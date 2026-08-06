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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRअरविंद केजरीवाल का इंस्टाग्राम भी ब्लॉक! AAP चीफ बोले- 'मोदी सरकार के सामने घुटने न टेके META'

अरविंद केजरीवाल का इंस्टाग्राम भी ब्लॉक! AAP चीफ बोले- 'मोदी सरकार के सामने घुटने न टेके META'

Arvind Kejriwal News: अरविंद केजरीवाल का कहना है कि केंद्र सरकार ने मेटा पर दबाव डालकर उन सभी के सोशल मीडिया अकाउंट बंद करवाए हैं जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं. मेटा को घुटने नहीं टेकने चाहिए.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 06 Aug 2026 01:26 PM (IST)
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दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने वीडियो शेयर कर यह जानकारी दी है कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है. केजरीवाल का दावा है कि उन्होंने कई बार इसके लिए इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी META से बात करने की कोशिश की, लेकिन न ही उन्हें यह बताया गया कि अकाउंट बंद क्यों किया गया और न ही यह बताया गया कि इसे वापस से चालू कैसे करना है. 

इसी के साथ अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि केंद्र सरकार के प्रेशर की वजह से मेटा ऐसे कई अकाउंट ब्लॉक कर रहा है, जो सरकार के खिलाफ विचार रख रहे हैं. वीडियो शेयर कर अरविंद केजरीवाल ने कहा, "इंस्टाग्राम वालों ने मुझे नोटिस भेजा है कि मेरे अकाउंट को भारत में सप्रेस कर दिया गया है यानी कि प्रतिबंधित कर दिया गया है. मैंने फोन कर के उनसे पता करने की कोशिश की कि ऐसा क्यों किया गया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया. मैंने पूछा भी कि इसे कैसे ठीक कराएं? तो भी किसी ने जवाब नहीं दिया."

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'केंद्र सरकार बंद करवा रही लोगों के अकाउंट'- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने आगे बताया कि उन्होंने मेटा को ईमेल भी लिखे, लेकिन रिप्लाई नहीं आया. केजरिवाल ने कहा, "अगर मेरे साथ यह लोग ऐसा कर रहे हैं तो आपके साथ पता नहीं क्या कर रहे होंगे. जैसे ही मैंने इस बात को उठाया, बहुत लोगों ने मैसेज और फोन करने शुरू कर दिए कि उनके अकाउंट भी दबा दिए गए हैं. पता चला है कि केंद्र सरकार मेटा और इंस्टाग्राम पर दबाव डाल रही है कि जो पीएम मोदी, इथेनॉल या पेपर लीक के खिलाफ कुछ बोले, उनके अकाउंट बैन कर दो."

'जिनके अकाउंट बंद हुए, वो मुझसे बात करें'- केजरीवाल

इसी के साथ अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील करते हुए कहा, "मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि अगर आपके साथ भी ऐसा किया जा रहा है तो मुझे पर्सनल मैसेज करें या कमेंट्स करें. मैं आपके मुद्दों को भी उठाऊंगा. एक साथ मिलकर मेटा को फोर्स करेंगे कि वो ऐसी बदमाशियां न करें और पीएम मोदी के सामने ऐसे घुटने न टेकें."

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 06 Aug 2026 01:04 PM (IST)
Tags :
Arvind Kejriwal Delhi News Meta AAP
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