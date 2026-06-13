पुरानी i20 को भूल जाएंगे आप, नई Hyundai i20 में हुए इतने बड़े बदलाव कि पहचानना होगा मुश्किल

New Hyundai i20 vs Old: हुंडई i20 लंबे समय से भारतीय ग्राहकों के बीच एक लोकप्रिय प्रीमियम हैचबैक रही है. लेकिन अब सामने आई नई Hyundai i20 को देखकर शायद पुराने मॉडल को पहचानना भी मुश्किल हो जाए. कंपनी ने इस कार में सिर्फ छोटे-मोटे बदलाव नहीं किए हैं, बल्कि डिजाइन, साइज और केबिन के स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. नई i20 पहले से ज्यादा आधुनिक, ज्यादा प्रीमियम और तकनीक से भरपूर नजर आती है.

पहली नजर में ही इसका नया लुक पुराने मॉडल से पूरी तरह अलग दिखाई देता है. कंपनी ने इसे ऐसा डिजाइन दिया है जो इसे एक बड़े और महंगे सेगमेंट की कार जैसा एहसास कराता है. यही वजह है कि नई i20 को देखकर कई लोग इसे पूरी तरह नई कार मान सकते हैं. इसके डिजाइन और फीचर्स में हुए बदलाव इसे पहले की तुलना में कहीं ज्यादा आकर्षक बनाते हैं.

नया डिजाइन और बड़ा आकार बना रहा है खास

नई हुंडई i20 का सबसे बड़ा बदलाव इसका एक्सटीरियर डिजाइन है. कार को नया प्लेटफॉर्म मिलने के साथ इसका आकार भी पहले से बड़ा हो गया है. सामने की तरफ अब ज्यादा साफ और आधुनिक डिजाइन देखने को मिलता है. नई लाइट बार, पतले हेडलैंप और स्लीक फ्रंट प्रोफाइल इसे बेहद आकर्षक बनाते हैं. पीछे की तरफ भी बॉक्सी टेललैंप और सीधा डिजाइन इसे अलग पहचान देते हैं.

पुरानी i20 की तुलना में यह कार ज्यादा चौड़ी और मजबूत रोड प्रजेंस वाली दिखाई देती है. बड़ा आकार इसे प्रीमियम लुक देने में मदद करता है. कुल मिलाकर डिजाइन के मामले में नई i20 पुराने मॉडल से एक बड़ा कदम आगे नजर आती है. पहली नजर में यह किसी ऊंचे सेगमेंट की कार जैसी दिखाई देती है, जो इसकी सबसे बड़ी खासियत बन सकती है.

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केबिन में तकनीक का तड़का, फीचर्स में भी बड़ा बदलाव

नई i20 का इंटीरियर भी पूरी तरह बदल गया है. केबिन में अब बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टचस्क्रीन डिस्प्ले एक साथ जुड़े हुए नजर आते हैं, जिससे कार का लुक काफी आधुनिक हो गया है. हालांकि उपयोग में आसानी के लिए जरूरी फिजिकल बटन भी दिए गए हैं. कार का व्हीलबेस बढ़ने की संभावना के चलते अंदर ज्यादा जगह मिलने की उम्मीद है. इससे यात्रियों को बेहतर लेगरूम और आराम मिल सकता है.

नई स्टीयरिंग डिजाइन और कई अन्य तत्व हुंडई Venue की नई डिजाइन भाषा से प्रेरित दिखाई देते हैं. तकनीक और प्रीमियम अनुभव के मामले में नई i20 पुरानी कार से काफी आगे निकल चुकी है. हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह मॉडल भारतीय बाजार में कब आएगा. बड़ा आकार और ज्यादा फीचर्स इसकी कीमत बढ़ा सकते हैं. इसके अलावा प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की घटती मांग भी इसके भारत आने की संभावनाओं को प्रभावित कर सकती है. फिर भी डिजाइन और तकनीक के स्तर पर यह नई i20 एक बड़ा बदलाव साबित होती दिखाई दे रही है.

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