BYD Fang Cheng Bao Ti 9 SUV: इन दिनों ऑटोमोबाइल मार्केट में कई ऐसी गाड़ियां आईं हैं जिनके फीचर्स कमाल के हैं. इस बीच एक ऐसी गाड़ी की जमकर चर्चा हो रही हैं. जिसका स्टीयरिंग व्हील जरूरत न होने पर महज 10 सेकंड में डैशबोर्ड के अंदर फोल्ड होकर गायब हो जाता है.

जबकि इसके अलावा इस कार में 21.4-इंच का टीवी, 11.5-लीटर का फ्रिज और कुल 1,630 किलोमीटर तक की जबरदस्त ड्राइविंग रेंज मिलती है. चलिए जानतें हैं इस खबर में गाड़ी के सभी फीचर्स के बारें में.

10 सेकंड में गायब हो जाता है स्टीयरिंग व्हील

आपको बता दें कि चीन की कंपनी BYD ने Ti 9 के टॉप-स्पेक फोल्डेबल स्मार्ट केबिन वेरिएंट में स्टीयर-बाय-वायर तकनीक पर आधारित स्टीयरिंग व्हील मिलता है. जब गाड़ी पार्क होती है तो रोबोटिक हिंज और इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से यह स्टीयरिंग 180 डिग्री घूमकर करीब 10 सेकंड में डैशबोर्ड के भीतर बने कंपार्टमेंट में अंदर घुस जाता है.

जबकि इसके 80,000 बार इस्तेमाल करने के लिए टेस्ट किया गया है. इससे ड्राइवर के सामने 250mm की ज्यादा जगह बन जाती है. साथ ही ड्राइवर सीट 165 डिग्री तक झुक जाती है और लैपटॉप पर काम करने या खाना खाने के लिए एक टेबल भी बाहर निकल आती है.

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21.4-इंच की टीवी स्क्रीन और फ्रिज भी है

जानकारी दें दे कि इस SUV का केबिन किसी चलता-फिरता लग्जरी लाउंज से कम नहीं है. क्योंकि इसमें आगे 30-इंच का पैनोरमिक डिस्प्ले और पीछे बैठने वाले यात्रियों के मनोरंजन के लिए छत पर लगी 21.4-इंच की बड़ी टीवी स्क्रीन दी गई है. जबकि तीनों रो की सीटों में हीटिंग, वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन के साथ दूसरी रो में जीरो-ग्रेविटी सीटें और 11.5-लीटर का इन-बिल्ट रेफ्रिजरेटर भी मिलता है.

1,630 किमी की कुल रेंज

बता दें कि फैंग चेंग बाओ Ti 9 में 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर्स दी गई हैं. जो कुल 400 kW की ताकत पैदा करती हैं. यह भारी-भरकम एसयूवी महज 4.8 सेकंड में 0 से 100 km/h की रफ्तार पकड़ लेती है.

जबकि इसमें 66.48 kWh की LFP ब्लेड 2.0 बैटरी लगी है. जो सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड पर 400 किमी और पेट्रोल-इलेक्ट्रिक मिलाकर कुल 1,630 किमी की रेंज देती है.

9 मिनट में फास्ट चार्जिंग

वहीं कंपनी का दावा है कि अनुकूल परिस्थितियों में इसकी बैटरी महज 9 मिनट में 10 से 97 प्रतिशत तक चार्ज हो सकती है. 5,270mm लंबी इस बॉक्सी एसयूवी में 3,130mm का विशाल व्हीलबेस और रिट्रैक्टेबल इलेक्ट्रिक टो हिच के साथ 2,000 किलोग्राम तक वजन खींचने की क्षमता भी दी गई है.

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