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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकितने अमीर हैं अली फजल? कभी कॉल सेंटर में काम करते थे 'गुड्डू भैया'

कितने अमीर हैं अली फजल? कभी कॉल सेंटर में काम करते थे 'गुड्डू भैया'

हॉलीवुड से एक्टिंग डेब्यू करने वाले अली फजल ने बॉलीवुड से लेकर ओटीटी तक पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है. कॉलेज के दिनों में एक्टर कॉल सेंटर में जॉब किया करते थे.

Written By : संदीप मेहरा, संदीप मेहरा |  Updated at : 15 Oct 2026 07:04 AM (IST)
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ओटीटी से लेकर बड़े पर्दे तक पर धूम मचा चुके मशहूर अभिनेता अली फजल आज 40 साल के हो चुके हैं. एक्टिंग की दुनिया में एक खास पहचान बना चुके अली फजल इससे पहले कॉल सेंटर में नौकरी करते थे. आइए आज उनके बर्थडे पर उनकी जॉब और पहली सैलरी के बारे में जानने के साथ-साथ ये भी जानते हैं कि अब वो कितने करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं?

अली फजल की पहली सैलरी?

अली फजल का जन्म 15 अक्टूबर 1986 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में हुआ था. अली फजल एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे थे और वो खुद ही अपनी कमाई से अपनी कॉलेज की फीस भरते थे. 19 साल की उम्र में उन्होंने कॉल सेंटर में जॉब की थी. एक्टर की पहली सैलरी 8 हजार रुपये रही. ये खुलासा खुद अली ने नवंबर 2020 में एक ट्वीट के माध्यम से किया था. 

कितने अमीर हैं अली फजल? कभी कॉल सेंटर में काम करते थे 'गुड्डू भैया

अली फजल का एक्टिंग करियर

अली का एक्टिंग डेब्यू हॉलीवुड फिल्म 'द अदर एंड ऑफ द लाइन' से हुआ था. अली फजल ने साल 2009 में आई आमिर खान और करीना कपूर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'थ्री इडियट्स' में कैमियो किया था. इसके बाद कुछ एक फिल्मों में छोटे-मोटे रोल निभाए. फिर अभिनेता ने साल 2013 में फिल्म 'फुकरे' में काम किया जो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई. वहीं अली फजल को असली पहचान मिली वेब सीरीज 'द मिर्जापुर' से.

साल 2018 में इसका पहला सीजन आया था और साल 2024 में तीसरा. इसमें गुड्डू भैया के किरदार से अली ने दर्शकों का दिल जीत लिया. वहीं हाल ही में वो फिल्म 'द: मिर्जापुर मूवी' में भी अपने किरदार को दोहराते हुए दिखाई दिए. ये फिल्म सुपरहिट निकली. 2015 में दो हॉलीवुड फिल्मों 'फ्यूरियस' और 'फॉर हियर ऑर टू गो' में काम करने के अलावा वो 'विक्टोरिया एंड अब्दुल', डेथ ऑन द नाइल' और 'कंधार' जैसी हॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आए.

कितने रईस हैं एक्टर?

कोईमोई की एक रिपोर्ट के मुताबिक अली फजल की टोटल नेटवर्थ 33 करोड़ रुपये है. वो एक फिल्म के लिए 35 लाख से 4 करोड़ तक चार्ज करते हैं. उनके पास बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज जीटी और ऑडी A4 जैसी लग्जरी गाड़ियां भी हैं.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 15 Oct 2026 07:04 AM (IST)
Tags :
Ali Fazal
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