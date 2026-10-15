हार्दिक पांड्या की छुट्टी तय, कौन होगा MI का अगला कप्तान? MI मैनेजमेंट में दो राय!

IPL 2027 Mumbai Indians Captain: आईपीएल 2027 से पहले मुंबई इंडियंस में कप्तानी को लेकर हलचल तेज हो गई है. हार्दिक पांड्या की जगह नए कप्तान की तलाश की चर्चाओं के बीच रोहित शर्मा और तिलक वर्मा दो बड़े दावेदार बनकर सामने आए हैं. हालांकि, फ्रेंचाइजी ने कप्तानी बदलने को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है.

आईपीएल 2027 के लिए मुंबई इंडियंस का कप्तान कौन होगा? क्या पांच बार टीम को चैंपियन बनाने वाले रोहित शर्मा की कप्तान के तौर पर वापसी होगी या फिर मुंबई इंडियंस युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा पर भरोसा जताएगी? ये ऐसे सवाल हैं, जिनकी चर्चा आईपीएल के अगले सीजन से पहले तेज हो गई है.

मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट में कप्तानी को लेकर दो अलग-अलग सोच होने की चर्चा है. एक पक्ष रोहित शर्मा को दोबारा कप्तान बनाने के समर्थन में बताया जा रहा है, जबकि दूसरा पक्ष तिलक वर्मा को भविष्य के कप्तान के तौर पर देख रहा है. हालांकि, मैनेजमेंट में मतभेद की इन चर्चाओं की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

रोहित शर्मा को फिर से कप्तान बनाने के पक्ष में क्या है तर्क?

मुंबई इंडियंस के इतिहास में रोहित शर्मा सबसे सफल कप्तान रहे हैं. उनकी कप्तानी में फ्रेंचाइजी ने पांच बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया. रोहित ने मुंबई इंडियंस को 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में चैंपियन बनाया था. हालांकि, 2020 के बाद रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस अगले तीन सीजन यानी 2021, 2022 और 2023 में खिताब नहीं जीत सकी. इसके बाद फ्रेंचाइजी ने बड़ा फैसला लेते हुए 2024 में रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या को कप्तान नियुक्त कर दिया.

अब चर्चा है कि मुंबई इंडियंस एक बार फिर रोहित शर्मा के अनुभव पर भरोसा जता सकती है. रोहित के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क उनका कप्तानी का अनुभव, बड़े मुकाबलों में दबाव झेलने की क्षमता और फ्रेंचाइजी के साथ उनका लंबा जुड़ाव है. इस विकल्प के समर्थकों का मानना है कि रोहित शर्मा को अगले एक या दो साल के लिए कप्तानी सौंप दी जाए और तिलक वर्मा को उपकप्तान बनाया जाए. इससे तिलक को रोहित जैसे अनुभवी कप्तान के मार्गदर्शन में सीखने का मौका मिलेगा और भविष्य के लिए तैयार किया जा सकेगा.

लेकिन इस योजना में एक बड़ी चुनौती रोहित शर्मा की उम्र है. रोहित अप्रैल 2027 में 40 साल के हो जाएंगे. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मुंबई इंडियंस लगभग 40 साल के खिलाड़ी को दोबारा कप्तान बनाकर भविष्य की योजना तैयार करना चाहेगी? रोहित की कप्तानी में तत्काल सफलता की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन लंबी अवधि के लिए फ्रेंचाइजी को एक बार फिर नए कप्तान की तलाश करनी पड़ सकती है.

तिलक वर्मा पर दांव लगाने के पक्ष में क्यों है दूसरा खेमा?

मुंबई इंडियंस के सामने दूसरा बड़ा विकल्प तिलक वर्मा हैं. तिलक पिछले कई सीजन से मुंबई इंडियंस का हिस्सा हैं और फ्रेंचाइजी के माहौल को अच्छी तरह समझते हैं. तिलक के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क उनकी उम्र और बड़े मुकाबलों में दबाव के बीच बल्लेबाजी करने की क्षमता है. वह नवंबर 2026 में 24 साल के होंगे. ऐसे में अगर मुंबई इंडियंस उन्हें कप्तानी सौंपती है तो वह अगले पांच से छह साल या उससे भी अधिक समय तक टीम की अगुवाई कर सकते हैं.

तिलक वर्मा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित किया है. खासतौर पर एशिया कप के फाइनल जैसे दबाव वाले मुकाबलों में उन्होंने दिखाया है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी वह संयम बनाए रख सकते हैं. एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल मुकाबले में उनके प्रदर्शन को भी उनकी बड़े मैचों में उपयोगिता के उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है.

तिलक की सबसे बड़ी खूबी उनका शांत स्वभाव माना जाता है. वह मुश्किल परिस्थितियों में घबराने के बजाय अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित रखते हैं. हालांकि, दबाव में अच्छी बल्लेबाजी करना और आईपीएल में पूरी टीम की कप्तानी करना दो अलग-अलग चुनौतियां हैं. घरेलू क्रिकेट में भी तिलक को नेतृत्व का अनुभव मिला है. दलीप ट्रॉफी में कप्तानी की जिम्मेदारी संभालने का अनुभव उनके पक्ष में जा सकता है.

यही वजह है कि तिलक को कप्तान बनाने के समर्थक रोहित शर्मा के पास लौटने के बजाय भविष्य की ओर देखने की वकालत कर सकते हैं. उनका मानना है कि अगर तिलक को अभी से कप्तानी दी जाती है और मैनेजमेंट उन्हें पर्याप्त समय देता है तो वह मुंबई इंडियंस के लिए लंबे समय तक सफल कप्तान बन सकते हैं.

हार्दिक पांड्या की कप्तानी में कैसा रहा मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन?

हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस ने 2024 में कप्तान बनाया था. इससे पहले वह गुजरात टाइटंस को अपनी कप्तानी में 2022 में आईपीएल चैंपियन बना चुके थे और 2023 में फाइनल तक पहुंचा चुके थे.

लेकिन मुंबई इंडियंस के साथ हार्दिक की कप्तानी का सफर उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा. हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन:

सीजन मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन

IPL 2024 14 मैचों में 4 जीत, 10 हार; अंकतालिका में आखिरी स्थान

IPL 2025 प्लेऑफ में पहुंची, लेकिन दूसरे क्वालिफायर में हारकर बाहर

IPL 2026 प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकी

इन तीन सीजन में मुंबई इंडियंस सिर्फ एक बार प्लेऑफ तक पहुंच पाई. यही वजह है कि आईपीएल 2027 से पहले कप्तानी में बदलाव की संभावनाओं पर चर्चा हो रही है. हालांकि, हार्दिक पांड्या को कप्तानी से हटाने या फ्रेंचाइजी से अलग करने का कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है.

सूर्यकुमार यादव और जसप्रीत बुमराह भी हैं विकल्प

रोहित शर्मा और तिलक वर्मा के अलावा मुंबई इंडियंस के पास दो और बड़े नाम हैं. ये हैं सूर्यकुमार यादव और जसप्रीत बुमराह. सूर्यकुमार यादव के पास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कप्तानी का अनुभव है. हालांकि, उनकी बल्लेबाजी में निरंतरता को लेकर उठने वाले सवाल और उम्र उनके खिलाफ जा सकते हैं. सूर्यकुमार सितंबर 2026 में 36 साल के हो चुके हैं. अगर मुंबई इंडियंस अगले पांच-छह साल के लिए कप्तान तैयार करना चाहती है तो उम्र का पहलू महत्वपूर्ण हो सकता है.

वहीं, जसप्रीत बुमराह भी कप्तानी के मजबूत दावेदार हो सकते हैं. वह दुनिया के बेहतरीन तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं और उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नेतृत्व का अनुभव भी है. लेकिन बुमराह के मामले में सबसे बड़ी चुनौती उनका वर्कलोड और फिटनेस मैनेजमेंट हो सकता है. तेज गेंदबाज होने के कारण उन्हें आराम देने की जरूरत पड़ सकती है. मुंबई इंडियंस अगर लंबे समय के लिए स्थायी कप्तान चाहती है तो इस पहलू को भी ध्यान में रखना होगा.

हालांकि, सूर्यकुमार और बुमराह दोनों की नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उन्हें कप्तानी की रेस से पूरी तरह बाहर नहीं माना जा सकता.

रोहित का अनुभव या तिलक का भविष्य, किसे चुनेगी मुंबई इंडियंस?

मुंबई इंडियंस के सामने कप्तानी को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही हो सकता है कि फ्रेंचाइजी तत्काल सफलता को प्राथमिकता देगी या फिर अगले पांच-छह साल की योजना तैयार करेगी. अगर मुंबई इंडियंस अनुभव, पांच आईपीएल खिताब और बड़े मैचों में कप्तानी के रिकॉर्ड को प्राथमिकता देती है तो रोहित शर्मा मजबूत विकल्प हैं. लेकिन अगर फ्रेंचाइजी भविष्य के लिए युवा कप्तान तैयार करना चाहती है तो तिलक वर्मा पर दांव लगाना दिलचस्प फैसला हो सकता है.

रोहित शर्मा को कप्तान और तिलक वर्मा को उपकप्तान बनाने का विकल्प भी दोनों योजनाओं के बीच संतुलन स्थापित कर सकता है. फिलहाल हार्दिक पांड्या की कप्तानी, संभावित ट्रेड और नए कप्तान को लेकर मुंबई इंडियंस की ओर से आधिकारिक तस्वीर साफ नहीं की गई है.

अब देखना होगा कि आईपीएल 2027 में मुंबई इंडियंस की कमान किसके हाथों में होगी. क्या रोहित शर्मा एक बार फिर अपनी पुरानी टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे या मुंबई इंडियंस तिलक वर्मा के रूप में नए युग की शुरुआत करेगी?