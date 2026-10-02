Ola-Uber के लिए बेस्ट CNG कारें, माइलेज भी जबरदस्त

हमारे देश में अब ओला और उबर लगभग हर जगह चलने लगा है. जिसके चलते लोगों को अब एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करने में काफी आसानी हो गई है. लेकिन रोजाना लगते जाम को देखते हुए अब टैक्सी बिजनेस में भी कमाई कम होने लगी है. जिसके चलते आज हम इस खबर में कुछ ऐसी CNG गाड़ियों के बारें में जानेंगे जो की OLA-Uber चलाने वालों का काफी फायदा करा सकती है.

बता दें कि, सीएनजी न केवल किफायती फ्यूल है बल्कि इससे रोजाना की बचत और प्रॉफिट मार्जिन भी काफी बढ़ जाता है. अगर आप भी ओला, उबर या कमर्शियल टैक्सी सेगमेंट में उतरने का मन बना रहे हैं और एक ऐसी सीएनजी कार ढूंढ रहे हैं जो चलाने में सस्ती हो और जबरदस्त माइलेज दे तो ये 4 कारें आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प साबित होंगी. चलिए जानतें हैं इनके बारें में.

मारुति सुजुकी डिजायर टूर एस

बता दें कि, कमर्शियल कैब फ्लीट में मारुति सुजुकी डिजायर टूर एस का एकतरफा दबदबा रहा है. इसमें 1.2-लीटर का डुअलजेट के सीरीज पेट्रोल-सीएनजी इंजन मिलता है. यह कार सीएनजी मोड पर लगभग 31 से 32 किमी/किग्रा तक का शानदार माइलेज देती है.

वहीं, बड़ा केबिन स्पेस, आरामदायक रियर सीट्स, बड़ा बूट स्पेस और देश के हर कोने में मारुति का आसान व सस्ता मेंटेनेंस इसे ओला-उबर चालकों के लिए नंबर-1 सेडान कार बनाता है.

AI Generated Image

यह भी पढ़ें: FASTag वालों के लिए बड़ा बदलाव, आज से बदल गया नियम

मारुति सुजुकी वैगनआर सीएनजी

जबकि इसके अलावा हैचबैक केटेगरी में ओला-उबर चलाने वालों के लिए मारुति वैगनआर से बेहतर और किफायती कार कोई दूसरी नहीं हो सकती. अपने टॉल-बॉय डिजाइन के कारण इसमें यात्रियों को बैठना और बाहर निकलना बहुत आसान होता है.

साथ ही हेडरूम भी काफी ज्यादा मिलता है. 1.0-लीटर इंजन के साथ आने वाली वैगनआर सीएनजी में 34 किमी/किग्रा से भी अधिक का माइलेज मिलता है. कम कीमत, बेहतरीन माइलेज और रीसेल वैल्यू के मामले में यह हर कैब ड्राइवर की पसंदीदा कार है.

AI Generated Image

हुंडई की ऑरा सीएनजी

वहीं, अगर आप अपनी कैब में यात्रियों को ज्यादा प्रीमियम अहसास और आरामदायक सफर देना चाहते हैं. तो हुंडई ऑरा एक बेहतरीन सेडान ऑप्शन है. इसका 1.2-लीटर कप्पा पेट्रोल-सीएनजी इंजन काफी रिफाइंड है और केबिन में बहुत कम आवाज आती है.

ऑरा सीएनजी लगभग 28 किमी/किग्रा का माइलेज देती है. इसका केबिन स्पेस, रियर एसी वेंट्स, और स्टाइलिश इंटीरियर इसे प्रीमियम या बिजनेस कैटेगरी की राइट्स के लिए बेहद उपयुक्त बनाते हैं.

टाटा टिगोर आई-सीएनजी

बता दें कि, सेफ्टी और मजबूती पसंद करने वाले फ्लीट ऑपरेटरों के लिए टाटा मोटर्स की टिगोर सीएनजी एक दमदार विकल्प है. 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आने वाली यह सेडान पैसेंजर्स को पूरी सुरक्षा प्रदान करती है. टाटा की एडवांस्ड ट्विन सिलेंडर तकनीक के चलते इसके सीएनजी मॉडल में भी पूरा बूट स्पेस मिल जाता है.

जिससे यात्रियों को सामान रखने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है. यह कार सीएनजी पर लगभग 26 से 28 किमी/किग्रा का माइलेज देती है और इसकी बिल्ड क्वालिटी लंबे समय तक भारी इस्तेमाल के लिए बेहद टिकाऊ है.

यह भी पढ़ें: सफाई के बाद भी कार से नहीं जा रही बदबू, इन जगहों को पहले करें चेक