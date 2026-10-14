Hyundai की कारें हुईं सस्ती, बचेंगे हजारों रुपये

अभी पुरे देश में नवरात्री की धूम मची हुई है. अक्सर देखा जाता है कि नवरात्री के समय ऑटोमोबाइल मार्केट में कई तरह के ऑफर देखने को मिलते हैं. जिससे कारों की बिक्री में भी ग्रोथ देखने को मिलती है. जबकि इस बीच हुंडई ने भी एक बड़ा फैसला लिया है और नवरात्री में कंपनी की गाड़ी खरीदने पर भारी छूट दे रही है.

हुंडई की कई गाड़ियों पर अभी ऑफर चल रहें हैं और जो लोग इन दिनों में अपने घर नई कार लाते हैं तो उनके हजारों रुपये बच सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कि हुंडई की किन-किन शानदार कारों पर यह भारी छूट मिल रही है और आप इस मौके का फायदा कैसे उठा सकते हैं.

इन गाड़ियों पर मिल रही भारी छूट

आपको बता दें कि हुंडई की गाड़ियां हमेशा से अपनी शानदार बनावट और बेहतरीन फीचर्स के लिए जानी जाती हैं. जबकि अभी कंपनी की बेस्ट-सेलिंग एसयूवी क्रेटा और कॉम्पैक्ट एसयूवी वेन्यु पर बहुत ही आकर्षक डिस्काउंट दिए जा रहे हैं. क्योंकि इन दोनों ही गाड़ियों को लोग बहुत पसंद करते हैं और अब इनकी खरीद पर मिलने वाली छूट इसे और भी ज्यादा किफायती बना देती है.

वहीं एक्सचेंज बोनस, कैश डिस्काउंट और कॉर्पोरेट ऑफर्स को मिलाकर ग्राहकों को काफी ज्यादा लाभ मिल रहा है. यदि आप क्रेटा या वेन्यु जैसी दमदार गाड़ियों को अपने घर लाना चाहते हैं तो यह सही मौका है जब आप कम कीमत में ही इन्हें बुक कर सकते हैं.

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ऑरा और ग्रैंड i10 पर भी मिल रहा ऑफर

जबकि क्रेटा और वेन्यू के अलावा कंपनी अपनी सेडान ऑरा और हैचबैक ग्रैंड i10 निओस पर भी छूट दी है. जो ग्राहक कम कीमत में एक आरामदायक और माइलेज वाली कार चाहते हैं उनके लिए ये दोनों मॉडल हमेशा से पहली पसंद रहे हैं.

जबकि नवरात्र के शुभ अवसर पर इन गाड़ियों पर मिलने वाले ऑफर्स आपके खर्च को काफी हद तक कम कर देते हैं. कंपनी इन मॉडल्स पर आसान फाइनेंस विकल्प और कम ब्याज दरों पर लोन की सुविधा भी दे रही है ताकि खरीदारी सरल हो सके.

बचत का है सुनहरा मौका

ऑटोमोबाइल बाजार के जानकारों का मानना है कि त्योहारी सीजन में कार खरीदना हमेशा से ही फायदेमंद सौदा साबित होता है. क्योंकि इस दौरान कंपनियां अपने स्टॉक को निकालने और बिक्री बढ़ाने के लिए कई तरह के ऑफर और फ्री एक्सेसरीज भी देती हैं. हुंडई द्वारा दी जा रही इस छूट का लाभ उठाकर आप अपनी पसंद की गाड़ी मार्केट प्राइस से काफी कम दाम में अपने नाम कर सकते हैं.

शोरूम पर जाकर आप इन ऑफर्स के बारे में और अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं. यह मौका कुछ ही समय के लिए वैध है इसलिए ज्यादा देर न करते हुए तुरंत अपने नजदीकी शोरूम से संपर्क करें.

बुकिंग के बारें में लें जानकारी

बता दें कि अगर आप हुंडई की इन डिस्काउंटेड कारों को खरीदने का मन बना चुके हैं तो आपको तुरंत अपने शहर के डीलरशिप पर जाना चाहिए. त्योहारी भीड़भाड़ के कारण पसंदीदा रंग और मॉडल का स्टॉक जल्दी खत्म हो सकता है. इसलिए समय पर बुकिंग करना ही समझदारी होगी. डीलर आपको कार की ऑन-रोड कीमत पर मिलने वाले सभी ऑफर्स के बारें में पूरी जानकारी दें देंगे.

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