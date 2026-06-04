कोटा में पढ़ाई कर रहे UP के छात्र ने किया सुसाइड, अपने कमरे में फंदे से लटका मिला था शव

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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानKota Student Suicide: कोटा में पढ़ाई कर रहे UP के छात्र ने किया सुसाइड, अपने कमरेो में फंदे से लटका मिला था शव

Kota Student Suicide: कोटा में पढ़ाई कर रहे UP के छात्र ने किया सुसाइड, अपने कमरेो में फंदे से लटका मिला था शव

Kota Student Suicide: कोटा में कोचिंग करने गए छात्र ने अपनी जान दे दी है. 17 साल के छात्र का शव कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला है. घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है.

By : आसिफ खान, कोटा | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 04 Jun 2026 06:56 AM (IST)
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राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा में एक बार फिर छात्र की मौत का मामला सामने आया है. जवाहर नगर थाना क्षेत्र के पुराना राजीव गांधी नगर इलाके में रहने वाले 17 वर्षीय कोचिंग छात्र ने अपने कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी. छात्र का शव कमरे में फंदे से लटका हुआ पाया गया है.

घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी. सूचना मिलने पर जवाहर नगर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और छात्र को उपचार के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया.

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उत्तर प्रदेश का रहने वाला है मृतक छात्र

मृतक की पहचान आर्यन ओझा पुत्र कृपाशंकर, निवासी सतकवीर (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है. जो कोटा में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार छात्र अपने कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला है. अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टर ने जांच के बाद छात्र को मृत घोषित कर दिया. 

कमरे में फंदे से लटका मिला छात्र का शव

इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. घटना की जानकारी पर परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल छात्र के यह कदम उठाने के कारणों का पता नहीं चल सका है.

कमरे की तलाशी और अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. पुलिस घटना की हर एंगल से जांच कर रही है. साथ ही छात्र की आत्म हत्या का कारणों का भी पता लगाया जा रहा है. बता दें कि कोटा से लगातार छात्रों द्वारा आत्म हत्या के कई मामले सामने आ चुके हैं. एक बार प्रशासन पर सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं.

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About the author आसिफ खान, कोटा

15 साल के पत्रकारिता अनुभव के साथ आसिफ खान ABP News के साथ जुड़े हैं. आसिफ की नजर राजस्थान के कोटा संभाग की हर बड़ी खबर पर रहती है. क्राइम खबरों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है और कई बड़े मामलों की ग्राउंड रिपोर्टिंग उन्होंने की है.
तेज,सटीक और भरोसेमंद पत्रकारिता की कोशिश रही है.
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Published at : 04 Jun 2026 06:56 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Police Rajasthan New Kota News RAJASTHAN NEWS
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