ठंड से पहले मौसम करेगा टॉर्चर, दिल्ली समेत 20 से ज्यादा राज्यों में IMD की चेतावनी

गुलाबी ठंड की दस्तक के साथ ही एक बार फिर मौसम बदलता दिख रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक गुरुवार (15 अक्टूबर) को देश के करीब 20 से ज्यादा राज्यों में बारिश होने के आसार हैं. IMD ने पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन का विशेष अलर्ट जारी किया है. देश के दक्षिणी हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है.

IMD के मुताबिक उत्तर-पश्चिम भारत में बने पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते गुरुवार को जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में भी आज कहीं-कहीं ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है.

दिल्ली में होगी बारिश

राजधानी दिल्ली और आस-पास के क्षेत्रों में आज दिनभर आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. हालांकि शाम तक कई जगहों पर हल्की बारिश और कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश की संभावना है. इस दौरान 40-50 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं. IMD ने कहा है कि रात में भी कई जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है. इस दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.

बिहार-यूपी और झारखंड का हाल

मौसम विभाग ने बताया कि गुरुवार को बिहार में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे सटे बिहार के कुछ इलाकों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है. इसके चलते 16-18 अक्टूबर के बीच राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने के आसार हैं. झारखंड में गुरुवार को कई जगहों पर हल्की या छुटपुट बारिश होने की संभावना है.

दक्षिण भारत में बारिश

दक्षिण भारत के कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में 15 अक्टूबर को गर्म और उमस भरा मौसम बना रहेगा. दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की वापसी को लेकर परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल बन चुकी हैं. 15-19 अक्टूबर के दौरान दक्षिण भारत के बड़े हिस्से में बारिश का नया दौर देखने को मिल सकता है.

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