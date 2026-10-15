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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाठंड से पहले मौसम करेगा टॉर्चर, दिल्ली समेत 20 से ज्यादा राज्यों में IMD की चेतावनी

ठंड से पहले मौसम करेगा टॉर्चर, दिल्ली समेत 20 से ज्यादा राज्यों में IMD की चेतावनी

गुलाबी ठंड की दस्तक के साथ ही एक बार फिर मौसम बदलता दिख रहा है. IMD ने गुरुवार को 20 से ज्यादा राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 15 Oct 2026 08:01 AM (IST)
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गुलाबी ठंड की दस्तक के साथ ही एक बार फिर मौसम बदलता दिख रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक गुरुवार (15 अक्टूबर) को देश के करीब 20 से ज्यादा राज्यों में बारिश होने के आसार हैं. IMD ने पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन का विशेष अलर्ट जारी किया है. देश के दक्षिणी हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है. 

IMD के मुताबिक उत्तर-पश्चिम भारत में बने पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते गुरुवार को जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में भी आज कहीं-कहीं ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है. 

दिल्ली में होगी बारिश
राजधानी दिल्ली और आस-पास के क्षेत्रों में आज दिनभर आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. हालांकि शाम तक कई जगहों पर हल्की बारिश और कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश की संभावना है. इस दौरान 40-50 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं. IMD ने कहा है कि रात में भी कई जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है. इस दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.

बिहार-यूपी और झारखंड का हाल 
मौसम विभाग ने बताया कि गुरुवार को बिहार में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे सटे बिहार के कुछ इलाकों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है. इसके चलते 16-18 अक्टूबर के बीच राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने के आसार हैं. झारखंड में गुरुवार को कई जगहों पर हल्की या छुटपुट बारिश होने की संभावना है. 

दक्षिण भारत में बारिश
दक्षिण भारत के कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में 15 अक्टूबर को गर्म और उमस भरा मौसम बना रहेगा. दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की वापसी को लेकर परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल बन चुकी हैं. 15-19 अक्टूबर के दौरान दक्षिण भारत के बड़े हिस्से में बारिश का नया दौर देखने को मिल सकता है.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 15 Oct 2026 08:01 AM (IST)
Tags :
Weather Rain IMD Hailstorm DELHI
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