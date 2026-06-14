बारिश में नहीं फिसलेगी कार, टायर खरीदने से पहले जान लें ये 3 सीक्रेट्स

Tyres Buying Guide: मानसून का मौसम जहां गर्मी से राहत देता है, वहीं ड्राइविंग को थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी बना देता है. बारिश के दौरान सड़कें गीली हो जाती हैं और ऐसे में कार के टायर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. कई बार लोग इंजन, फीचर्स और सर्विस पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन टायरों की स्थिति को नजरअंदाज कर देते हैं. यही छोटी सी गलती बारिश में बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है. गीली सड़क पर कार की पकड़ पूरी तरह टायरों पर निर्भर करती है.

अगर टायर सही हालत में नहीं हैं या गलत चुनाव किया गया है, तो स्किडिंग और दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि मानसून शुरू होने से पहले टायरों की जांच और जरूरत पड़ने पर बदलाव करना बेहद जरूरी है. अगर आप भी नए टायर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेना आपकी सुरक्षा के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

टायर का ट्रेड और ग्रिप हमेशा करें चेक

बारिश के दौरान टायर का ट्रेड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है. ट्रेड वह पैटर्न होता है जो टायर की सतह पर बना होता है और पानी को बाहर निकालने में मदद करता है. यदि ट्रेड घिस चुका है, तो टायर सड़क पर सही पकड़ नहीं बना पाता. ऐसी स्थिति में कार के फिसलने का खतरा बढ़ जाता है. नए टायर खरीदते समय हमेशा गहरे और अच्छे डिजाइन वाले ट्रेड को प्राथमिकता देनी चाहिए.

इसके अलावा टायर की रबर क्वालिटी भी महत्वपूर्ण होती है. अच्छी ग्रिप वाले टायर गीली सड़कों पर बेहतर नियंत्रण देने में मदद करते हैं. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि मानसून से पहले टायर की गहराई और स्थिति जरूर जांचनी चाहिए. यह छोटा सा कदम आपकी यात्रा को काफी सुरक्षित बना सकता है.

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सही साइज और निर्माण तिथि को नजरअंदाज न करें

टायर खरीदते समय केवल ब्रांड देखना पर्याप्त नहीं होता. वाहन निर्माता द्वारा सुझाए गए सही साइज का टायर ही इस्तेमाल करना चाहिए. गलत साइज के टायर वाहन की स्थिरता और ब्रेकिंग प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं. इसके अलावा टायर की निर्माण तिथि भी जरूर जांचनी चाहिए. कई बार लंबे समय तक स्टोर में रखे पुराने टायर नए दिखते हैं, लेकिन उनकी रबर की क्वालिटी खराब हो सकती है.

विशेषज्ञों का मानना है कि अपेक्षाकृत नए निर्माण वाले टायर बेहतर प्रदर्शन देते हैं. साथ ही हमेशा भरोसेमंद ब्रांड और अधिकृत विक्रेता से ही टायर खरीदना चाहिए. सही टायर का चुनाव केवल बेहतर ड्राइविंग अनुभव नहीं देता, बल्कि बारिश के मौसम में सुरक्षा को भी कई गुना बढ़ा देता है. इसलिए अगली बार टायर खरीदते समय इन तीन महत्वपूर्ण बातों को जरूर ध्यान में रखें.

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