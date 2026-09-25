नई Tata Aeris हुई लॉन्च, CNG से फीचर्स तक, सबकुछ जानें

पहले जहां हमें भारतीय सड़कों पर केवल मारुती सुजुकी की ही गाड़ियां देखने को मिलती थी. लेकिन अब माहौल पूरी तरह से बदल चुका है क्योंकि, टाटा मोटर्स ने भी अपनी पकड़ मार्केट में अब मजबूत बना ली है. अब सड़कों पर टाटा मोटर्स की भी गाड़ियां धूम मचा रही हैं. जबकि इस बीच टाटा ने अपनी नई कॉम्पैक्ट सेडान टाटा Aeris को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस नई सेडान को महज 5.29 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर उतारा है.

लेकिन इसके टॉप-एंड वेरिएंट की कीमत 9.19 लाख रुपये तक जाती है. यह कार पेट्रोल के साथ-साथ टाटा की लोकप्रिय ट्विन-सिलेंडर iCNG टेक्नोलॉजी के साथ भी बिक्री के लिए उपलब्ध होगी. वहीं, बाजार में इसका सीधा मुकाबला मारुति सुजुकी डिजायर, हुंडई औरा और होंडा अमेज जैसी दिग्गज सेडान कारों से रहने वाला है. चलिए जानते हैं नई टाटा एरिस में मिलने वाले फीचर्स और अन्य सभी जानकारियों के बारें में.

लॉन्च हुआ नया डिजाइन

बता दें कि, टाटा एरिस का लुक बेहद फ्रेश और प्रीमियम बनाया गया है. इसमें टाटा की नई डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिलती है जिसमें स्लीक फ्रंट ग्रिल, शार्प एलईडी हेडलैंप्स और स्पोर्टी एलईडी डीआरएल्स शामिल हैं.

जबकि इसके अलावा कार के रियर प्रोफाइल में कनेक्टेड-स्टाइल टेललाइट्स और नया बंपर दिया गया है जो इसे रोड पर एक मजबूत और स्पोर्टी प्रेजेंस देता है. वहीं, साइड प्रोफाइल में 15-इंच के नए अलॉय व्हील्स और 170mm का ग्राउंड क्लीयरेंस दिया गया है. जो भारतीय सड़कों और गड्डों पर आसानी से निकलने में मदद करेगा.

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मिल रहा है हाई-टेक फीचर्स

जबकि आप जैसे ही केबिन के अंदर कदम रखते हैं नई एरिस काफी अपमार्केट और फीचर-लोडेड महसूस होती है. इसमें आपको 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है. जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है.

जबकि इसके साथ कार में 360-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और इंटीग्रेटेड डैशकैम जैसे प्रीमियम फीचर्स शामिल किए गए हैं. वहीं, जो लोग अक्सर लंबे सफर पर निकलते हैं उनके लिए रियर एसी वेंट्स और पर्याप्त बूट स्पेस भी दिया गया है.

पेट्रोल और iCNG का दमदार कॉम्बिनेशन

अगर बात करें अब कार के परफॉरमेंस की तो टाटा एरिस में 1.2-लीटर Revotron 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है. यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्प के साथ आता है.

जबकि इसके अलावा ग्राहकों के लिए iCNG वेरिएंट्स भी मौजूद हैं जो टाटा की पेटेंटेड ट्विन-सिलेंडर तकनीक पर काम करते हैं. बूट फ्लोर के नीचे दो छोटे सिलेंडर फिट होने के कारण सीएनजी मॉडल में भी लगेज के लिए भरपूर जगह बचती है. iCNG मॉडल को मैनुअल के साथ AMT गियरबॉक्स विकल्प में भी पेश किया गया है.

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सेफ्टी का भी रखा गया है पूरा ध्यान

आपको पता ही होगा कि टाटा मोटर्स हमेशा की तरह सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं करती और टाटा एरिस में भी इसका पूरा ध्यान रखा गया है. कार में सभी पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग्स, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रियर पार्किंग सेंसर्स, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर्स और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. सुरक्षा मानकों और मजबूत बॉडी शेल के आधार पर इसे अपने सेगमेंट की सबसे सुरक्षित कारों में से एक माना जा रहा है.

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