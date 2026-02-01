हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोअब Renault मार्केट में उतारने जा रही Mini Duster, जानिए पहले मॉडल से कितनी होगी अलग?

अब Renault मार्केट में उतारने जा रही Mini Duster, जानिए पहले मॉडल से कितनी होगी अलग?

Renault भारत में Mini Duster लॉन्च कर कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है. दमदार डिजाइन, पावरफुल इंजन और SUV स्टांस के साथ यह Kiger से अलग पहचान बना सकती है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 01 Feb 2026 01:24 PM (IST)
Preferred Sources

Renault ने नई डस्टर के डेब्यू के साथ यह साफ कर दिया है कि कंपनी भारतीय बाजार को लेकर अब पहले से ज्यादा सीरियस है. Renault सिर्फ एक मॉडल पर निर्भर नहीं रहना चाहती, बल्कि अपने पोर्टफोलियो को तेजी से बढ़ाने की तैयारी कर रही है. कंपनी का टारगेट है कि हर साल कम से कम एक नया मॉडल भारतीय बाजार में उतारा जाए. इसी रणनीति के तहत अब एक नई “Mini Duster” की चर्चा शुरू हो गई है, जो कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में Renault की दूसरी बड़ी पेशकश हो सकती है.

Kiger के साथ Mini Duster की अलग पहचान

  • Renault के पास पहले से सब-4 मीटर SUV सेगमेंट में Kiger मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद कंपनी नए मॉडल की तैयारी कर रही है. 2025 में बड़े अपडेट के बाद भी Kiger की बिक्री उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ पाई और इसकी औसत मासिक बिक्री करीब 1,000 से 1,200 यूनिट्स के बीच रही. इसकी एक वजह इसका कूपे-स्टाइल और क्रॉसओवर जैसा डिजाइन माना जाता है, जो कई भारतीय ग्राहकों को पूरी तरह SUV जैसा फील नहीं देता. Mini Duster को इससे अलग, ज्यादा सीधा, बॉक्सी और मजबूत SUV लुक के साथ पेश किया जा सकता है, जो पुराने Duster की याद दिलाएगा.

डिजाइन और इंजन को लेकर क्या है उम्मीद?

  • रिपोर्ट्स के अनुसार Mini Duster में एक दमदार और अपराइट डिजाइन देखने को मिलेगा. इसमें बड़े व्हील्स, मजबूत बॉडी क्लैडिंग और बेहतर रोड प्रेजेंस दिया जा सकता है. इंजन के तौर पर इसमें Kiger में मिलने वाला 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल HR10 इंजन दिया जा सकता है, जिसे मैनुअल और CVT गियरबॉक्स के साथ पेश किए जाने की संभावना है. फिलहाल इस SUV का नाम और पूरी जानकारी सामने नहीं आई है.

लॉन्च टाइमलाइन और सेगमेंट

  • Mini Duster को Renault की आने वाली 7-सीटर Duster डेरिवेटिव के बाद लॉन्च किया जाएगा. ऐसे में इसका संभावित लॉन्च 2027 या 2028 के आसपास माना जा रहा है. कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेगमेंट है, जहां सही कीमत और मजबूत डिजाइन बड़ी भूमिका निभाते हैं. Renault के टॉप मैनेजमेंट भी मानते हैं कि इस सेगमेंट में दूसरा मॉडल लाना एक बेहतरीन आइडिया है.

Published at : 01 Feb 2026 01:24 PM (IST)
Tags :
New Renault Duster Renault Mini Duster Renault Compact SUV India Renault Kiger Alternative
और पढ़ें
