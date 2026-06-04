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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAndroid फोन्स पर प्राइवेसी के लिए मिलते हैं ये धाकड़ फीचर्स, आईफोन वालों को आज भी इनका इंतजार

Android फोन्स पर प्राइवेसी के लिए मिलते हैं ये धाकड़ फीचर्स, आईफोन वालों को आज भी इनका इंतजार

Android Privacy Features: एंड्रॉयड फोन्स में ऐसे प्राइवेसी फीचर्स आए हैं, जिन्होंने आईफोन को भी पीछे छोड़ दिया है. इनमें से कई फीचर गूगल के हैं, जबकि कुछ फीचर्स स्मार्टफोन कंपनियां लेकर आई हैं.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 04 Jun 2026 06:53 AM (IST)
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  • ऑटो-रीसेट परमिशन का ऑप्शन ऐप की अनुमतियाँ अपने आप रीसेट करता है।

Android Privacy Features: प्राइवेसी के मामले में आईफोन को सबसे आगे समझा जाता है. कुछ समय पहले तक यह बात सही थी, लेकिन अब आईफोन और एंड्रॉयड फोन के बीच इस मामले में मुकाबला कड़ा हो गया है. अब गूगल भी ऐसे फीचर्स ला रही है, जिनकी मदद से यूजर की प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज करना बहुत मुश्किल काम बन गया है. आज हम कुछ ऐसे प्राइवेसी फीचर्स की बात करेंगे, जो अभी केवल एंड्रॉयड पर ही मिलते हैं और आईफोन यूजर्स इनका इंतजार ही कर रहे हैं.

प्राइवेसी डिस्प्ले

सैमसंग ने इसी साल फरवरी में लॉन्च हुए अपने Galaxy S26 Ultra में प्राइवेसी डिस्प्ले का ऑप्शन दिया है. पहली बार किसी फोन में ऐसा फीचर आया है. इसे इनेबल करने के बाद यूजर के आसपास बैठे लोगों के लिए स्क्रीन एकदम डार्क हो जाती है. यानी स्क्रीन पर चल रहे कंटेट को यूजर को अलावा कोई नहीं देख पाता. इससे प्राइवेसी की चिंता भी दूर हुई है और अलग से प्राइवेसी स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाने का झंझट भी खत्म हो गया है. अब दूसरी कंपनियां अपने एंड्रॉयड फोन में इस फीचर को कॉपी करने में लगी हुई है.

सेकेंडरी स्पेस

एंड्रॉयड फोन में सेंसेटिव ऐप्स के लिए सेकेंडरी स्पेस का ऑप्शन मिलता है. पहली नजर में यह आईफोन के हिडन फोल्डर जैसा फीचर लग सकता है, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है. एंड्रॉयड के सेकेंडरी स्पेस के लिए अलग से पिनकोड और पैटर्न सेट किया जा सकता है. साथ ही इस स्पेस को पूरी तरह हाइड किया जा सकता है, जबकि आईफोन का हिडन फोल्डर विजिबल ही रहता है. इसके अलावा एंड्रॉयड फोन के सेकेंडरी स्पेस की ऐप्स को अलग गूगल अकाउंट से भी कनेक्ट किया जा सकता है.

बिल्ट-इन VPN

अगर आप इंटरनेट पर अपनी प्राइवेसी को लेकर चिंतित है तो गूगल पिक्सल स्मार्टफोन में मिलने वाला बिल्ट-इन VPN फीचर आपके खूब काम सकता है. पिक्सल 7 के बाद के मॉडल में यह फीचर मिलता है और इसे सेटिंग में जाकर इनेबल किया जा सकता है. VPN से इंटरनेट ब्राउज करने पर आपका IP एड्रेस मास्क हो जाता है और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक नहीं कर सकते.

ऑटो-रीसेट परमिशन

आईफोन और एंड्रॉयड दोनों ही फोन में ऐप्स को दी गई परमिशन को रीसेट करने का ऑप्शन मिलता है. आईफोन में जहां मैनुअली एक-एक ऐप की परमिशन को रिव्यू करने की जरूरत पड़ती है, वहीं एंड्रॉयड यह काम अपने आप कर देता है. एंड्रॉयड फोन में ऑटो-रिसेट परमिशन का ऑप्शन होता है. इसे इनेबल करते ही यह कुछ समय से यूज न होने वाली सारी ऐप्स की परमिशन को रीसेट कर देता है. 

ये भी पढ़ें- ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम के दिन गए, माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्य नडेला ने AI Agents को बताया फ्यूचर

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 04 Jun 2026 06:53 AM (IST)
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IPhone Android TECH NEWS
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