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हिंदी न्यूज़ऑटोAudi Q3 अब होगी Made in India, नई SUV की लॉन्च डेट भी सामने आई

Audi Q3 अब होगी Made in India, नई SUV की लॉन्च डेट भी सामने आई

लग्जरी कार निर्माता कंपनी ऑडी ने भारत में अपनी लोकप्रिय SUV ऑडी Q3 की लोकल असेंबली शुरू कर दी है. जानिए कब होगी इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग और क्या होंगे खास फीचर्स.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 26 Sep 2026 07:17 AM (IST)
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जब भी ऑडी की बात होती है तो कार लवर्स के चेहरे पर अलग ही स्माइल देखने को मिलती है. क्योंकि, लग्जरी कार के लिए मशहूर ऑडी अब फिर से भारतीय बाजार में धमाल मचाने जा रही है. दरअसल, कंपनी ने बेहद बड़ा कदम उठाया है और अब कंपनी की बेहद लोकप्रिय प्रीमियम एसयूवी ऑडी Q3 की लोकल असेंबली भारत में आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी गई है. बता दें कि, केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देते हुए ऑडी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया के प्लांट में इस नई लग्जरी गाड़ी का प्रोडक्शन शुरू किया है.

अब इस कार पर लगने वाली भारी-भरकम इम्पोर्ट ड्यूटी में गिरावट देखने को मिलेगा. वहीं, यह कदम प्रीमियम कार सेगमेंट में ऑडी की उपस्थिति को और अधिक मजबूत बनाएगा. इस पूरी खबर में हम आपको नई ऑडी Q3 के लॉन्च शेड्यूल, पावरफुल इंजन, डिजाइन और संभावित कीमत से जुड़ी हर अहम जानकारी आसान शब्दों में देंगे.

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इस दिन होगी नई ऑडी Q3 की लॉन्चिंग

आपको बता दें कि, ऑडी फैंस और प्रीमियम एसयूवी खरीदारों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. कंपनी ने साफ कर दिया है कि, कि नई ऑडी Q3 को भारत में 16 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा.

जबकि कुछ महीनों में आने वाले फेस्टिव सीजन को देखते हुए ऑडी ने अपनी इस फ्लैगशिप एंट्री-लेवल लग्जरी एसयूवी को बाजार में उतारने की पूरी तैयारी कर ली है. लोकल असेंबली की मदद से कंपनी लॉन्च के तुरंत बाद ग्राहकों को गाड़ियों की डिलीवरी शुरू करने की योजना बना रही है.

Audi Q3 अब होगी Made in India, नई SUV की लॉन्च डेट भी सामने आई

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मिलेगा जबरदस्त इंजन

जानकारी दें दे कि, नई मेक इन इंडिया ऑडी Q3 में कंपनी का पुराना 2.0-लीटर TFSI टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह पावरफुल इंजन 204 एचपी की अधिकतम पावर और 320 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करने में पूरी तरह सक्षम है.

बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए इस इंजन को 7-स्पीड डीसीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. जबकि इसके अलावा इसमें ऑडी की पेटेंटेड 'क्वाट्रो' ऑल-व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी भी मिलेगी जो हर तरह के रास्तों पर बेहतरीन ग्रिप और सेफ्टी प्रदान करती है.

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एडवांस्ड फीचर्स से लैस होगी कार

वहीं, नई ऑडी Q3 का इंटीरियर और एक्सटीरियर पहले से कहीं ज्यादा स्पोर्टी और प्रीमियम बनाया गया है. इसके केबिन में 12.8-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 11.9-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है.

जबकि इसके साथ ही कार में एम्बिएंट लाइटिंग, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और कनेक्टेड एलईडी लाइटबार जैसे हाइटेक फीचर्स दिए गए हैं. सेफ्टी के लिहाज से इसमें कई एयरबैग्स और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम शामिल हैं.

क्या रहेगी संभावित ऑन-रोड कीमत?

बता दें कि, लोकल असेंबली के चलते नई ऑडी Q3 की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 60 लाख रुपये के आसपास शुरू होने की उम्मीद है. भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में लॉन्च होने के बाद इस प्रीमियम एसयूवी का सीधा मुकाबला बीएमडब्ल्यू एक्स1 और मर्सिडीज-बेंज जीएलए जैसी स्थापित लग्जरी गाड़ियों से देखने को मिलेगा. अपनी कम कीमत, दमदार इंजन और प्रीमियम इंटीरियर के दम पर नई Q3 इस सेगमेंट में कड़ा मुकाबला देने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रही है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 26 Sep 2026 07:17 AM (IST)
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