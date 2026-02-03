एक्सप्लोरर
EV खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, इस महीने लॉन्च होने जा रही ये इलेक्ट्रिक कारें, जानें डिटेल्स
फरवरी 2026 में भारत में कई नई कारें और SUV लॉन्च होने जा रही हैं. MG, BMW, Volkswagen के साथ Maruti और Toyota की दो नई EV भी बाजार में एंट्री करेंगी. आइए विस्तार से जानते हैं.
भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में हर महीने नई कारों की एंट्री होती है और फरवरी 2026 भी कार खरीदारों के लिए काफी खास रहने वाला है. इस महीने SUV सेगमेंट में कई दमदार गाड़ियां लॉन्च होने जा रही हैं, वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों की लिस्ट में भी दो नई EV शामिल होंगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक MG, BMW, Volkswagen, Maruti और Toyota जैसे बड़े ब्रांड्स फरवरी में अपनी नई कारों को पेश और लॉन्च कर सकते हैं.
MG Majestor
- MG Motor फरवरी 2026 में अपनी नई D+ सेगमेंट SUV MG Majestor को 12 फरवरी को पेश करने जा रही है. इस SUV में दमदार इंजन के साथ कई प्रीमियम फीचर्स मिलने की उम्मीद है. जिस सेगमेंट में इसे उतारा जाएगा, वहां इसका सीधा मुकाबला Toyota Fortuner, Skoda Kodiaq और Volkswagen Tayron R Line जैसी SUV से होगा. MG Majestor की संभावित एक्स-शोरूम कीमत 40 से 45 लाख रुपये के बीच हो सकती है.
BMW X3 30 xDrive M Sport Pro
- लग्जरी कार मेकर BMW भी फरवरी में अपनी नई X3 30 xDrive M Sport Pro SUV को भारत में लॉन्च करेगी. इस SUV को 16 फरवरी 2026 को औपचारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा. इसमें पावरफुल इंजन, एडवांस टेक्नोलॉजी और प्रीमियम फीचर्स दिए जाएंगे. कंपनी ने जनवरी के आखिर में ही इसकी बुकिंग शुरू कर दी है. इसकी संभावित कीमत 80 लाख रुपये तक हो सकती है.
Volkswagen Tayron R Line भी कर सकती है एंट्री
- Volkswagen की ओर से Tayron R Line SUV को भी फरवरी 2026 में भारत में लॉन्च किया जा सकता है. हालांकि कंपनी ने अभी इसकी लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इसमें दमदार इंजन और मॉडर्न फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इसकी संभावित एक्स-शोरूम कीमत 40 से 45 लाख रुपये के बीच हो सकती है. इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में Maruti eVitara और Toyota Urban Cruiser E Bella फरवरी 2026 में लॉन्च हो सकती हैं. Maruti eVitara को पहले ही ऑटो एक्सपो में पेश किया जा चुका है और इसमें 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज मिलने की उम्मीद है. वहीं Toyota की Urban Cruiser E Bella को भी 17 से 20 लाख रुपये की कीमत पर उतारा जा सकता है. दोनों EV भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट को और ज्यादा मजबूत बना देंगी.
