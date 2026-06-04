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हिंदी न्यूज़ऑटोइन शहरों में भूलकर भी पेट्रोल पंप पर मत ले जाना बिना PUCC वाला वाहन, नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

इन शहरों में भूलकर भी पेट्रोल पंप पर मत ले जाना बिना PUCC वाला वाहन, नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

PUCC Certificate: 1 अक्टूबर से कुछ शहरों में बिना वैध PUCC वाले वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा. पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाए जाएंगे और नियमों की सख्ती से निगरानी होगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 04 Jun 2026 06:50 AM (IST)
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PUCC Certificate: अगर आपके वाहन का Pollution Under Control Certificate यानी PUCC एक्सपायर हो चुका है, तो अब इसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत बिना वैध PUCC वाले वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा. यह नियम 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा और इसकी निगरानी के लिए पेट्रोल पंपों पर आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा. 

बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए प्रशासन अब नियमों को सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रखना चाहता. यही वजह है कि वाहन मालिकों को समय रहते अपना PUCC अपडेट कराने की सलाह दी जा रही है. नए नियम का मकसद सड़कों पर चल रहे प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की पहचान करना और उन्हें समय पर जांच के दायरे में लाना है. ऐसे में वाहन चालकों के लिए यह बदलाव काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

पेट्रोल पंपों पर लगेंगे ANPR कैमरे, ऐसे होगी निगरानी

नए नियम के तहत पेट्रोल पंपों पर Automatic Number Plate Recognition यानी ANPR कैमरे लगाए जाएंगे. ये कैमरे वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन करके उसकी जानकारी सिस्टम से मिलाएंगे. यदि किसी वाहन का PUCC वैध नहीं होगा या उसकी अवधि समाप्त हो चुकी होगी, तो उसे पेट्रोल या डीजल देने से मना किया जा सकता है. प्रशासन का मानना है कि इस तकनीक से नियमों का पालन अधिक प्रभावी तरीके से कराया जा सकेगा. 

अभी तक कई वाहन मालिक समय पर प्रदूषण जांच नहीं करवाते थे, लेकिन अब ईंधन भरवाने के लिए वैध प्रमाण पत्र जरूरी होगा. इससे प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी और वाहन मालिकों को नियमित रूप से अपने वाहन की जांच कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा.

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किन शहरों में लागू होगा नया नियम और क्या करना होगा

यह नई व्यवस्था शुरुआत में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR के प्रमुख शहरों में लागू की जाएगी. बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. वाहन मालिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने वाहन का PUCC समय पर बनवाएं और उसकी वैधता की जांच करते रहें. PUCC बनवाने की प्रक्रिया आसान है और इसे अधिकृत जांच केंद्रों पर कुछ ही मिनटों में कराया जा सकता है. 

यदि किसी वाहन का प्रमाण पत्र समाप्त हो चुका है, तो 1 अक्टूबर से पहले उसे रिन्यू कराना बेहतर रहेगा. आने वाले समय में यह व्यवस्था अन्य शहरों में भी लागू की जा सकती है. ऐसे में वाहन चालकों के लिए अभी से सतर्क रहना और नियमों का पालन करना सबसे समझदारी भरा कदम होगा.

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Published at : 04 Jun 2026 06:50 AM (IST)
Tags :
Pollution Under Control Certificate Petrol Pump Rules PUCC Certificate ANPR Cameras
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