RJD चीफ लालू यादव की तबीयत बिगड़ी, पटना के IGIMS में भर्ती

RJD के अध्यक्ष लालू यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें शुक्रवार (17 जुलाई) को पटना के IGIMS में भर्ती किया गया है. उनकी बड़ी बेटी और सांसद मीसा भारती ने बताया कि कल से उनका ब्लड प्रेशर (BP) फ्लक्चुएट कर रहा था और आंखों में भी तकलीफ थी. आंख की जांच हुई है. इसके बाद उनका ईसीजी किया गया. उन्हें 4-5 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया है. सब कुछ सामान्य रहा तो आज डिस्चार्ज कर दिये जाएंगे. अस्पताल में राबड़ी देवी और बेटे तेज प्रताप यादव भी पहुंचे.

लालू यादव के इलाज में कोताही बरती गई- सूत्र

वहीं, सूत्रों ने बताया कि लालू यादव के इलाज में कोताही बरती गई. जब आंखों को इलाज की ज़रूरत थी तब बेटे-बेटियों में से कोई समय पर अस्पताल नहीं ले गया. पिछली बार जब पूरी परिवार दिल्ली आया और बताया गया कि लालू यादव की आंख दिखानी है तब भी समय से नहीं दिखाया गया. अब तो तेजस्वी यादव भी परिवार समेत बाहर हैं. आज मीसा भारती कई दिनों बाद IGMS ले के गईं. लालू के इलाज में खुद उन्हीं के अपने लगातार कोताही बरत रहे.

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कौटिल्य नगर वाले घर के बाहर गंदी फैली है- पूर्व विधायक

अस्पताल के बाहर पार्टी के पूर्व विधायक विजय प्रकाश ने कहा कि लालू यादव 15 दिन पहले विदेश से इलाज करवाकर लौटे हैं. लालू यादव अभी पटना के कौटिल्य नगर वाले घर में रह रहे हैं. क्या वहां गंदगी है, इस सवाल के जवाब में पूर्व विधायक ने कहा, "डॉक्टर्स ने उन्हें इंफेक्शन से दूर रहने को कहा है. लेकिन अभी जहां रह रहे हैं हो सकता है कि इंफेक्शन हुआ हो. घर के आगे गंदगी फैली हुई है. गोबर फेंका रहता है. ये सरकार का कुचक्र है."

'लालू यादव अंदर से बहुत मजबूत और शेरदिल'

पूर्व विधायक ने कहा कि हमारे नेता के साथ भगवान हैं. भगवान हम लोगों के बीच उनको मजबूती के साथ रखेंगे. इसके आगे उन्होंने, "लालू यादव अंदर से बहुत मजबूत और शेरदिल हैं. लेकिन सरकार जो मानसिक प्रताड़ना दे रही है, वो थोड़े आहत जरूर हुए होंगे. सरकार की तरफ से तंग किया जाता है, सुरक्षा छीन ली जाती है. आदमी के मन में दुख तो होता ही है फिर भी वो इतने हौसले के साथ हैं."

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