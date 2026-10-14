XUV 3XO CNG में Tata वाला 2 सिलेंडर का सेटअप, Mahindra का दांव कितना तगड़ा?

Mahindra XUV 3XO CNG को लेकर सबसे दिलचस्प बात इसका ट्विन-सिलेंडर सेटअप है, जो Tata की CNG कारों में भी देखने को मिलता है. इस व्यवस्था में एक बड़े सिलेंडर की जगह दो छोटे सिलेंडर लगाए जाते हैं, जिन्हें बूट फ्लोर के नीचे फिट किया जा सकता है. इसका मकसद CNG टैंक के कारण सामान रखने की जगह कम होने की समस्या को घटाना है.

Mahindra की इस SUV को 15 अक्टूबर 2026 को पेश किया जाना है और लॉन्च से पहले इसकी टेस्ट कार में दो सिलेंडर दिखाई दिए हैं. हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी पूरी तकनीकी जानकारी, CNG क्षमता, माइलेज और कीमत का आधिकारिक खुलासा नहीं किया है. इसलिए फिलहाल इसे एक अहम संकेत के तौर पर देखना चाहिए.



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Boot Space को लेकर क्यों है यह अहम?

Mahindra XUV 3XO की एक बड़ी चुनौती इसका सीमित बूट स्पेस है. ऐसे में CNG सिलेंडर को सामान्य तरीके से बूट में रखने पर सामान रखने की जगह और कम हो सकती है. ट्विन-सिलेंडर व्यवस्था में दोनों टैंकों को बूट फ्लोर के नीचे लगाने से ऊपर सामान रखने के लिए जगह बचाने में मदद मिल सकती है. Tata Motors ने अपनी CNG कारों में इस तकनीक को लोकप्रिय बनाया है, जिसमें Nexon iCNG भी शामिल है. हालांकि, Mahindra का सेटअप Tata की तकनीक की हूबहू नकल है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हुई है. XUV 3XO CNG में वास्तविक बूट स्पेस कितना बचेगा, यह कंपनी के आधिकारिक आंकड़े सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगा.

इंजन और फीचर्स में क्या मिलेगा?

मौजूदा XUV 3XO में 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के दो विकल्प मिलते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, CNG वर्जन में मल्टी-पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन वाला 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसे CNG के लिए तैयार करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है. हालांकि, Mahindra ने अभी इंजन, पावर, टॉर्क और गियरबॉक्स की आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है. टेस्ट कार में ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स भी दिखाई दिए हैं, जिससे संकेत मिलता है कि CNG विकल्प ऊंचे वेरिएंट में भी आ सकता है. इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिलने की संभावना है, लेकिन अंतिम फीचर लिस्ट लॉन्च के समय ही स्पष्ट होगी.

कीमत और मुकाबला कैसा रहेगा?

Mahindra XUV 3XO CNG का मुकाबला Tata Nexon CNG और Maruti Suzuki Brezza CNG जैसी कॉम्पैक्ट SUVs से होगा. CNG विकल्प उन ग्राहकों को आकर्षित कर सकता है जो पेट्रोल के मुकाबले कम रनिंग कॉस्ट चाहते हैं, लेकिन SUV का डिजाइन और ऊंची ड्राइविंग पोजिशन भी पसंद करते हैं. रिपोर्ट्स में इसकी कीमत समान पेट्रोल वेरिएंट से लगभग 1 लाख रुपये ज्यादा होने का अनुमान लगाया गया है, लेकिन यह आधिकारिक कीमत नहीं है. Mahindra 15 अक्टूबर 2026 को इस मॉडल को पेश करने वाली है. कीमत, माइलेज, CNG टैंक की क्षमता और बूट स्पेस की जानकारी सामने आने के बाद ही पता चलेगा कि यह SUV अपने प्रतिद्वंद्वियों को कितनी मजबूत टक्कर दे पाएगी.



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