Most Selling cars in India: भारतीय ऑटो मार्केट में अगर यह सवाल पूछा जाए कि एसयूवी, हैचबैक और सेडान में से भारतीय ग्राहक सबसे ज्यादा कौन सी गाड़ी खरीदते हैं. तो इसका जवाब देना आसान नहीं होगा. क्योंकि हमारे देश में हर सेगमेंट की गाड़ियों की डिमांड हैं और सड़कों पर हर तरह की कारें देखने को मिल रहे हैं.

लेकिन आज हम इस खबर में जानेंगे कि SUV, हैचबैक और सेडान में किन गाड़ियों की बिक्री सबसे ज्यादा होती हैं. तो चलिए जानते हैं कि भारतीय बाजार में एसयूवी, हैचबैक और सेडान की मौजूदा स्थिति क्या है और लोग किस गाड़ी को क्यों चुनते हैं.

मार्केट की असली बादशाह है SUV

आपको बता दें कि भारतीय पैसेंजर व्हीकल बाजार में SUV और यूटिलिटी वाहनों का दबदबा बेहद मजबूत है. क्योंकि ऊंची सीटिंग पोजीशन, दमदार रोड प्रेजेंस, बेहतर ग्राउंड क्लीयरेंस और परिवार के लिए आरामदायक केबिन स्पेस के चलते पहली बार कार खरीदने वाले ग्राहक भी अब छोटी हैचबैक के बजाय कॉम्पैक्ट एसयूवी को ज्यादा पसंद कर रहें हैं. जिसके चलते ब्रेजा, नेक्सन, पंच, फ्रॉन्क्स, क्रेटा, सेल्टोस और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियां लगातार बड़ी संख्या में बिक रही हैं.

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बजट और माइलेज में हैचबैक है मजबूत

भले ही एसयूवी की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है लेकिन हैचबैक सेगमेंट की डिमांड अभी भी मार्केट में बनी हुई है. क्योंकि शहर की भीड़भाड़, आसान पार्किंग, कम कीमत और शानदार माइलेज चाहने वाले ग्राहकों को हैचबैक आज भी पसंद है.

वैगनआर, बलेनो और स्विफ्ट जैसी गाड़ियां आज भी हर महीने टॉप बिकने वाली कारों की सूची में मजबूती से टिकी हुई हैं. हालांकि एंट्री-लेवल छोटी कारों की बाजार हिस्सेदारी पहले के मुकाबले काफी घटी है.

चुनिंदा मॉडल्स तक सिमटी रफ्तार

बता दें कि एक समय भारतीय मिड-क्लास की शान मानी जाने वाली सेडान कारों की कुल बाजार हिस्सेदारी एसयूवी के मुकाबले काफी कम रह गई है. फिर भी कॉम्पैक्ट सेडान में मारुति डिजायर अच्छी वॉल्यूम निकालती है. जबकि मिड-साइज सेडान सेगमेंट में फॉक्सवैगन वर्टस, स्कोडा स्लाविया, हुंडई वरना और होंडा सिटी जैसे चुनिंदा मॉडल्स उन ग्राहकों को पसंद आते हैं जिन्हें स्टाइल, केबिन कम्फर्ट और हाईवे पर स्मूथ ड्राइविंग चाहिए.

क्या है असली वजह?

आपको जानकारी दें दे कि लोगों की बढ़ती इनकम, बेहतर फाइनेंस ऑप्शन, खराब सड़कों पर ऊंचे ग्राउंड क्लीयरेंस की जरूरत और बड़ी दिखने वाली गाड़ी की चाहत ने एसयूवी को नंबर वन बना दिया है.

लेकिन इसके बावजूद कम बजट और रोजमर्रा के कम खर्च वाले खरीदारों के लिए हैचबैक और खास ड्राइविंग अनुभव चाहने वालों के लिए सेडान अपनी जगह बनाए हुए हैं.

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