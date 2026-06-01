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हिंदी न्यूज़ऑटो114 KM रेंज, 30 सेकेंड में बदलेगी बैटरी, ये शानदार इलेक्ट्रिक ऑफ-रोड बाइक हुई लॉन्च, जानें खासियत

114 KM रेंज, 30 सेकेंड में बदलेगी बैटरी, ये शानदार इलेक्ट्रिक ऑफ-रोड बाइक हुई लॉन्च, जानें खासियत

Electric Bike Launching: इसमें कंपनी की InfiniPack बैटरी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. अगर बैटरी खत्म हो जाती है तो राइडर बिना किसी टूल के 30 सेकंड में नई बैटरी लगा सकता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 01 Jun 2026 11:36 AM (IST)
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इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दुनिया तेजी से बदल रही है और अब इस सेगमेंट में भी नई तकनीकें देखने को मिल रही हैं. इसी कड़ी में नीदरलैंड की एक कंपनी ने ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक पेश की है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी बैटरी स्वैपिंग तकनीक है. कंपनी का दावा है कि इस बाइक की बैटरी केवल 30 सेकंड में बदली जा सकती है, जिससे चार्जिंग के लंबे इंतजार की जरूरत लगभग खत्म हो जाती है.

नीदरलैंड की स्टार्टअप कंपनी Radian ने अपनी नई इलेक्ट्रिक एंड्यूरो मोटरसाइकिल Radian EXR को पेश किया है. यह बाइक खास तौर पर ऑफ-रोड और एडवेंचर राइडिंग को ध्यान में रखकर तैयार की गई है. कंपनी का कहना है कि यह दुनिया की पहली ऐसी कॉम्पीटिशन-लेवल की इलेक्ट्रिक एंड्यूरो बाइक है, जिसमें बेहद तेज बैटरी बदलने की सुविधा दी गई है.

इस खास बैटरी का किया गया इस्तेमाल

इस बाइक में कंपनी की खास InfiniPack बैटरी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. अगर बाइक की बैटरी खत्म हो जाती है तो राइडर बिना किसी टूल के केवल 30 सेकंड के अंदर पुरानी बैटरी निकालकर नई बैटरी लगा सकता है. इससे लंबी दूरी की राइडिंग और रेसिंग के दौरान चार्जिंग का इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

Radian EXR में 8.6 kWh की बड़ी बैटरी दी गई है. कंपनी के मुताबिक, यह बैटरी एक बार चार्ज होने पर राइडिंग की स्थिति के हिसाब से लगभग 60 से 115 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है. कुछ हालातों में यह कई घंटों तक चल सकती है. बाद में कंपनी इसका हल्का बैटरी पैक वर्जन भी लाने की योजना बना रही है, जिससे बाइक का वजन और कम हो जाएगा.

बाइक की परफॉर्मेंस और कीमत

परफॉर्मेंस की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक बाइक में करीब 70 हॉर्सपावर की ताकत मिलती है. कंपनी का दावा है कि इसका टॉर्क पेट्रोल एंड्यूरो बाइक्स से भी ज्यादा है. बाइक में गियरबॉक्स की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे राइडिंग और भी आसान हो जाती है. राइडर मोबाइल ऐप के जरिए बाइक की पावर डिलीवरी को अपनी जरूरत के हिसाब से सेट भी कर सकता है.

डिजाइन के मामले में भी यह बाइक काफी मॉडर्न और आकर्षक दिखाई देती है. इसमें एलईडी लाइट्स, प्रीमियम सस्पेंशन, दमदार ब्रेकिंग सिस्टम और स्मार्ट स्टोरेज जैसी सुविधाएं दी गई हैं. खास बात यह है कि बाइक के अंदर सामान रखने के लिए अलग स्टोरेज स्पेस भी दिया गया है, जिससे राइडर को अलग से बैग ले जाने की जरूरत कम पड़ सकती है.

कंपनी की योजना इस बाइक को पहले यूरोप के कुछ देशों में लॉन्च करने की है. शुरुआती कीमत लगभग 14,450 यूरो रखी गई है. आने वाले समय में कंपनी इस प्लेटफॉर्म पर मोटोक्रॉस और अन्य इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें भी विकसित कर सकती है.

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Published at : 01 Jun 2026 11:36 AM (IST)
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