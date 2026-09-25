पहली बाइक खरीदने का प्लान, इन 5 मॉडल पर डालें नजर

पहली बार बाइक खरीदने की सोच रहे हैं? जानें कम बजट, शानदार माइलेज और कम मेंटेनेंस वाली 5 बेहतरीन बाइक्स के बारे में पूरी डिटेल.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 25 Sep 2026 07:44 PM (IST)
आप अगर अपने लिए पहली बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो बजट और माइलेज दोनों का सही बैलेंस होना बेहद ज़रूरी हो जाता है. अभी मार्केट में वैसे तो कई ऑप्शन मौजूद हैं लेकिन पहली बार राइड करने वालों के लिए 100cc से 110cc सेगमेंट की बाइक्स सबसे बेस्ट मानी जाती हैं. ये गाड़ियां न सिर्फ चलाने में बेहद आसान होती हैं बल्कि इनका मेंटेनेंस भी जेब पर भारी नहीं पड़ता. चलिए जानते हैं उन 5 पॉपुलर बाइक्स के बारे में जो आपके लिए एकदम परफेक्ट चॉइस बन सकती हैं.
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बता दें कि, हीरो की स्प्लेंडर प्लस सालों से भारतीय सड़कों की शान बनी हुई है और पहली बार बाइक खरीदने वालों के लिए यह एक सबसे भरोसेमंद ऑप्शन है. इसमें आपको 97.2cc का रिफाइंड इंजन मिलता है जो रोज़ाना के ट्रैफिक में भी बहुत स्मूथ परफॉर्म करता. कंपनी की i3S टेक्नोलॉजी की वजह से यह ट्रैफिक में फ्यूल की अच्छी-खासी बचत कर लेती है. इसका सीट कम्फर्ट और टिकाऊपन इतना शानदार है कि नए राइडर्स बिना किसी झंझट के इसे रोज़ लंबे समय तक चला सकते हैं.
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जबकि अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है लेकिन आप एक टिकाऊ और स्टाइलिश बाइक चाहते हैं तो हीरो एचएफ डीलक्स आपके लिए बेस्ट पिक हो सकती. इसका हल्का वजन और एर्गोनॉमिक डिज़ाइन ट्रैफिक में बाइक संभालने को काफी आसान बना देता. 97.2cc इंजन के साथ आने वाली यह बाइक माइलेज के मामले में भी किसी से पीछे नहीं है. कम सर्विस कॉस्ट और बढ़िया ग्रिप की वजह से यह बिगिनर्स के बीच काफी पसंद की जाती है.
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होंडा की शाइन 100 सबसे किफायती मोटरसाइकिलों में से एक है जिसे खासतौर पर उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बिना किसी झंझट के राइडिंग सीखना चाहते हैं. सिर्फ 99 किलोग्राम वजन के कारण इसे संभालना, मोड़ना और संकरी गलियों में पार्क करना बेहद आसान काम है. इसका 98.98cc का इंजन काफी रिफाइंड है जो राइडर को बिना किसी वाइब्रेशन के एक बेहद स्मूथ और कंफर्टेबल एक्सपीरियंस देता.
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वहीं, टीवीएस स्पोर्ट उन लोगों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है जो सिर्फ माइलेज ही नहीं बल्कि थोड़ा स्पोर्टी लुक भी पसंद करते हैं. इसमें 109.7cc का थोड़ा बड़ा और दमदार इंजन दिया गया है.जो हाईवे और शहर दोनों जगह बेहतरीन पिकअप ऑफर करता. इसकी हैंडलिंग काफी हल्की है और इसका राइडिंग पोस्टर काफी आरामदायक रहता. अगर आपको रोज़ लंबा सफर तय करना होता है तो यह बाइक माइलेज और परफॉर्मेंस का एक बढ़िया बैलेंस देती है.
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इसके अलावा बजाज प्लेटिना अपनी सेगमेंट में सबसे कंफर्टेबल और स्मूथ राइड देने के लिए जानी जाती है. जो नए राइडर्स के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है. इसके सस्पेंशन सेटअप को भारतीय सड़कों के गड्ढों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. जिससे झटके बहुत कम महसूस होते हैं. 102cc इंजन के साथ आने वाली यह बाइक माइलेज का किंग मानी जाती.
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जानकारी दें दे कि, पहली बाइक चुनते वक्त सिर्फ लुक्स पर न जाएं बल्कि अपनी रोज़ाना की राइडिंग डिस्टेंस और आराम को भी प्राथमिकता दें. इन पांचो मॉडल्स की सबसे खास बात यह है कि इनकी रीसेल वैल्यू मार्केट में काफी अच्छी रहती है और स्पेयर पार्ट्स भी आसानी से मिल जाते हैं. इसके अलावा इनका इंश्योरेंस और मेंटेनेंस खर्च भी आपके मंथली बजट को कभी नहीं बिगाड़ता. अगर आप राइडिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो इन ऑप्शंस में से अपनी पसंद का मॉडल चुन सकते हैं.
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बता दें कि, शोरूम जाकर अपनी पसंदीदा बाइक की टेस्ट राइड ज़रूर लें ताकि आपको उसकी सीट हाइट और ब्रेकिंग का सही अंदाज़ा हो सके. अपने हाइट और सहूलियत के हिसाब से बाइक का चुनाव करना सेफ्टी के लिहाज़ से भी बहुत ज़रूरी होता. साथ ही बाइक खरीदते समय हमेशा अच्छे हेलमेट और राइडिंग गियर्स में भी थोड़ा इन्वेस्ट करें. एक सही बाइक का चुनाव आपकी राइडिंग को सुरक्षित, आसान और बेहद मज़ेदार बना देगा.