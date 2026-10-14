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अप्रैल 29 से लागू हो जाएंगे BS-VII नॉर्म्स, जानें इसमें क्या बदलेगा?

भारत में जल्द लागू होने जा रहे हैं नए BS-VII एमिशन नॉर्म्स. जानिए इस बदलाव से गाड़ियों में क्या-क्या बदलेगा और कितना पड़ेगा असर.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 14 Oct 2026 12:20 PM (IST)
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हमारे देश में हर साल गाड़ियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है. अभी पिछले महीने रिकॉर्ड बिक्री देखने को मिली है. जबकि कारों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए भविष्य में प्रदूषण को बढ़ सकता है. लेकिन प्रदूषण को लेकर सरकार हर तरह कि कोशिश कर रही है कि इसको कम किया जाए. प्रदूषण को बढ़ते देख अब फिर से एक बार देश में बीएस-VII लागू होने की चर्चा जोरों पर है. बता दें कि प्रदूषण को हमारे देश से कम करने में बीएस-VII को बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है.

क्योंकि जैसे ही यह लागू होगा उसके बाद कार, एसयूवी, बाइक और भारी कमर्शियल वाहनों के इंजन तकनीक में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा. तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि बीएस-VII नॉर्म्स के लागू होने से भारतीय ऑटो बाजार और वाहन चालकों की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ने वाला है.

क्या होते हैं एमिशन नॉर्म्स?

जानकारी दें दे कि गाड़ियों से निकलने वाले जहरीले धुएं और प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सरकार कुछ मानक तय करती है. जिन्हें एमिशन नॉर्म्स कहा जाता है. भारत में अभी बीएस-VI नियमों का पालन किया जा रहा.

लेकिन लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अब बीएस-VII के नियमों की तैयारी चल रही है. इस नियम के लागू होते ही इन गाड़ियों से नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक कणों का लेवल बेहद कम हो जाएगा. जिसके चलते गाड़ियों से कम प्रदूषण निकलेगा और हमारे देश के नागरिकों को राहत मिलेगी.

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इंजन में होगा बदलाव

आपको बता दें कि बीएस-VII के नियमों को पूरा करने के लिए ऑटोमोबाइल कंपनियों को अपने इंजनों की बनावट में बड़ा बदलाव करना होगा. इसमें कैटेलिटिक कन्वर्टर और एग्जॉस्ट सिस्टम को पहले से कहीं ज्यादा बेहतर बनाया जाएगा जिससे जहरीली गैसों को तुरंत फिल्टर किया जा सके.

जबकि पेट्रोल और डीजल दोनों तरह के इंजनों को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि वे कम फ्यूल जलाकर भी बेहतर और अच्छा परफॉर्मेंस दें. हालांकि इस तकनीक को विकसित करने में कंपनियों का खर्च बढ़ेगा जिसका असर गाड़ियों की लागत पर भी पड़ सकता है.

अप्रैल 29 से लागू हो जाएंगे BS-VII नॉर्म्स, जानें इसमें क्या बदलेगा?

क्या गाड़ियां होगी महंगी?

यह नया नियम अप्रैल 2029 से सभी गाड़ियों पर लग जायेंगे. एक्सपर्ट के मुताबिक जब यह नियम तरह लागू हो जाएंगे तो मार्केट में आने वाली नई कारों और बाइकों की दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. क्योंकि कार कंपनियों को अपने वाहनों के इंजन को अपडेट करने के लिए अब बड़ा अमाउंट निवेश करना पड़ रहा है.

जिसके चलते कंपनियां वाहनों की कीमत बढ़ा सकते हैं. लेकिन बढ़ती कीमत के साथ-साथ ग्राहकों को कम प्रदूषण फैलाने वाली और ज्यादा एडवांस गाड़ियां भी मिलेंगी. जो लोग आने वाले समय में वाहन खरीदने की सोच रहे हैं  उनके बजट पर इसका थोड़ा बहुत प्रभाव जरूर देखने को मिल सकता है.

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फ्यूल पर भी हो रहा है काम

आपको बता दें कि केवल गाड़ियों के इंजन बदलने से ही प्रदूषण पूरी तरह कंट्रोल नहीं हो जायेगा. इसलिए इसमें इस्तेमाल होने वाले फ्यूल की गुणवत्ता का सुधरना भी जरूरी है. जिसके चलते तेल कंपनियों को भी बीएस-VII मानकों के अनुकूल अति-शुद्ध पेट्रोल और डीजल का उत्पादन करना होगा. जिसमें सल्फर की मात्रा बेहद कम हो और जब गाड़ियों में अच्छे क्वालिटी वाला ईंधन जलेगा तो इंजन ली लाइफ भी बढ़ेगी और धुआं भी नाममात्र ही निकलेगा.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 14 Oct 2026 12:20 PM (IST)
Tags :
Auto News BS-VII
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