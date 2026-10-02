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हिंदी न्यूज़ऑटोसफाई के बाद भी कार से नहीं जा रही बदबू, इन जगहों को पहले करें चेक

सफाई के बाद भी कार से नहीं जा रही बदबू, इन जगहों को पहले करें चेक

सफाई के बाद भी कार से बदबू आ रही है तो सिर्फ परफ्यूम न लगाएं. AC फिल्टर, कारपेट, सीट के नीचे और बूट जैसी जगहों को पहले चेक करें.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 02 Oct 2026 11:58 AM (IST)
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कार की सफाई कराने के बाद भी अगर अंदर से बदबू आ रही है, तो सिर्फ सीट और फ्लोर मैट साफ करना काफी नहीं है. कई बार बदबू ऐसी जगहों पर जमी गंदगी, नमी या धूल की वजह से आती है, जहां आसानी से नजर नहीं जाती. AC का केबिन फिल्टर, एयर वेंट, कारपेट के नीचे जमा नमी और डोर के अंदर की जगह भी बदबू की वजह बन सकती है.  

खाने-पीने की चीजें गिरने या कार में पानी जाने से भी कुछ समय बाद गंध आने लगती है. अगर बदबू AC चलाने पर ज्यादा महसूस होती है, तो इसकी वजह AC सिस्टम का कोई हिस्सा भी हो सकता है. ऐसे में सिर्फ परफ्यूम लगाने से समस्या खत्म नहीं होगी. आइए जानते हैं कार में किन जगहों को सबसे पहले चेक करना चाहिए.

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केबिन एयर फिल्टर से शुरू करें

कार का केबिन एयर फिल्टर बाहर की धूल और गंदगी को रोकता है. समय के साथ इसमें धूल, छोटे कण और नमी जमा हो सकती है. इससे AC चलाते समय कार के अंदर खराब गंध आ सकती है. अगर फिल्टर काफी गंदा है, तो उसे बदलवाना बेहतर होता है. इसकी जांच और बदलाव का समय कार के मॉडल और इस्तेमाल पर निर्भर करता है.

AC के वेंट और सिस्टम को देखें

अगर बदबू खासतौर पर AC चालू करने के बाद आती है, तो AC सिस्टम की जांच जरूरी है. AC सिस्टम के अंदर नमी रहने पर फफूंद या दूसरे सूक्ष्म जीव बढ़ सकते हैं, जिससे हवा के साथ गंध आने लगती है. केवल वेंट के बाहर सफाई करने से हमेशा समस्या दूर नहीं होती. ऐसी स्थिति में AC की प्रोफेशनल सफाई कराना सही रहेगा.

फ्लोर मैट और कारपेट के नीचे देखें

कई बार कार में पानी या कोई ड्रिंक गिर जाती है और वह कारपेट के नीचे चली जाती है. अगर नमी लंबे समय तक बनी रहे, तो बदबू आने लगती है. इसलिए मैट हटाकर नीचे की जगह को भी देखना चाहिए. अगर कारपेट गीला है, तो उसे अच्छी तरह सुखाना जरूरी है. मानसून या पानी भरी सड़क से गुजरने के बाद इस हिस्से पर खास ध्यान देना चाहिए.

सीटों के नीचे भी हो सकती है गंदगी

कार की सीटों के नीचे अक्सर ऐसी जगह होती है जहां सफाई के दौरान ध्यान नहीं जाता. खाने के टुकड़े, पैकेट या दूसरी चीजें वहां फंस सकती हैं. समय के साथ इनसे भी बदबू आने लगती है. सीट के नीचे और आसपास की जगह को वैक्यूम क्लीनर से साफ करना मददगार हो सकता है.

डोर पॉकेट और बूट भी चेक करें

डोर पॉकेट में रखे पुराने खाने के पैकेट या गीली चीजें भी बदबू की वजह बन सकती हैं. इसी तरह बूट में रखा सामान, गीला कपड़ा या जूते लंबे समय तक रहने पर गंध पैदा कर सकते हैं. इसलिए इन जगहों को भी खाली करके अच्छी तरह साफ करें.

परफ्यूम से सिर्फ गंध छिपेगी

अगर सफाई के बाद भी बदबू बनी हुई है, तो सिर्फ कार परफ्यूम या एयर फ्रेशनर इस्तेमाल करने से समस्या का कारण खत्म नहीं होगा. पहले बदबू की असली वजह पता करना जरूरी है. अगर AC, लगातार नमी या किसी दूसरे हिस्से से समस्या हो रही है, तो सर्विस सेंटर या विशेषज्ञ से जांच कराना बेहतर है.

यह भी पढ़ें: क्यों पेट्रोल कार से महंगी हैं डीजल कारें, किस चीज का एक्स्ट्रा पैसा लेती है कंपनी?

 

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 02 Oct 2026 11:58 AM (IST)
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