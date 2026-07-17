INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारRJD चीफ लालू यादव की तबीयत बिगड़ी, पटना के IGIMS में भर्ती

RJD चीफ लालू यादव की तबीयत बिगड़ी, पटना के IGIMS में भर्ती

Lalu Yadav Health News: लालू यादव के स्वास्थ्य को लेकर आरजेडी नेता ने उन्हें पता चला कि तबीयत अचानक बिगड़ गई है तो वो अस्पताल पहुंचे.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 17 Jul 2026 09:12 PM (IST)
Preferred Sources

RJD के अध्यक्ष लालू यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें शुक्रवार (17 जुलाई) को पटना के IGIMS में भर्ती किया गया है. उनकी बड़ी बेटी और सांसद मीसा भारती ने बताया कि कल से उनका ब्लड प्रेशर (BP) फ्लक्चुएट कर रहा था और आंखों में भी तकलीफ थी. आंख की जांच हुई है. इसके बाद उनका ईसीजी किया गया. उन्हें 4-5 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया है. सब कुछ सामान्य रहा तो आज डिस्चार्ज कर दिये जाएंगे. अस्पताल में राबड़ी देवी और बेटे तेज प्रताप यादव भी पहुंचे.

लालू यादव के इलाज में कोताही बरती गई- सूत्र

वहीं, सूत्रों ने बताया कि लालू यादव के इलाज में कोताही बरती गई. जब आंखों को इलाज की ज़रूरत थी तब बेटे-बेटियों में से कोई समय पर अस्पताल नहीं ले गया. पिछली बार जब पूरी परिवार दिल्ली आया और बताया गया कि लालू यादव की आंख दिखानी है तब भी समय से नहीं दिखाया गया. अब तो तेजस्वी यादव भी परिवार समेत बाहर हैं. आज मीसा भारती कई दिनों बाद IGMS ले के गईं. लालू के इलाज में खुद उन्हीं के अपने लगातार कोताही बरत रहे.

सोनम वांगचुक पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, 'उनका सम्मान लेकिन जिस तरीके से कुछ...'

कौटिल्य नगर वाले घर के बाहर गंदी फैली है- पूर्व विधायक

अस्पताल के बाहर पार्टी के पूर्व विधायक विजय प्रकाश ने कहा कि लालू यादव 15 दिन पहले विदेश से इलाज करवाकर लौटे हैं. लालू यादव अभी पटना के कौटिल्य नगर वाले घर में रह रहे हैं. क्या वहां गंदगी है, इस सवाल के जवाब में पूर्व विधायक ने कहा, "डॉक्टर्स ने उन्हें इंफेक्शन से दूर रहने को कहा है. लेकिन अभी जहां रह रहे हैं हो सकता है कि इंफेक्शन हुआ हो. घर के आगे गंदगी फैली हुई है. गोबर फेंका रहता है. ये सरकार का कुचक्र है."

'लालू यादव अंदर से बहुत मजबूत और शेरदिल'

पूर्व विधायक ने कहा कि हमारे नेता के साथ भगवान हैं. भगवान हम लोगों के बीच उनको मजबूती के साथ रखेंगे. इसके आगे उन्होंने, "लालू यादव अंदर से बहुत मजबूत और शेरदिल हैं. लेकिन सरकार जो मानसिक प्रताड़ना दे रही है, वो थोड़े आहत जरूर हुए होंगे. सरकार की तरफ से तंग किया जाता है, सुरक्षा छीन ली जाती है. आदमी के मन में दुख तो होता ही है फिर भी वो इतने हौसले के साथ हैं."

RJD नेता मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे पर जीतन राम मांझी ने क्या कह दिया? 'वहां जाति की…'

Published at : 17 Jul 2026 08:45 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News LALU YADAV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
RJD चीफ लालू यादव की तबीयत बिगड़ी, पटना के IGIMS में भर्ती
RJD चीफ लालू यादव की तबीयत बिगड़ी, पटना के IGIMS में भर्ती
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर की पार्टी को मिला ये चुनाव चिन्ह, मनोज भारती बोले- 'इलेक्शन कमीशन ने...'
बांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर की पार्टी को मिला ये चुनाव चिन्ह, मनोज भारती बोले- 'इलेक्शन कमीशन ने...'
बिहार
सोनम वांगचुक पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, 'उनका सम्मान लेकिन जिस तरीके से कुछ...'
सोनम वांगचुक पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, 'उनका सम्मान लेकिन जिस तरीके से कुछ...'
बिहार
RJD नेता मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे पर जीतन राम मांझी ने क्या कह दिया? 'वहां जाति की…'
RJD नेता मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे पर जीतन राम मांझी ने क्या कह दिया? 'वहां जाति की…'
Advertisement

वीडियोज

Shehnaaz Gill बोलीं- अभी सक्सेस नहीं मिली, मेरा सपना है लोग टिकट खरीदकर मेरी फिल्में देखने आएं
Bollywood News: '3 Idiots' की कहानी पर आमिर का नया खुलासा, सोनम वांगचुक कनेक्शन पर छिड़ी नई बहस (17-07-2026)
Udne ki Asha: Sailee-Sachin की बदली किस्मत; Ganpatipule में मिला पैसा, पर खो गया सुकून!
Tata Altroz diesel long term review and mileage: E20 ka best solution? #autolive
Ethanol Petrol पर गडकरी का ये Interview Viral है
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ब्रिटेन के 59वें PM होंगे लेबर पार्टी के एंडी बर्नहैम, ग्रेटर मैनचेस्टर के रह चुके मेयर, किंग चार्ल्स III सौंपेंगे सत्ता
ब्रिटेन के 59वें PM होंगे लेबर पार्टी के एंडी बर्नहैम, ग्रेटर मैनचेस्टर के रह चुके मेयर, किंग चार्ल्स III सौंपेंगे सत्ता
विश्व
जॉर्डन में जहां खड़े थे अमेरिकी विमान, वहां ईरान ने ड्रोन- बैलिस्टिक मिसाइल से किया अटैक
जॉर्डन में जहां खड़े थे अमेरिकी विमान, वहां ईरान ने ड्रोन- बैलिस्टिक मिसाइल से किया अटैक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हार्डकोर हिंदुत्व की पिच पर CM योगी? जिन्ना पर दिया बयान तो भड़क उठे AIMIM और सपा के नेता
हार्डकोर हिंदुत्व की पिच पर CM योगी? जिन्ना पर दिया बयान तो भड़क उठे AIMIM और सपा के नेता
क्रिकेट
'मैं खेलना छोड़ दूंगा...', संन्यास की अफवाहों के बीच रोहित शर्मा के पुराने बयान ने मचाई सनसनी; जानें रिटायरमेंट पर क्या कहा
'मैं खेलना छोड़ दूंगा', संन्यास की अफवाहों के बीच रोहित शर्मा के पुराने बयान ने मचाई सनसनी
साउथ सिनेमा
Lenin Box Office Day 7 Worldwide: 'धमाल 4' के आगे 'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
विश्व
कुवैत में खारे पानी को मीठा करता है जो फिल्टर प्लांट, उस पर ईरान का हमला, क्यों घबरा उठा रेगिस्तानी देश?
कुवैत में खारे पानी को मीठा करता है जो फिल्टर प्लांट, उस पर ईरान का हमला, क्यों घबरा उठा रेगिस्तानी देश?
इंडिया
Explained: क्या इस बार पास होगा परिसीमन बिल? कैसे बजट सत्र के मुकाबले बदल गई मानसून सत्र की तस्वीर?
क्या इस बार पास होगा परिसीमन बिल? कैसे बजट सत्र के मुकाबले मानसून सत्र की तस्वीर बदल गई?
इंडिया
संसद में पेश होने से पहले ही वंदे मातरम बिल पर छिड़ गई बहस, कांग्रेस ने बताया संविधान के खिलाफ, जानें सरकार का तर्क
संसद में आने से पहले ही 'वंदे मातरम' पर बहस, कांग्रेस बोली-संविधान के खिलाफ, जानें सरकार का तर्क
ENT LIVE
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Embed widget