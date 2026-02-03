EV खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, इस महीने लॉन्च होने जा रही ये इलेक्ट्रिक कारें, जानें डिटेल्स

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में हर महीने नई कारों की एंट्री होती है और फरवरी 2026 भी कार खरीदारों के लिए काफी खास रहने वाला है. इस महीने SUV सेगमेंट में कई दमदार गाड़ियां लॉन्च होने जा रही हैं, वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों की लिस्ट में भी दो नई EV शामिल होंगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक MG, BMW, Volkswagen, Maruti और Toyota जैसे बड़े ब्रांड्स फरवरी में अपनी नई कारों को पेश और लॉन्च कर सकते हैं.

MG Majestor

MG Motor फरवरी 2026 में अपनी नई D+ सेगमेंट SUV MG Majestor को 12 फरवरी को पेश करने जा रही है. इस SUV में दमदार इंजन के साथ कई प्रीमियम फीचर्स मिलने की उम्मीद है. जिस सेगमेंट में इसे उतारा जाएगा, वहां इसका सीधा मुकाबला Toyota Fortuner, Skoda Kodiaq और Volkswagen Tayron R Line जैसी SUV से होगा. MG Majestor की संभावित एक्स-शोरूम कीमत 40 से 45 लाख रुपये के बीच हो सकती है.

BMW X3 30 xDrive M Sport Pro

लग्जरी कार मेकर BMW भी फरवरी में अपनी नई X3 30 xDrive M Sport Pro SUV को भारत में लॉन्च करेगी. इस SUV को 16 फरवरी 2026 को औपचारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा. इसमें पावरफुल इंजन, एडवांस टेक्नोलॉजी और प्रीमियम फीचर्स दिए जाएंगे. कंपनी ने जनवरी के आखिर में ही इसकी बुकिंग शुरू कर दी है. इसकी संभावित कीमत 80 लाख रुपये तक हो सकती है.

Volkswagen Tayron R Line भी कर सकती है एंट्री