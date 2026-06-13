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हिंदी न्यूज़ऑटोकम बजट में EV का सपना होगा पूरा, ये हैं भारत की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कारें

कम बजट में EV का सपना होगा पूरा, ये हैं भारत की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कारें

Affordable EV Cars: इलेक्ट्रिक कार खरीदने का सपना अब पहले से ज्यादा आसान हो गया है. भारतीय बाजार में कई किफायती EV उपलब्ध हैं, जो कम खर्च में बेहतर रेंज और आधुनिक फीचर्स का विकल्प देती हैं.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 13 Jun 2026 04:10 PM (IST)
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Affordable EV Cars: भारत में इलेक्ट्रिक कारों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है. बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बीच अब अधिक लोग EV की तरफ रुख कर रहे हैं. हालांकि कुछ साल पहले तक इलेक्ट्रिक कारें काफी महंगी मानी जाती थीं, लेकिन अब स्थिति बदल रही है. ऑटो कंपनियां लगातार ऐसे मॉडल लॉन्च कर रही हैं जो आम ग्राहकों के बजट में फिट बैठते हैं. यही वजह है कि अब पहली बार कार खरीदने वाले लोग भी इलेक्ट्रिक वाहन को गंभीरता से देखने लगे हैं. 

कम रनिंग कॉस्ट, आसान ड्राइविंग और पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता भी इसकी लोकप्रियता बढ़ा रही है. अच्छी बात यह है कि आज भारतीय बाजार में कई ऐसी इलेक्ट्रिक कारें मौजूद हैं जो ज्यादा खर्च किए बिना EV का अनुभव देने का दावा करती हैं. अगर आप भी पेट्रोल के खर्च को कम करना चाहते हैं, तो ये विकल्प आपके लिए दिलचस्प साबित हो सकते हैं.

कम कीमत में मिल रही शानदार रेंज और आधुनिक फीचर्स

किफायती इलेक्ट्रिक कारों की बात करें तो Tata Tiago EV, MG Comet EV और कुछ अन्य मॉडल ग्राहकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. ये कारें शहर के रोजाना इस्तेमाल को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं. इनमें डिजिटल डिस्प्ले, कनेक्टेड फीचर्स, आधुनिक केबिन और कई सुरक्षा सुविधाएं भी मिलती हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी रनिंग कॉस्ट पेट्रोल कारों की तुलना में काफी कम हो सकती है. 

कई मॉडल एक बार चार्ज होने पर शहर में कई दिनों तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं. यही कारण है कि नौकरीपेशा लोगों, छोटे परिवारों और रोजाना यात्रा करने वाले ग्राहकों के बीच इनकी मांग बढ़ रही है. पहले जहां EV खरीदना केवल सीमित ग्राहकों के लिए संभव था, वहीं अब कम बजट वाले खरीदारों के लिए भी कई विकल्प मौजूद हैं.

यह भी पढ़ें: Kia Sonet या Hyundai Venue? खरीदने से पहले जान लें कौन-सी SUV देती है ज्यादा फीचर्स और बेहतर वैल्यू

आने वाले समय में और सस्ती हो सकती हैं इलेक्ट्रिक कारें

ऑटो इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक कारों की कीमत और कम हो सकती है. इसका सबसे बड़ा कारण स्थानीय स्तर पर बैटरी और अन्य कंपोनेंट्स का उत्पादन बढ़ना है. जैसे-जैसे कंपनियां भारत में ज्यादा निवेश करेंगी, उत्पादन लागत कम होने की संभावना है. इससे ग्राहकों को अधिक विकल्प और बेहतर कीमत मिल सकती है. कई बड़े ब्रांड भी अब मास मार्केट EV सेगमेंट में उतरने की तैयारी कर रहे हैं. 

बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सीधा फायदा ग्राहकों को मिलेगा. विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में 10 लाख रुपये से कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों की संख्या बढ़ सकती है. ऐसे में EV अब केवल प्रीमियम ग्राहकों तक सीमित नहीं रहेगा. कम बजट में इलेक्ट्रिक कार खरीदने का सपना अब धीरे-धीरे हकीकत बनता दिखाई दे रहा है और यही भारतीय ऑटो बाजार का अगला बड़ा बदलाव माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें: अब सिर्फ माइलेज नहीं, डिजाइन बेच रही है कारें, भारतीय ऑटो बाजार में बदल रहा है पूरा खेल

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 13 Jun 2026 04:10 PM (IST)
Tags :
Budget Electric Cars Tata Tiago EV MG Comet EV Affordable EV Cars
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