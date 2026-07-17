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हिंदी न्यूज़ऑटोEthanol Petrol Engine Signs: E20 पेट्रोल डलवाने के बाद कार में दिखे ये संकेत, तो तुरंत ले जाएं मैकेनिक के पास

Ethanol Petrol Engine Signs: E20 पेट्रोल डलवाने के बाद कार में दिखे ये संकेत, तो तुरंत ले जाएं मैकेनिक के पास

Ethanol Petrol Engine Signs: E20 पेट्रोल डलवाने के बाद यदि आपकी गाड़ी का माइलेज गिरने लगे, पिकअप में कमी या इंजन का अचानक बंद हो जाना, जैसी समस्या दिखने लगे तो तुरंत किसी मैकेनिक से सम्पर्क करें.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 17 Jul 2026 06:28 PM (IST)
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Ethanol Petrol Engine Signs: आज के समय में भारत में लगभग हर जगह E20 पेट्रोल मिलने लगा है और आने वाले समय में सरकार इसे पूरी तरह से अनिवार्य करने वाली है. क्योंकि एथेनोल से देश के कच्चे तेल के आयात में गिरावट आई है और सरकार का कहना है कि इससे प्रदूषण भी कम होगा, जिससे सरकार और आम जनता दोनों का फायदा होगा. ऐसे में कई लोगों द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि इसकी वजह से उनकी गाड़ी का माइलेज बिगड़ गया है या कई बार चलते-चलते गाड़ी बंद हो जाती है. ऐसे में आइए जानते है कि आपकी कार में क्या समस्या दिखने पर आपको उसे मैकेनिक के पास ले जाना चाहिए?

इंजन का मिसफायर होना 

कार को स्टार्ट करने के बाद यदि कार पिकअप नही ले पा रही या रुक-रुक कर चल रही है तो इसका मतलब है कि इंजन फ्यूल को ठीक तरीके से बर्न नहीं कर पा रहा है. एथेनोल के कारण स्पार्क प्लग या फ्यूल इंजेक्टर पर दबाव पड़ता है, ऐसे में आप जल्दी कार को मैकेनिक के पास ले जाए. 

माइलेज में भरी गिरावट 

जिन लोगों ने एथेनोल का इस्तेमाल किया है उनकी सबसे बड़ी शिकायत रही है की इससे उनके कार के माइलेज में भारी गिरावट आई है. एथेनोल की एनर्जी डेंसिटी सामान्य पेट्रोल से काफी कम होती है, एथेनोल के इस्तेमाल से सामान्य तौर पर कार के माइलेज में 3 से 5 % की कमी आ जाती है, लेकिन अगर माइलेज में 20 से 30% की भारी कमी आ रही है, तो फ्यूल पम्प और इंजन की ट्यूनिंग खराब होने का संकेत हो सकता है. 

यहां भी पढ़ें: अगर E20 पेट्रोल से कार में दिक्कत आए तो क्या करें? जानिए उपभोक्ता के अधिकार

फ्यूल पंप से आवाज आना 

एथेनोल इस्तेमाल करने पर यदि फ्यूल टैंक के पास से भिनभिनाने या या टिक-टिक की आवाज आ रही है, तो यह एथेनोल के कारण फ्यूल पंप का खराब होना या उस पर दबाव पड़ने का संकेत हो सकता है, ऐसे में आप कार को किसी मैकेनिक के पास ले जाकर उसे यह समस्या बताए. नहीं तो यह छोटी समस्या आगे चलकर आपके जेब के लिए भारी पड़ सकती है. 

इंजन का बंद हो जाना 

आप शहर में कार चला रहे है और ट्राफिक सिग्नल पर रुकने के दौरान या चलते वक्त अचानक कार का इंजन बंद हो जाता है, तो यह फ्यूल के सप्लाय में रुकावट का संकेत हो सकता है. ऐसे में इस समस्या को नजरंदाज करना आगे चलकर बड़ी समस्या पैदा कर सकती है. 

अभी भी इस बात की पुष्टि नही हो पाई है कि एथेनोल आज के समय के कार इंजनो के लिए अनुकूल है या नहीं, इसलिए कार कम्पनियां 100% एथेनोल से चलने वाले इंजन बनाने पर काम कर रही है, ऐसे में अगर एथेनोल डलवाने से आपकी कार में यह संकेत दिखने लगे तो कार को मैकेनिक के पास ले जाना ही सही फैसला होगा. 

यहां भी पढ़ें: E20 पेट्रोल से खराब हुई गाड़ी तो लगेगी लॉटरी, कंपनियों को देनी पड़ेगी ग्राहक को नई कार?

Published at : 17 Jul 2026 06:27 PM (IST)
Tags :
Auto Ethanol E20 Petrol
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