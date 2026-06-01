हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोरात में धुंधली दिखती है सड़क? कार की पीली पड़ चुकी हेडलाइट में ऐसे वापस पाएं नई जैसी चमक

रात में धुंधली दिखती है सड़क? कार की पीली पड़ चुकी हेडलाइट में ऐसे वापस पाएं नई जैसी चमक

Car Headlight Tips: अगर आपकी कार की हेडलाइट पीली पड़ गई है या कम रोशनी दे रही है, तो कुछ आसान उपायों से उसकी चमक वापस लाई जा सकती है. इससे रात में ड्राइविंग ज्यादा सुरक्षित बनती है.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 01 Jun 2026 10:16 AM (IST)
Preferred Sources

Car Headlight Tips: रात में कार चलाते समय अच्छी हेडलाइट सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि सुरक्षा की भी सबसे बड़ी जरूरत होती है. लेकिन समय के साथ कई कारों की हेडलाइट पीली पड़ने लगती है और उसकी रोशनी पहले जैसी नहीं रहती. इसका असर सीधे ड्राइविंग पर पड़ता है, क्योंकि सड़क, गड्ढे, मोड़ और सामने आने वाले वाहन साफ दिखाई नहीं देते. कई लोग समझते हैं कि हेडलाइट कमजोर होने का मतलब नया बल्ब लगवाना है, 

जबकि कई मामलों में समस्या हेडलाइट कवर पर जमी गंदगी, ऑक्सीकरण या खराब वायरिंग की होती है. अच्छी बात यह है कि हेडलाइट की चमक वापस लाने के लिए हमेशा ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती. कुछ आसान उपाय अपनाकर आप हेडलाइट की रोशनी को काफी हद तक बेहतर बना सकते हैं और रात के सफर को ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं.

हेडलाइट कवर की सफाई से मिल सकता है बड़ा फायदा

कार की हेडलाइट पर लगा प्लास्टिक कवर लगातार धूप, धूल और बारिश के संपर्क में रहता है. समय के साथ यह पीला और धुंधला पड़ सकता है. यही वजह है कि बल्ब सही होने के बावजूद रोशनी कमजोर दिखाई देती है. ऐसे में सबसे पहले हेडलाइट कवर की अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए. बाजार में मिलने वाले हेडलाइट रिस्टोरेशन किट या पॉलिशिंग कंपाउंड का इस्तेमाल किया जा सकता है. 

कई बार सिर्फ प्रोफेशनल पॉलिशिंग कराने से ही हेडलाइट की चमक काफी हद तक वापस आ जाती है. इसके अलावा हेडलाइट के अंदर नमी या धूल जमा होने पर भी रोशनी प्रभावित हो सकती है. इसलिए समय-समय पर इसकी जांच कराना जरूरी है. साफ और पारदर्शी हेडलाइट कवर रोशनी को बेहतर तरीके से सड़क पर फैलाने में मदद करता है.

यह भी पढ़ें: Car Price Hike: बस एक दिन और...Maruti Brezza से लेकर Dzire तक, महंगी होने जा रही ये पॉपुलर कारें

बल्ब, वायरिंग और एलाइनमेंट की भी करें जांच

अगर सफाई के बाद भी हेडलाइट की रोशनी कम लग रही है, तो बल्ब और इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जांच करानी चाहिए. पुराने हैलोजन बल्ब समय के साथ अपनी चमक खो सकते हैं. जरूरत पड़ने पर उन्हें नए और बेहतर गुणवत्ता वाले बल्ब से बदला जा सकता है. साथ ही बैटरी, वायरिंग और फ्यूज की स्थिति भी जांचना जरूरी है, क्योंकि बिजली की सप्लाई में कमी आने पर हेडलाइट पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाती. 

एक और महत्वपूर्ण बात हेडलाइट एलाइनमेंट की है. कई बार हेडलाइट ऊपर या नीचे सेट हो जाती है, जिससे रोशनी सही दिशा में नहीं पड़ती. सर्विस सेंटर पर इसकी सेटिंग ठीक करवाई जा सकती है. इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप बिना ज्यादा खर्च के अपनी कार की हेडलाइट की चमक बढ़ा सकते हैं और रात में ज्यादा सुरक्षित ड्राइविंग का आनंद ले सकते हैं.

यह भी पढ़ें: 1 KM के लिए देने होंगे 8 रुपये, VinFast पेश करेगी इलेक्ट्रिक कैब सर्विस, Ola-Uber की बढ़ेगी टेंशन

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 01 Jun 2026 10:16 AM (IST)
Tags :
Car Maintenance Night Driving Safety Car Headlight Tips Headlight Restoration Headlight Brightness
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
रात में धुंधली दिखती है सड़क? कार की पीली पड़ चुकी हेडलाइट में ऐसे वापस पाएं नई जैसी चमक
रात में धुंधली दिखती है सड़क? कार की पीली पड़ चुकी हेडलाइट में ऐसे वापस पाएं नई जैसी चमक
ऑटो
प्लग-इन हाइब्रिड के साथ JSW भारत में पेश करने जा रही नई SUV, जानिए कितनी होगी कीमत?
प्लग-इन हाइब्रिड के साथ JSW भारत में पेश करने जा रही नई SUV, जानिए कितनी होगी कीमत?
ऑटो
New Car Depreciation Rate : शोरूम से सड़क पर आते ही सस्ती हो जाती है नई कार, आखिर कितना होता है घाटा?
शोरूम से सड़क पर आते ही सस्ती हो जाती है नई कार, आखिर कितना होता है घाटा?
ऑटो
इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में आया नया ट्विस्ट, अब एनर्जी स्टोरेज बन रहा सबसे बड़ा हथियार
इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में आया नया ट्विस्ट, अब एनर्जी स्टोरेज बन रहा सबसे बड़ा हथियार
Advertisement

वीडियोज

'हस्तिनापुर के वीर' में धृतराष्ट्र नहीं होंगे लाचार, Sandeep Mohan का बड़ा खुलासा
Iran US War | Strait of Hormuz | Janhit: होर्मुज में ईरान ने खींची 'रेड लाइन'! | Trump | IRGC
Ghaziabad Asad Encounter | UP Police: असद ढेर, पर क्यों भड़का है विपक्ष? | Bakrid
Ghaziabad Asad Encounter | Janhit: जुर्म देखा या धर्म? | Bakrid | UP News
Delhi Bulldozer Action: दिल्ली में 'योगी मॉडल' का प्रहार! | Encroachment
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान नहीं ये देश करा रहा अमेरिका और ईरान के बीच डील, राष्ट्रपति ने कर दिया दावा, शहबाज-मुनीर की खुली पोल!
पाकिस्तान नहीं ये देश करा रहा अमेरिका और ईरान के बीच डील, राष्ट्रपति ने कर दिया दावा, शहबाज-मुनीर की खुली पोल!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जिसका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता हो..', जियाउर्रहमान बर्क पर प्रमोद कृष्णम का तीखा हमला
'जिसका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता हो..', जियाउर्रहमान बर्क पर प्रमोद कृष्णम का तीखा हमला
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी पर अब आया उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का रिएक्शन, कह दी ये बड़ी बात
कॉकरोच जनता पार्टी पर अब आया उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का रिएक्शन, कह दी ये बड़ी बात
आईपीएल 2026
Watch: IPL ट्रॉफी जीतकर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का जबरदस्त डांस, वीडियो देखकर आपके भी थिरकने लगेंगे पैर
IPL ट्रॉफी जीतकर कोहली और अनुष्का का जबरदस्त डांस, वीडियो देखकर आपके भी थिरकने लगेंगे पैर
बॉलीवुड
Chand Mera Dil BO Day 10 Worldwide: ‘चांद मेरा दिल' की कमाई में दूसरे संडे आई तेजी, दुनियाभर में 32 करोड़ के पार हुई अनन्या पांडे की फिल्म
‘चांद मेरा दिल' की कमाई में दूसरे संडे आई तेजी, दुनियाभर में 32 करोड़ के पार हुई अनन्या पांडे की फिल्म
बिजनेस
Share Market Today: शेयर बाजार में 440 अंकों की तेजी, 75200 के पार पहुंचा सेंसेक्‍स, निफ्टी भी 100 अंक उछला
Share Market Today: शेयर बाजार में 440 अंकों की तेजी, 75200 के पार पहुंचा सेंसेक्‍स, निफ्टी भी 100 अंक उछला
नौकरी
BSNL JTO Recruitment 2026: BSNL में JTO के पदों पर निकली भर्ती, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
BSNL में JTO के पदों पर निकली भर्ती, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
ऑटो
इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में आया नया ट्विस्ट, अब एनर्जी स्टोरेज बन रहा सबसे बड़ा हथियार
इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में आया नया ट्विस्ट, अब एनर्जी स्टोरेज बन रहा सबसे बड़ा हथियार
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Embed widget