि उन्होंने भगवान राम के टेंट की तुलना सीधे केंद्र सरकार की 'प्रधानमंत्री आवास योजना' से कर दी है. 

तो क्या ऐजेंडे में नहीं था राम मंदिर?

सीएम सम्राट ने खुलकर कहा कि बीजेपी के ऐजेंडे में राम मंदिर बनाना नहीं था. उन्होंने आगे कहा, "जब सभी न्यायलय से जीत गये तब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने का काम किया हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया" सम्राट चौधरी ने ये  भी कहा कि बीजेपी के मूल एजेंडे में राम मंदिर का निर्णय नहीं था, लेकिन प्रभु श्रीराम लंबे समय से टेंट में थे तो पार्टी ने कोर्ट में लड़ाई लड़कर उनके लिए घर बनाया."

लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. लोगों ने उनके इस बयान को अहंकार और भगवान राम का अपमान बताया है. उनका तर्क है कि जिसने सृष्टि बनाई उनको लेकर ऐसे बयान देना धार्मिक आस्था के खिलाफ है. वहीं, लोगों की भी तरह तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 15 Oct 2026 07:29 AM (IST)
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