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हिंदी न्यूज़ऑटोCarसस्ती कारों का दौर खत्म? एंट्री-लेवल सेगमेंट में क्यों घट रही खरीदारों की दिलचस्पी

सस्ती कारों का दौर खत्म? एंट्री-लेवल सेगमेंट में क्यों घट रही खरीदारों की दिलचस्पी

Entry Level Cars Sales: क्या भारत में सस्ती कारों का दौर खत्म हो रहा है? जानिए क्यों अब एंट्री-लेवल कारों से लोगों का मोहभंग हो रहा है और क्यों बढ़ रही है बड़ी गाड़ियों की डिमांड.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 17 Jul 2026 07:16 PM (IST)
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Entry Level Cars Sales: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में अब बेहद ही बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. क्योंकि, मिडिल क्लास परिवारों का पहला सपना मानी जाने वाली एंट्री-लेवल यानी छोटी और सस्ती कारें अब बेहद ही कम बिक रही हैं. 

बता दें कि, एक दौर था जब मारुति ऑल्टो या वैगनआर जैसी कारों को खरीदने के लिए लंबी वेटिंग लिस्ट होती थी लेकिन आज लोग इन गाड़ियों से लोग दूरी बना रहे हैं. आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारतीयों का सस्ती कारों से मन हटता जा रहा है. तो चलिए जानतें हैं इसके पीछे की असली वजह और क्यों घट रही खरीदारों की दिलचस्पी.

बढ़ती महंगाई और बढ़ता टैक्स

बता दें कि, सस्ती कारों की बिक्री घटने की सबसे बड़ी वजह इनकी आसमान छूती कीमतें हैं. पिछले कुछ सालों में स्टील, रबर और पार्ट्स महंगे होने से कारों की इनपुट कॉस्ट काफी बढ़ गई है. 

जबकि इसके ऊपर से सरकार द्वारा बढ़ाए गए टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज भी बिक्री में असर डाल रहा है. क्योंकि, जो कार पहले 3 से 4 लाख रुपये में आसानी से घर आ जाती थी आज उसके लिए कम से कम 5 से 6 लाख रुपये चुकाने पड़ रहे हैं जो बजट खरीदार के बजट से बाहर हो चुका है.

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सेफ्टी और नए नियमों का भी है असर 

आज की तारीख में कार सिर्फ चलाने के लिए नहीं बल्कि सुरक्षित सफर के लिए भी खरीदी जा रही है. सरकार ने कारों में एयरबैग्स, एबीएस, रियर पार्किंग सेंसर और सीटबेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर्स को अनिवार्य कर दिया है. 

इसके अलावा कड़े एमिशन नॉर्म्स जैसे BS6 फेज-2 को लागू करने के चक्कर में कार कंपनियों की लागत बहुत बढ़ गई है. इस सेफ्टी और टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन का सीधा असर कार की कीमतों पर पड़ा है जिससे एंट्री-लेवल कारें अब सस्ती नहीं बिक रही हैं.

मिडिल क्लास की बदल रही है सोच 

बता दें कि, आज के युवाओं और उनके मिडिल क्लास परिवारों की सोच पूरी तरह से बदल चुकी है. अब लोग सिर्फ कामचलाऊ गाड़ी नहीं चाहते बल्कि उन्हें स्टेटस और आराम भी चाहिए. 

यही मुख्य वजह है कि लोग थोड़ा और पैसा लगाकर कॉम्पैक्ट एसयूवी या प्रीमियम हैचबैक खरीदना पसंद कर रहे हैं. इसके अलावा आसान फाइनेंस और ईजी ईएमआई ऑप्शंस की वजह से खरीदार थोड़ा सा बजट बढ़ाकर बड़ी और बेहतर फीचर्स वाली गाड़ी की तरफ आसानी से शिफ्ट हो रहे हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 17 Jul 2026 07:16 PM (IST)
Tags :
Entry Level Cars Sales Decline Budget Cars Demand Down Rising Car Prices India Indian Auto Market Shift
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