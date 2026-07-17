Ferrari ने लॉन्च की नई सुपरकार Amalfi Spider, कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश

Ferrari Amalfi Spider Launch: जब भी किसी बेहद लग्जरी कार की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में फरारी कंपनी नाम का आता है. फरारी की कई शानदार कारें मार्केट में पहले से ही धमाल मचा रही हैं. जबकि अब कंपनी ने एक और बड़ा दांव खेला है और मार्केट में अपनी एक और बेहद ही लग्जरी कार लॉन्च कर दी है. बता दें कि, कंपनी ने अपनी अब तक की सबसे खूबसूरत और ताकतवर ओपन-टॉप सुपरकार फरारी अमाल्फी स्पाइडर को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है.

आपको बता दें कि, इसके फीचर्स जितने कमाल के हैं इसकी कीमत भी उतनी ही आसमान छूने वाली है. इस धांसू गाड़ी को खरीदने की चाहत रखने वालों को अपनी जेब काफी ढीली करनी होगी. चलिए जानतें हैं ऐसा क्या खास है जो इसे दुनिया की सबसे अनोखी स्पोर्ट्स कार माना जा रहा है.

डिजाइन और लुक है बेहद शानदार

बता दें कि, फरारी अमाल्फी स्पाइडर का डिजाइन बेहद ही शानदार तरीके से किया गया है. जिसे आप देखकर देखकर समझ जायेंगे कि कंपनी ने एयरोडायनामिक्स पर कितना जबरदस्त काम किया है. जबकि इसके फ्रंट में बेहद एग्रेसिव लुक वाली स्लीक हेडलाइट्स और बड़ा एयर वेंट दिया गया है जो तेज रफ्तार में कार को जमीन से चिपकाए रखता है.

वहीं, इस कार की सबसे बड़ी खासियत इसकी कनवर्टिबल यानी ओपन-टॉप रूफ है. आप सिर्फ एक बटन दबाकर महज कुछ ही सेकंड में इसकी छत को फोल्ड कर सकते हैं. गाड़ी के पिछले हिस्से में सिग्नेचर एलईडी टेललाइट्स और आक्रामक डिफ्यूज़र दिए गए हैं जो इसे रोड पर चलते समय एक बेहतरीन स्पोर्टी लुक देता है.

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इंटीरियर और टेक्नोलॉजी में भी हुआ है शानदार काम

जबकि इसके अलावा कार के केबिन के अंदर कदम रखते ही आपको एक अलग ही प्रीमियम अहसास होगा. फरारी ने इस कार के डैशबोर्ड और सीट्स को हाई-क्वालिटी अल्कांतारा लेदर और कार्बन फाइबर मटेरियल से तैयार किया है. जिससे इसका वजन बेहद कम रहता है.

वहीं, इसका स्टीयरिंग व्हील किसी फॉर्मूला वन रेसिंग कार से प्रेरित है जिस पर गाड़ी के सारे कंट्रोल्स और ड्राइविंग मोड्स बदलने का बटन दिया गया है. इसके अलावा पैसेंजर के लिए अलग से एक स्लीक डिस्प्ले स्क्रीन दी गई है ताकि को-ड्राइवर भी रियल-टाइम स्पीड और इंजन आरपीएम को लाइव ट्रैक कर सके. बता दें कि, कंपनी ने इस कार की कीमत 4.6 करोड़ रखी है.

पलक झपकते ही पकड़ लेगी तूफानी रफ्तार

अब बात करते हैं इस सुपरकार के स्पीड की बारें में. अमाल्फी स्पाइडर में फरारी का सिग्नेचर ट्विन-टर्बोचार्ज्ड इंजन दिया गया है. यह इंजन इतनी बेमिसाल हॉर्सपावर जेनरेट करता है कि कार महज 3 सेकंड से भी कम समय में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है.

इसकी टॉप स्पीड 300 किमी प्रति घंटे से भी ज्यादा है. जब इस गाड़ी का एक्सीलेटर दबाया जाता है तो इसके साइलेंसर से निकलने वाली गूंज किसी भी कार लवर का दिल जीतने के लिए काफी है.

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