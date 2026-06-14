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हिंदी न्यूज़ऑटोबारिश में नहीं फिसलेगी कार, टायर खरीदने से पहले जान लें ये 3 सीक्रेट्स

बारिश में नहीं फिसलेगी कार, टायर खरीदने से पहले जान लें ये 3 सीक्रेट्स

Tyres Buying Guide: बारिश के मौसम में सही टायर चुनना बेहद जरूरी है. टायर खरीदने से पहले ये 3 महत्वपूर्ण बातें जान लें, ताकि गीली सड़कों पर आपकी कार की पकड़ मजबूत बनी रहे.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 14 Jun 2026 11:34 AM (IST)
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Tyres Buying Guide: मानसून का मौसम जहां गर्मी से राहत देता है, वहीं ड्राइविंग को थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी बना देता है. बारिश के दौरान सड़कें गीली हो जाती हैं और ऐसे में कार के टायर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. कई बार लोग इंजन, फीचर्स और सर्विस पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन टायरों की स्थिति को नजरअंदाज कर देते हैं. यही छोटी सी गलती बारिश में बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है. गीली सड़क पर कार की पकड़ पूरी तरह टायरों पर निर्भर करती है. 

अगर टायर सही हालत में नहीं हैं या गलत चुनाव किया गया है, तो स्किडिंग और दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि मानसून शुरू होने से पहले टायरों की जांच और जरूरत पड़ने पर बदलाव करना बेहद जरूरी है. अगर आप भी नए टायर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेना आपकी सुरक्षा के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

टायर का ट्रेड और ग्रिप हमेशा करें चेक

बारिश के दौरान टायर का ट्रेड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है. ट्रेड वह पैटर्न होता है जो टायर की सतह पर बना होता है और पानी को बाहर निकालने में मदद करता है. यदि ट्रेड घिस चुका है, तो टायर सड़क पर सही पकड़ नहीं बना पाता. ऐसी स्थिति में कार के फिसलने का खतरा बढ़ जाता है. नए टायर खरीदते समय हमेशा गहरे और अच्छे डिजाइन वाले ट्रेड को प्राथमिकता देनी चाहिए. 

इसके अलावा टायर की रबर क्वालिटी भी महत्वपूर्ण होती है. अच्छी ग्रिप वाले टायर गीली सड़कों पर बेहतर नियंत्रण देने में मदद करते हैं. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि मानसून से पहले टायर की गहराई और स्थिति जरूर जांचनी चाहिए. यह छोटा सा कदम आपकी यात्रा को काफी सुरक्षित बना सकता है.

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सही साइज और निर्माण तिथि को नजरअंदाज न करें

टायर खरीदते समय केवल ब्रांड देखना पर्याप्त नहीं होता. वाहन निर्माता द्वारा सुझाए गए सही साइज का टायर ही इस्तेमाल करना चाहिए. गलत साइज के टायर वाहन की स्थिरता और ब्रेकिंग प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं. इसके अलावा टायर की निर्माण तिथि भी जरूर जांचनी चाहिए. कई बार लंबे समय तक स्टोर में रखे पुराने टायर नए दिखते हैं, लेकिन उनकी रबर की क्वालिटी खराब हो सकती है. 

विशेषज्ञों का मानना है कि अपेक्षाकृत नए निर्माण वाले टायर बेहतर प्रदर्शन देते हैं. साथ ही हमेशा भरोसेमंद ब्रांड और अधिकृत विक्रेता से ही टायर खरीदना चाहिए. सही टायर का चुनाव केवल बेहतर ड्राइविंग अनुभव नहीं देता, बल्कि बारिश के मौसम में सुरक्षा को भी कई गुना बढ़ा देता है. इसलिए अगली बार टायर खरीदते समय इन तीन महत्वपूर्ण बातों को जरूर ध्यान में रखें.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 14 Jun 2026 11:34 AM (IST)
Tags :
Car Tyre Tips Monsoon Tyres Wet Road Driving Tyre Buying Guide
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