रात में धुंधली दिखती है सड़क? कार की पीली पड़ चुकी हेडलाइट में ऐसे वापस पाएं नई जैसी चमक

Car Headlight Tips: रात में कार चलाते समय अच्छी हेडलाइट सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि सुरक्षा की भी सबसे बड़ी जरूरत होती है. लेकिन समय के साथ कई कारों की हेडलाइट पीली पड़ने लगती है और उसकी रोशनी पहले जैसी नहीं रहती. इसका असर सीधे ड्राइविंग पर पड़ता है, क्योंकि सड़क, गड्ढे, मोड़ और सामने आने वाले वाहन साफ दिखाई नहीं देते. कई लोग समझते हैं कि हेडलाइट कमजोर होने का मतलब नया बल्ब लगवाना है,

जबकि कई मामलों में समस्या हेडलाइट कवर पर जमी गंदगी, ऑक्सीकरण या खराब वायरिंग की होती है. अच्छी बात यह है कि हेडलाइट की चमक वापस लाने के लिए हमेशा ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती. कुछ आसान उपाय अपनाकर आप हेडलाइट की रोशनी को काफी हद तक बेहतर बना सकते हैं और रात के सफर को ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं.

हेडलाइट कवर की सफाई से मिल सकता है बड़ा फायदा

कार की हेडलाइट पर लगा प्लास्टिक कवर लगातार धूप, धूल और बारिश के संपर्क में रहता है. समय के साथ यह पीला और धुंधला पड़ सकता है. यही वजह है कि बल्ब सही होने के बावजूद रोशनी कमजोर दिखाई देती है. ऐसे में सबसे पहले हेडलाइट कवर की अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए. बाजार में मिलने वाले हेडलाइट रिस्टोरेशन किट या पॉलिशिंग कंपाउंड का इस्तेमाल किया जा सकता है.

कई बार सिर्फ प्रोफेशनल पॉलिशिंग कराने से ही हेडलाइट की चमक काफी हद तक वापस आ जाती है. इसके अलावा हेडलाइट के अंदर नमी या धूल जमा होने पर भी रोशनी प्रभावित हो सकती है. इसलिए समय-समय पर इसकी जांच कराना जरूरी है. साफ और पारदर्शी हेडलाइट कवर रोशनी को बेहतर तरीके से सड़क पर फैलाने में मदद करता है.

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बल्ब, वायरिंग और एलाइनमेंट की भी करें जांच

अगर सफाई के बाद भी हेडलाइट की रोशनी कम लग रही है, तो बल्ब और इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जांच करानी चाहिए. पुराने हैलोजन बल्ब समय के साथ अपनी चमक खो सकते हैं. जरूरत पड़ने पर उन्हें नए और बेहतर गुणवत्ता वाले बल्ब से बदला जा सकता है. साथ ही बैटरी, वायरिंग और फ्यूज की स्थिति भी जांचना जरूरी है, क्योंकि बिजली की सप्लाई में कमी आने पर हेडलाइट पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाती.

एक और महत्वपूर्ण बात हेडलाइट एलाइनमेंट की है. कई बार हेडलाइट ऊपर या नीचे सेट हो जाती है, जिससे रोशनी सही दिशा में नहीं पड़ती. सर्विस सेंटर पर इसकी सेटिंग ठीक करवाई जा सकती है. इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप बिना ज्यादा खर्च के अपनी कार की हेडलाइट की चमक बढ़ा सकते हैं और रात में ज्यादा सुरक्षित ड्राइविंग का आनंद ले सकते हैं.

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