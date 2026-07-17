INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोकार के स्क्रैच हटाने के लिए सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं, घर पर ऐसे करें ठीक

कार के स्क्रैच हटाने के लिए सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं, घर पर ऐसे करें ठीक

Remove Car Scratches at Home: कार के स्क्रैच हटाने के लिए सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं. जानिए टूथपेस्ट, स्क्रैच रिमूवल कंपाउंड और वैक्स की मदद से घर पर कार चमकाने का सबसे आसान तरीका.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 17 Jul 2026 04:43 PM (IST)
Preferred Sources

Remove Car Scratches at Home: जब भी आप अपनी नई कार खरीदते हैं तो आप चाहते हैं की उसमें गलती से भी कोई खरोंच न लगें. जिसके लिए आप सड़क पर बहुत ही ध्यान से ड्राइव करते हैं और गाड़ी खड़ी करते समय भी उसके कवर से ढक कर रखते हैं. लेकिन हमारी तमाम कोशिश के बाद भी गाड़ी में खरोंच आ ही जाता है. जिसके बाद कार मालिक सर्विस सेंटर भागते हैं कि खरोंच से गाड़ी में जंग न लग जाए या गाड़ी का लुक खराब न हो जाए. जिसके बाद सर्विस सेंटर वाले छोटे से स्क्रैच को ठीक करने के नाम पर हजारों रुपये ले लेते हैं.

लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे आसान ट्रिक बताएंगे जिससे आपको गाड़ी पर लगे खरोंच आसानी से हट जाएंगे और आपके हजारों पैसे भी बच जाएंगे. चलिए जानतें कि आप घर पर ही अपनी कार के स्क्रैच को कैसे ठीक कर सकते हैं.

हल्के स्क्रैच के लिए बेस्ट है यह जुगाड़

आपको बता दें कि, अगर आपकी कार पर किसी दूसरी गाड़ी या चाबी के रगड़ खाने से हल्के सफेद निशान पड़ गए हैं तो आप सफेद टूथपेस्ट से इसे मिंटों में गायब कर सकते हैं. लेकिन आपको केवल सफेद टूथपेस्ट इस्तेमाल करना है कोई जेल वाला नहीं. सबसे पहले आप स्क्रैच वाली जगह को साफ पानी से धोकर सुखा लें. 

इसके बाद एक साफ माइक्रोफाइबर कपड़े पर थोड़ा सा टूथपेस्ट लें और उसे खरोंच वाली जगह पर गोल-गोल घुमाते हुए हल्के हाथों से रगड़ें. टूथपेस्ट में मौजूद हल्के एब्रेसिव तत्व कार के क्लियर कोट को बिना नुकसान पहुंचाए स्क्रैच को पूरी तरह साफ कर देते हैं.

यह भी पढ़ें: ABS से लेकर 360° कैमरा तक... मानसून में सबसे ज्यादा काम आते हैं कार के ये फीचर्स

गहरे निशानों के लिए करें यह उपाय 

अगर आपकी कार पर खरोंच थोड़ी गहरी है और टूथपेस्ट से साफ नहीं हो रही तो आप बाजार में मिलने वाले कार स्क्रैच रिमूवल कंपाउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह एक तरह की क्रीम होती है जो कार के पेंट को आपस में मिलाकर स्क्रैच को खत्म कर देती है. 

इसे शुरू करने से पहले कार को अच्छे से धो लें ताकि स्क्रैच की जगह पर धूल-मिट्टी न रहे. इसके बाद कंपाउंड को थोड़े से हिस्से पर लगाकर कपड़े की मदद से अच्छी तरह से रगड़ें. जैसे ही आप इसे दो-तीन बार दोहराएंगे आप देखेंगे कि कार का वो दाग पूरी तरह गायब हो जाएगा.

पॉलिश से लाएं ओरिजिनल चमक

आपको बता दें कि, जब आप टूथपेस्ट या स्क्रैच रिमूवल कंपाउंड की मदद से खरोंच को साफ कर लें तो सबसे आखिर में कार को पॉलिश करें. स्क्रैच हटने के बाद उस जगह का पेंट थोड़ा सा फीका दिखने लगता है. इसे ठीक करने के लिए कार पर अच्छी क्वालिटी का कार वैक्स या लिक्विड पॉलिश लगाएं. 

इसे पूरे हिस्से पर अच्छे से फैलाकर सूखे कपड़े से रगड़ें. यह न सिर्फ आपकी कार को शोरूम जैसी शानदार चमक देगा और इससे भविष्य में छोटे-मोटे स्क्रैच लगने का खतरा काफी कम हो जाता है.

यह भी पढ़ें: गाड़ी बेच दी, लेकिन चालान अब भी आपके नाम? जानिए कैसे बचेंगे इस परेशानी से

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 17 Jul 2026 04:43 PM (IST)
Tags :
Remove Car Scratches At Home Car Scratch Repair Toothpaste Car Scratch Hack Best Car Scratch Remover Compound
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
कार के स्क्रैच हटाने के लिए सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं, घर पर ऐसे करें ठीक
कार के स्क्रैच हटाने के लिए सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं, घर पर ऐसे करें ठीक
ऑटो
गाड़ी बेच दी, लेकिन चालान अब भी आपके नाम? जानिए कैसे बचेंगे इस परेशानी से
गाड़ी बेच दी, लेकिन चालान अब भी आपके नाम? जानिए कैसे बचेंगे इस परेशानी से
ऑटो
E20 विवाद में नई कार देने को तैयार नहीं मारुति, कंज्यूमर फोरम के खिलाफ उठा लिया यह बड़ा कदम
E20 विवाद में नई कार देने को तैयार नहीं मारुति, कंज्यूमर फोरम के खिलाफ उठा लिया यह बड़ा कदम
ऑटो
पेट्रोल-डीजल का खेल खत्म? 2032 तक 12 गुना बढ़ सकता है भारत का EV बाजार
पेट्रोल-डीजल का खेल खत्म? 2032 तक 12 गुना बढ़ सकता है भारत का EV बाजार
Advertisement

वीडियोज

Ethanol Petrol पर गडकरी का ये Interview Viral है
Aamir Khan ने किया बड़ा खुलासा, बोले- Phunsukh Wangdu का किरदार Sonam Wangchuk पर आधारित नहीं था
Sansani: बैड बीवी की आशिकी | Crime News
Shehnaaz Gill बोलीं- अभी सफलता नहीं मिली, मुझे अभी बहुत आगे जाना है
Christopher Nolan की The Odyssey क्या है? जानिए क्यों पूरी दुनिया इस फिल्म का इंतजार कर रही है
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनम वांगचुक का नया वीडियो आया सामने- 'मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, उसके बाद भूत बनकर...'
सोनम वांगचुक का नया वीडियो आया सामने- 'मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, उसके बाद भूत बनकर...'
विश्व
गिलगिट बाल्टिस्तान को 5वां प्रांत बनाने की तैयारी में शहबाज-मुनीर, पाक एसेंबली में पास हुआ रेजोल्यूशन
गिलगिट बाल्टिस्तान को 5वां प्रांत बनाने की तैयारी में शहबाज-मुनीर, पाक एसेंबली में पास हुआ रेजोल्यूशन
मध्य प्रदेश
धार भोजशाला: प्रशासन की चिन्हित जमीन करीब 1 किमी दूर, मुस्लिम पक्ष ने नमाज से किया इनकार
धार भोजशाला: प्रशासन की चिन्हित जमीन करीब 1 किमी दूर, मुस्लिम पक्ष ने नमाज से किया इनकार
क्रिकेट
'मैं खेलना छोड़ दूंगा...', संन्यास की अफवाहों के बीच रोहित शर्मा के पुराने बयान ने मचाई सनसनी; जानें रिटायरमेंट पर क्या कहा
'मैं खेलना छोड़ दूंगा', संन्यास की अफवाहों के बीच रोहित शर्मा के पुराने बयान ने मचाई सनसनी
साउथ सिनेमा
Lenin Box Office Day 7 Worldwide: 'धमाल 4' के आगे 'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
ISRO Scientist Resign: ISRO में 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों के इस्तीफों पर केंद्र सख्त! अब लिया बड़ा फैसला
ISRO में 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों के इस्तीफों पर केंद्र सख्त! अब लिया बड़ा फैसला
हेल्थ
Climate Change Sleep Loss: सावधान! बढ़ते तापमान ने उड़ाई इंसानों की नींद, साल में 56 घंटे कम सो रहे हैं लोग
सावधान! बढ़ते तापमान ने उड़ाई इंसानों की नींद, साल में 56 घंटे कम सो रहे हैं लोग
नौकरी
New Delhi Police Commissioner: कितने पढ़े-लिखे हैं दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर IPS अनुराग कुमार, कितनी मिलेगी उन्हें सैलरी? 
कितने पढ़े-लिखे हैं दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर IPS अनुराग कुमार, कितनी मिलेगी उन्हें सैलरी? 
ENT LIVE
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Embed widget