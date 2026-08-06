IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटहर्षित राणा पर चला BCCI का हंटर, 97 किलो तक बढ़ गया वजन, वापस CoE भेजा

हर्षित राणा पर चला BCCI का हंटर, 97 किलो तक बढ़ गया वजन, वापस CoE भेजा

खिलाड़ियों की चोट प्रबंधन व्यवस्था को लेकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) सवालों के घेरे में है. एक रिपोर्ट में सामने आया है कि जब हर्षित राणा को इंग्लैंड दौरे के लिए चुना गया था, उनका वजन 97 किलोग्राम था.

Written By : शिवम |  Updated at : 06 Aug 2026 02:20 PM (IST)
Preferred Sources

क्रिकेट में चोट लगना आम बात है. BCCI ने खिलाड़ियों की चोट प्रबंधन व्यवस्था की सुविधा बेंगलुरु स्थिति सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में की हुई है. हालांकि इसके प्रबंधन को लेकर पिछले कुछ समय से गंभीर सवाल उठ रहे हैं. हाल ही में जसप्रीत बुमराह श्रीलंका दौरे से बाहर हो गए, जबकि पहले राष्ट्रीय चयन समिति को भरोसा दिलाया गया था कि वह इस सीरीज के लिए फिट हो जाएंगे. चयनकर्ताओं और CoE की स्पोर्ट्स साइंस एंड मेडिकल टीम के बीच तालमेल की कमी सामने आ रही है. इस बीच एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. हर्षित राणा को जब इंग्लैंड दौरे के लिए चुना गया था, उनका वजन 97 किलोग्राम था.

हर्षित राणा घुटने की समस्या के कारण कई महीनें तक क्रिकेट से दूर रहे थे, उनकी सर्जरी भी हुई थी. इसके बाद उनकी वापसी हुई थी, लेकिन फिर हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई. टाइम्स ऑफ इंडिया ने BCCI के एक अधिकारी के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया, "भारतीय टीम मैनेजमेंट ने बताया था कि हर्षित राणा का वजन 4 किलो ज्यादा था. CoE को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए था."

सूत्र ने बताया, "हर्षित राणा से CoE स्टाफ ने कहा है कि उनका वजन 96 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए. अभी 94 किलोग्राम उनका वजन है. उम्मीद है कि अगले सप्ताह उन्हें मंजूरी मिल जाएगी. लेकिन जब इंग्लैंड दौरे के लिए उनका चयन भारतीय टीम में हुआ था तब उनका वजन 97 किलोग्राम था."

यह भी पढ़ें- रिटायरमेंट के बाद रहाणे का तीखा बयान, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर कह गए बड़ी बात

जसप्रीत बुमराह IPL 2026 के बाद वापसी कर रहे थे, चोट के कारण वह इंग्लैंड में सिर्फ 2 वनडे खेल पाए थे. उन्हें श्रीलंका दौरे के लिए चुना गया था, लेकिन समय से फिट नहीं हो पाने के कारण उन्हें इस दौरे से भी बाहर होना पड़ा. भारत बनाम श्रीलंका 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 15 अगस्त से शुरू होगी. इससे पहले शुक्रवार (7 अगस्त) से भारत और श्रीलंकाई XI के बीच 3 दिवसीय अभ्यास मैच खेला जाएगा.

सवालों के घेरे में CoE

फिलहाल BCCI में स्पोर्ट्स साइंस का कोई आधिकारिक प्रमुख नहीं है. ये पद खाली है और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का हालियम कामकाज सवालों के घेरे में है. प्लेयर्स की रिकवरी, 'रिटर्न टू प्ले' प्रोटोकॉल के पालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं. सवाल उठ रहे हैं कि जब हर्षित राणा ओवरवेट थे तो फिर उन्हें कैसे फिट घोषित कर दिया. ओवरवेट होने के कारण उन्हें फिर से हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई.

यह भी पढ़ें- शुभमन गिल या विराट कोहली, पिछले तीन साल में वनडे में कौन रहा बेहतर?

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 06 Aug 2026 02:12 PM (IST)
Tags :
Indian Fast Bowler BCCI Harshit Rana Center Of Excellence INDIAN CRICKET TEAM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
हर्षित राणा पर चला BCCI का हंटर, 97 किलो तक बढ़ गया वजन, वापस CoE भेजा
हर्षित राणा पर चला BCCI का हंटर, 97 किलो तक बढ़ गया वजन, वापस CoE भेजा
क्रिकेट
सिर्फ 141 रन के चेज में इस भारतीय ने ठोका तूफानी शतक, बरसाए छक्के ही छक्के
सिर्फ 141 रन के चेज में इस भारतीय ने ठोका तूफानी शतक, बरसाए छक्के ही छक्के
क्रिकेट
'बुमराह को एक साल के लिए बाहर भेज दो...', पूर्व क्रिकेटर का हैरतअंगेज बयान
'बुमराह को एक साल के लिए बाहर भेज दो', पूर्व क्रिकेटर का हैरतअंगेज बयान
क्रिकेट
रिटायरमेंट के बाद रहाणे का तीखा बयान, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर कह गए बड़ी बात
रिटायरमेंट के बाद रहाणे का तीखा बयान, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर कह गए बड़ी बात
Advertisement

वीडियोज

गोरखपुर की लेडी नटवरलाल का करोड़ों वाला मायाजाल!
Pati Brahmachari:💔Isha-Suraj के बीच फिर आई Avni, तकरार के बीच पनपने लगा प्यार। #sbs
Bollywood News: बिग बॉस के टीज़र से मचा तहलका: क्या टीवी पर फिर दिखेगी 'करण-अर्जुन' की जोड़ी? ( 05.08.26 )
Jharkhand Job Protest: झारखंड नौकरी आंदोलन से घिरी सरकार! इस्तीफा देंगे हेमंत सोरेन? ABPLIVE
Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राज्यसभा में किस बात पर किरेन रिजिजू से भिड़ गए खरगे, बोले- 'ये मेरा अधिकार...'
राज्यसभा में किस बात पर किरेन रिजिजू से भिड़ गए खरगे, बोले- 'ये मेरा अधिकार...'
दिल्ली NCR
अरविंद केजरीवाल का इंस्टाग्राम भी ब्लॉक! AAP चीफ बोले- 'मोदी सरकार के सामने घुटने न टेके META'
अरविंद केजरीवाल का इंस्टाग्राम भी ब्लॉक! AAP चीफ बोले- 'मोदी सरकार के सामने घुटने न टेके META'
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट से आसाराम बापू को झटका, नहीं मिली अंतरिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट से आसाराम बापू को झटका, नहीं मिली अंतरिम जमानत
क्रिकेट
हर्षित राणा पर चला BCCI का हंटर, 97 किलो तक बढ़ गया वजन, वापस CoE भेजा
हर्षित राणा पर चला BCCI का हंटर, 97 किलो तक बढ़ गया वजन, वापस CoE भेजा
बॉलीवुड
दीपिका पादुकोण के मैटरनिटी ब्रेक से नहीं रुकेगी Raaka की शूटिंग, जानें मेकर्स का मास्टर प्लान
दीपिका पादुकोण के मैटरनिटी ब्रेक से नहीं रुकेगी Raaka की शूटिंग, जानें मेकर्स का मास्टर प्लान
इंडिया
Gen Z पर प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी, 'सरकार को पता है कि...'
Gen Z पर प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी, 'सरकार को पता है कि...'
बिहार
अनुष्का यादव की बेटी उज्जैनी का अन्नप्राशन, यूजर्स बोले- 'तेजू भइया पर गई है...'
अनुष्का यादव की बेटी उज्जैनी का अन्नप्राशन, यूजर्स बोले- 'तेजू भइया पर गई है...'
इंडिया
FCRA बिल पर शशि थरूर सरकार के साथ या खिलाफ? बोले- 'रिश्ता पूरी तरह...'
FCRA बिल पर शशि थरूर सरकार के साथ या खिलाफ? बोले- 'रिश्ता पूरी तरह...'
ABP NEWS
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
ABP NEWS
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
ABP NEWS
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
ABP NEWS
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Embed widget