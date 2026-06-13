कम बजट में EV का सपना होगा पूरा, ये हैं भारत की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कारें
Affordable EV Cars: इलेक्ट्रिक कार खरीदने का सपना अब पहले से ज्यादा आसान हो गया है. भारतीय बाजार में कई किफायती EV उपलब्ध हैं, जो कम खर्च में बेहतर रेंज और आधुनिक फीचर्स का विकल्प देती हैं.
Affordable EV Cars: भारत में इलेक्ट्रिक कारों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है. बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बीच अब अधिक लोग EV की तरफ रुख कर रहे हैं. हालांकि कुछ साल पहले तक इलेक्ट्रिक कारें काफी महंगी मानी जाती थीं, लेकिन अब स्थिति बदल रही है. ऑटो कंपनियां लगातार ऐसे मॉडल लॉन्च कर रही हैं जो आम ग्राहकों के बजट में फिट बैठते हैं. यही वजह है कि अब पहली बार कार खरीदने वाले लोग भी इलेक्ट्रिक वाहन को गंभीरता से देखने लगे हैं.
कम रनिंग कॉस्ट, आसान ड्राइविंग और पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता भी इसकी लोकप्रियता बढ़ा रही है. अच्छी बात यह है कि आज भारतीय बाजार में कई ऐसी इलेक्ट्रिक कारें मौजूद हैं जो ज्यादा खर्च किए बिना EV का अनुभव देने का दावा करती हैं. अगर आप भी पेट्रोल के खर्च को कम करना चाहते हैं, तो ये विकल्प आपके लिए दिलचस्प साबित हो सकते हैं.
कम कीमत में मिल रही शानदार रेंज और आधुनिक फीचर्स
किफायती इलेक्ट्रिक कारों की बात करें तो Tata Tiago EV, MG Comet EV और कुछ अन्य मॉडल ग्राहकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. ये कारें शहर के रोजाना इस्तेमाल को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं. इनमें डिजिटल डिस्प्ले, कनेक्टेड फीचर्स, आधुनिक केबिन और कई सुरक्षा सुविधाएं भी मिलती हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी रनिंग कॉस्ट पेट्रोल कारों की तुलना में काफी कम हो सकती है.
कई मॉडल एक बार चार्ज होने पर शहर में कई दिनों तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं. यही कारण है कि नौकरीपेशा लोगों, छोटे परिवारों और रोजाना यात्रा करने वाले ग्राहकों के बीच इनकी मांग बढ़ रही है. पहले जहां EV खरीदना केवल सीमित ग्राहकों के लिए संभव था, वहीं अब कम बजट वाले खरीदारों के लिए भी कई विकल्प मौजूद हैं.
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आने वाले समय में और सस्ती हो सकती हैं इलेक्ट्रिक कारें
ऑटो इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक कारों की कीमत और कम हो सकती है. इसका सबसे बड़ा कारण स्थानीय स्तर पर बैटरी और अन्य कंपोनेंट्स का उत्पादन बढ़ना है. जैसे-जैसे कंपनियां भारत में ज्यादा निवेश करेंगी, उत्पादन लागत कम होने की संभावना है. इससे ग्राहकों को अधिक विकल्प और बेहतर कीमत मिल सकती है. कई बड़े ब्रांड भी अब मास मार्केट EV सेगमेंट में उतरने की तैयारी कर रहे हैं.
बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सीधा फायदा ग्राहकों को मिलेगा. विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में 10 लाख रुपये से कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों की संख्या बढ़ सकती है. ऐसे में EV अब केवल प्रीमियम ग्राहकों तक सीमित नहीं रहेगा. कम बजट में इलेक्ट्रिक कार खरीदने का सपना अब धीरे-धीरे हकीकत बनता दिखाई दे रहा है और यही भारतीय ऑटो बाजार का अगला बड़ा बदलाव माना जा रहा है.
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