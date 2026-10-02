सफाई के बाद भी कार से नहीं जा रही बदबू, इन जगहों को पहले करें चेक

कार की सफाई कराने के बाद भी अगर अंदर से बदबू आ रही है, तो सिर्फ सीट और फ्लोर मैट साफ करना काफी नहीं है. कई बार बदबू ऐसी जगहों पर जमी गंदगी, नमी या धूल की वजह से आती है, जहां आसानी से नजर नहीं जाती. AC का केबिन फिल्टर, एयर वेंट, कारपेट के नीचे जमा नमी और डोर के अंदर की जगह भी बदबू की वजह बन सकती है.

खाने-पीने की चीजें गिरने या कार में पानी जाने से भी कुछ समय बाद गंध आने लगती है. अगर बदबू AC चलाने पर ज्यादा महसूस होती है, तो इसकी वजह AC सिस्टम का कोई हिस्सा भी हो सकता है. ऐसे में सिर्फ परफ्यूम लगाने से समस्या खत्म नहीं होगी. आइए जानते हैं कार में किन जगहों को सबसे पहले चेक करना चाहिए.



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केबिन एयर फिल्टर से शुरू करें

कार का केबिन एयर फिल्टर बाहर की धूल और गंदगी को रोकता है. समय के साथ इसमें धूल, छोटे कण और नमी जमा हो सकती है. इससे AC चलाते समय कार के अंदर खराब गंध आ सकती है. अगर फिल्टर काफी गंदा है, तो उसे बदलवाना बेहतर होता है. इसकी जांच और बदलाव का समय कार के मॉडल और इस्तेमाल पर निर्भर करता है.

AC के वेंट और सिस्टम को देखें

अगर बदबू खासतौर पर AC चालू करने के बाद आती है, तो AC सिस्टम की जांच जरूरी है. AC सिस्टम के अंदर नमी रहने पर फफूंद या दूसरे सूक्ष्म जीव बढ़ सकते हैं, जिससे हवा के साथ गंध आने लगती है. केवल वेंट के बाहर सफाई करने से हमेशा समस्या दूर नहीं होती. ऐसी स्थिति में AC की प्रोफेशनल सफाई कराना सही रहेगा.

फ्लोर मैट और कारपेट के नीचे देखें

कई बार कार में पानी या कोई ड्रिंक गिर जाती है और वह कारपेट के नीचे चली जाती है. अगर नमी लंबे समय तक बनी रहे, तो बदबू आने लगती है. इसलिए मैट हटाकर नीचे की जगह को भी देखना चाहिए. अगर कारपेट गीला है, तो उसे अच्छी तरह सुखाना जरूरी है. मानसून या पानी भरी सड़क से गुजरने के बाद इस हिस्से पर खास ध्यान देना चाहिए.

सीटों के नीचे भी हो सकती है गंदगी

कार की सीटों के नीचे अक्सर ऐसी जगह होती है जहां सफाई के दौरान ध्यान नहीं जाता. खाने के टुकड़े, पैकेट या दूसरी चीजें वहां फंस सकती हैं. समय के साथ इनसे भी बदबू आने लगती है. सीट के नीचे और आसपास की जगह को वैक्यूम क्लीनर से साफ करना मददगार हो सकता है.

डोर पॉकेट और बूट भी चेक करें

डोर पॉकेट में रखे पुराने खाने के पैकेट या गीली चीजें भी बदबू की वजह बन सकती हैं. इसी तरह बूट में रखा सामान, गीला कपड़ा या जूते लंबे समय तक रहने पर गंध पैदा कर सकते हैं. इसलिए इन जगहों को भी खाली करके अच्छी तरह साफ करें.

परफ्यूम से सिर्फ गंध छिपेगी

अगर सफाई के बाद भी बदबू बनी हुई है, तो सिर्फ कार परफ्यूम या एयर फ्रेशनर इस्तेमाल करने से समस्या का कारण खत्म नहीं होगा. पहले बदबू की असली वजह पता करना जरूरी है. अगर AC, लगातार नमी या किसी दूसरे हिस्से से समस्या हो रही है, तो सर्विस सेंटर या विशेषज्ञ से जांच कराना बेहतर है.



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