Hero Splendor Plus: हमारे देश में टू व्हीलर सेगमेंट में गाड़ियों की डिमांड बहुत ज्यादा है. बाइक में अभी इंडिया में हीरो गाड़ियों की डिमांड बहुत ज्यादा है. क्योंकि कंपनी की कई गाड़ियां बाजार में खूब बिकतीं हैं. लेकिन इस बीच कंपनी ने एक बड़ा फैसला लिया है और अपने सभी ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है.

ऐसा इस लिए है क्योंकि कंपनी ने लोगों की सबसे चहेती गाड़ी के दामों. में इजाफा कर दिया है. चलिए इस खबर में जानतें हैं कि कंपनी ने किस गाड़ी के दाम बढ़ा दिए हैं.

3,086 रुपये की हुई बढ़ोतरी

आपको बता दें कि हीरो कंपनी ने अपने हीरो स्प्लेंडर प्लस स्पेशल एडिशन का नया नाम दिया है और इसकी कीमत में सबसे ज्यादा 3,086 रुपये बढ़ाकर इसे 81,666 रुपये कर दिया है.

जबकि इसके साथ तीन नए कलर ऑप्शन मैट ग्रे, मैट वर्नियर ग्रे और कैंडी ब्लेजिंग रेड भी जोड़े गए हैं. वहीं स्प्लेंडर प्लस ड्रम 78,912 रुपये, i3S 80,045 रुपये और 125 मिलियन एडिशन 81,666 रुपये की कीमतों में 1,135 रुपये की बढ़ोतरी की गई है.

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स्प्लेंडर प्लस फ्लेक्स और XTEC वेरिएंट्स के दाम

जानकारी दें दे कि फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक वाले स्प्लेंडर प्लस फ्लेक्स की कीमत 1,332 रुपये बढ़कर अब 84,042 रुपये हो गई है. जबकि इसके अलावा फीचर्स से लैस स्प्लेंडर प्लस XTEC के ड्रम ब्रेक वेरिएंट की कीमत 82,418 रुपये और फ्रंट डिस्क ब्रेक वेरिएंट की कीमत 85,461 रुपये है. जबकि XTEC 2.0 की कीमत 84,549 रुपये तय की गई है.

इंजन और माइलेज में कोई चेंज नहीं

वहीं कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद बाइक के इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. स्टैंडर्ड स्प्लेंडर प्लस में वही भरोसेमंद 97.2cc का एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है. जो 8.02 PS की पावर और 8.05 Nm का टॉर्क जनरेट करता है और 4-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है.

क्या होगा असर?

आपको बता दें कि स्प्लेंडर प्लस अपने कम मेंटेनेंस खर्च, दमदार माइलेज और आसान रीसेल वैल्यू के लिए जानी जाती है. इसलिए 1,135 से 3,086 रुपये के इस इजाफे के बावजूद इसकी मांग पर बड़ा असर पड़ने की उम्मीद कम है. हालांकि नया रंग या फ्लेक्स/XTEC वेरिएंट लेने वाले ग्राहकों को अब खरीदारी से पहले अपना बजट थोड़ा और एडजस्ट करना होगा.

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