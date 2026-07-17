मैक्सिको में 7.4 तीव्रता के भूकंप से दहल उठी धरती, सुनामी की चेतावनी भी जारी

Earthquake in Maxico: मैक्सिको में जोरदार भूकंप से धरती हिल उठी है. शुक्रवार को यहां ग्वाटेमाला की बॉर्डर के पास दक्षिणी प्रशांत तट पर जबरदस्त भूकंप आया. इसके झटके मैक्सिको सिटी और अल साल्वाडोर तक महसूस किए गए हैं. हालांकि, अभी किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है.

वहीं, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा है कि भूकंप की तीव्रता 7.3 थी. एजेंसी के मुताबिक, भूकंप का केंद्र चियापास तट के पास एक्विलेस सेरदान से 48 किमी दक्षिण पश्चिम में और 15 किमी की गहराई पर था. इस भूकंप से पहले समुद्र में थोड़ी दूर केंद्र वाला कम तीव्रता वाला झटका महसूस किया गया था. इसके अलावा सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई है.

तटीय इलाकों पर रखी जा रही नजर

मेक्सिको और ग्वाटेमाला को अलग करने वाली नदी के किनारे बसे शहर सुचियाते के मेयर एल्मर वाजक्वेज गैलार्डो ने बताया कि सुनामी के किसी भी खतरे के लिए तटीय इलाकों पर नजर रखी जा रही थी. मेक्सिको की दक्षिणी सीमा पर स्थित मुख्य शहर तापचुला में भूकंप के झटके पहले हल्के थे, फिर तेज हो गए.

शहर के एक सरकारी अस्पताल में एडमिनिस्ट्रेटिव कर्मचारी एलेजांद्रा मेंडोजा ने एपी को बताया कि जब झटके शुरू हुए तो हम दूसरी मंजिल पर थे. हमें लगा कि यह गुजर जाएगा. लेकिन फिर झटके तेज हो गए. इसलिए हम सब नीचे आए और आंगन में चले गए.

ग्वाटेमाला सिटी में लोग भूकंप के लंबे समय तक चलने से घबरा गए. मेक्सिको सिटी में कुछ इलाकों में इमारतें हिली और दरारें आई है. भूकंप का अलर्ट नहीं बजा. सरकार की मानें तो शुरुआती कुछ सेकंड में भूकंप की तय सीमा ज्यादा नहीं थी. इस इलाके में भूकंप का असर काफी महसूस किया गया. किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है.

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