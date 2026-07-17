कार के स्क्रैच हटाने के लिए सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं, घर पर ऐसे करें ठीक

Remove Car Scratches at Home: जब भी आप अपनी नई कार खरीदते हैं तो आप चाहते हैं की उसमें गलती से भी कोई खरोंच न लगें. जिसके लिए आप सड़क पर बहुत ही ध्यान से ड्राइव करते हैं और गाड़ी खड़ी करते समय भी उसके कवर से ढक कर रखते हैं. लेकिन हमारी तमाम कोशिश के बाद भी गाड़ी में खरोंच आ ही जाता है. जिसके बाद कार मालिक सर्विस सेंटर भागते हैं कि खरोंच से गाड़ी में जंग न लग जाए या गाड़ी का लुक खराब न हो जाए. जिसके बाद सर्विस सेंटर वाले छोटे से स्क्रैच को ठीक करने के नाम पर हजारों रुपये ले लेते हैं.

लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे आसान ट्रिक बताएंगे जिससे आपको गाड़ी पर लगे खरोंच आसानी से हट जाएंगे और आपके हजारों पैसे भी बच जाएंगे. चलिए जानतें कि आप घर पर ही अपनी कार के स्क्रैच को कैसे ठीक कर सकते हैं.

हल्के स्क्रैच के लिए बेस्ट है यह जुगाड़

आपको बता दें कि, अगर आपकी कार पर किसी दूसरी गाड़ी या चाबी के रगड़ खाने से हल्के सफेद निशान पड़ गए हैं तो आप सफेद टूथपेस्ट से इसे मिंटों में गायब कर सकते हैं. लेकिन आपको केवल सफेद टूथपेस्ट इस्तेमाल करना है कोई जेल वाला नहीं. सबसे पहले आप स्क्रैच वाली जगह को साफ पानी से धोकर सुखा लें.

इसके बाद एक साफ माइक्रोफाइबर कपड़े पर थोड़ा सा टूथपेस्ट लें और उसे खरोंच वाली जगह पर गोल-गोल घुमाते हुए हल्के हाथों से रगड़ें. टूथपेस्ट में मौजूद हल्के एब्रेसिव तत्व कार के क्लियर कोट को बिना नुकसान पहुंचाए स्क्रैच को पूरी तरह साफ कर देते हैं.

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गहरे निशानों के लिए करें यह उपाय

अगर आपकी कार पर खरोंच थोड़ी गहरी है और टूथपेस्ट से साफ नहीं हो रही तो आप बाजार में मिलने वाले कार स्क्रैच रिमूवल कंपाउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह एक तरह की क्रीम होती है जो कार के पेंट को आपस में मिलाकर स्क्रैच को खत्म कर देती है.

इसे शुरू करने से पहले कार को अच्छे से धो लें ताकि स्क्रैच की जगह पर धूल-मिट्टी न रहे. इसके बाद कंपाउंड को थोड़े से हिस्से पर लगाकर कपड़े की मदद से अच्छी तरह से रगड़ें. जैसे ही आप इसे दो-तीन बार दोहराएंगे आप देखेंगे कि कार का वो दाग पूरी तरह गायब हो जाएगा.

पॉलिश से लाएं ओरिजिनल चमक

आपको बता दें कि, जब आप टूथपेस्ट या स्क्रैच रिमूवल कंपाउंड की मदद से खरोंच को साफ कर लें तो सबसे आखिर में कार को पॉलिश करें. स्क्रैच हटने के बाद उस जगह का पेंट थोड़ा सा फीका दिखने लगता है. इसे ठीक करने के लिए कार पर अच्छी क्वालिटी का कार वैक्स या लिक्विड पॉलिश लगाएं.

इसे पूरे हिस्से पर अच्छे से फैलाकर सूखे कपड़े से रगड़ें. यह न सिर्फ आपकी कार को शोरूम जैसी शानदार चमक देगा और इससे भविष्य में छोटे-मोटे स्क्रैच लगने का खतरा काफी कम हो जाता है.

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