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हिंदी न्यूज़ऑटोHyundai की कारें हुईं सस्ती, बचेंगे हजारों रुपये

Hyundai की कारें हुईं सस्ती, बचेंगे हजारों रुपये

हुंडई ने नवरात्र के खास मौके पर अपनी लोकप्रिय कारों पर भारी छूट का ऐलान किया है. अब कार खरीदना हुआ सस्ता, बचेंगे हजारों रुपये. चलिए जानतें हैं कौन से कारों पर मिल रही है छूट.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 14 Oct 2026 01:41 PM (IST)
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अभी पुरे देश में नवरात्री की धूम मची हुई है. अक्सर देखा जाता है कि नवरात्री के समय ऑटोमोबाइल मार्केट में कई तरह के ऑफर देखने को मिलते हैं. जिससे कारों की बिक्री में भी ग्रोथ देखने को मिलती है. जबकि इस बीच हुंडई ने भी एक बड़ा फैसला लिया है और नवरात्री में कंपनी की गाड़ी खरीदने पर भारी छूट दे रही है.

हुंडई की कई गाड़ियों पर अभी ऑफर चल रहें हैं और जो लोग इन दिनों में अपने घर नई कार लाते हैं तो उनके हजारों रुपये बच सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कि हुंडई की किन-किन शानदार कारों पर यह भारी छूट मिल रही है और आप इस मौके का फायदा कैसे उठा सकते हैं.

इन गाड़ियों पर मिल रही भारी छूट

आपको बता दें कि हुंडई की गाड़ियां हमेशा से अपनी शानदार बनावट और बेहतरीन फीचर्स के लिए जानी जाती हैं. जबकि अभी कंपनी की बेस्ट-सेलिंग एसयूवी क्रेटा और कॉम्पैक्ट एसयूवी वेन्यु पर बहुत ही आकर्षक डिस्काउंट दिए जा रहे हैं. क्योंकि इन दोनों ही गाड़ियों को लोग बहुत पसंद करते हैं और अब इनकी खरीद पर मिलने वाली छूट इसे और भी ज्यादा किफायती बना देती है.

वहीं एक्सचेंज बोनस, कैश डिस्काउंट और कॉर्पोरेट ऑफर्स को मिलाकर ग्राहकों को काफी ज्यादा लाभ मिल रहा है. यदि आप क्रेटा या वेन्यु जैसी दमदार गाड़ियों को अपने घर लाना चाहते हैं तो यह सही मौका है जब आप कम कीमत में ही इन्हें बुक कर सकते हैं.

Hyundai की कारें हुईं सस्ती, बचेंगे हजारों रुपये

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ऑरा और ग्रैंड i10 पर भी मिल रहा ऑफर

जबकि क्रेटा और वेन्यू के अलावा कंपनी अपनी सेडान ऑरा और हैचबैक ग्रैंड i10 निओस पर भी छूट दी है. जो ग्राहक कम कीमत में एक आरामदायक और माइलेज वाली कार चाहते हैं उनके लिए ये दोनों मॉडल हमेशा से पहली पसंद रहे हैं.

जबकि नवरात्र के शुभ अवसर पर इन गाड़ियों पर मिलने वाले ऑफर्स आपके खर्च को काफी हद तक कम कर देते हैं. कंपनी इन मॉडल्स पर आसान फाइनेंस विकल्प और कम ब्याज दरों पर लोन की सुविधा भी दे रही है ताकि खरीदारी सरल हो सके.

Hyundai की कारें हुईं सस्ती, बचेंगे हजारों रुपये

बचत का है सुनहरा मौका

ऑटोमोबाइल बाजार के जानकारों का मानना है कि त्योहारी सीजन में कार खरीदना हमेशा से ही फायदेमंद सौदा साबित होता है. क्योंकि इस दौरान कंपनियां अपने स्टॉक को निकालने और बिक्री बढ़ाने के लिए कई तरह के ऑफर और फ्री एक्सेसरीज भी देती हैं. हुंडई द्वारा दी जा रही इस छूट का लाभ उठाकर आप अपनी पसंद की गाड़ी मार्केट प्राइस से काफी कम दाम में अपने नाम कर सकते हैं.

शोरूम पर जाकर आप इन ऑफर्स के बारे में और अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं. यह मौका कुछ ही समय के लिए वैध है इसलिए ज्यादा देर न करते हुए तुरंत अपने नजदीकी शोरूम से संपर्क करें.

बुकिंग के बारें में लें जानकारी

बता दें कि अगर आप हुंडई की इन डिस्काउंटेड कारों को खरीदने का मन बना चुके हैं तो आपको तुरंत अपने शहर के डीलरशिप पर जाना चाहिए. त्योहारी भीड़भाड़ के कारण पसंदीदा रंग और मॉडल का स्टॉक जल्दी खत्म हो सकता है. इसलिए समय पर बुकिंग करना ही समझदारी होगी. डीलर आपको कार की ऑन-रोड कीमत पर मिलने वाले सभी ऑफर्स के बारें में पूरी जानकारी दें देंगे.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 14 Oct 2026 01:41 PM (IST)
Tags :
Hyundai Creta Auto News
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