पहली बाइक खरीदने का प्लान, इन 5 मॉडल पर डालें नजर

बता दें कि, हीरो की स्प्लेंडर प्लस सालों से भारतीय सड़कों की शान बनी हुई है और पहली बार बाइक खरीदने वालों के लिए यह एक सबसे भरोसेमंद ऑप्शन है. इसमें आपको 97.2cc का रिफाइंड इंजन मिलता है जो रोज़ाना के ट्रैफिक में भी बहुत स्मूथ परफॉर्म करता. कंपनी की i3S टेक्नोलॉजी की वजह से यह ट्रैफिक में फ्यूल की अच्छी-खासी बचत कर लेती है. इसका सीट कम्फर्ट और टिकाऊपन इतना शानदार है कि नए राइडर्स बिना किसी झंझट के इसे रोज़ लंबे समय तक चला सकते हैं.