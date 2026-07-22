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हिंदी न्यूज़ऑटोलग्जरी SUV का नया बादशाह, मर्सिडीज Maybach GLS 680 में V8 इंजन के साथ AI का तड़का

लग्जरी SUV का नया बादशाह, मर्सिडीज Maybach GLS 680 में V8 इंजन के साथ AI का तड़का

Mercedes Maybach GLS 680: मर्सिडीज-मेबैक जीएलएस 680 से उठा पर्दा, V8 इंजन की पावर और AI टेक्नोलॉजी के साथ आई यह अल्ट्रा-लग्जरी SUV. जानिए इसके 7-स्टार केबिन कम्फर्ट और फीचर्स.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 22 Jul 2026 08:42 AM (IST)
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Mercedes Maybach GLS 680: दुनिया की सबसे मशहूर लग्जरी कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज-बेंज पहले से ही अपनी लग्जरी कारों से धमाल मचा रही थी और अब कंपनी ने अल्ट्रा-लग्जरी सेगमेंट में नया इतिहास रच दिया है. कंपनी ने अपनी सबसे पावरफुल और फीचर्स से लैस ऑल-न्यू मर्सिडीज-मेबैक जीएलएस 680 से आधिकारिक पर्दा उठा दिया है. 

यह सिर्फ एक कार नहीं बल्कि सड़क पर चलती-फिरती एक 7-स्टार महल जैसी एसयूवी है. इसमें जहां एक तरफ गजब की रफ्तार देने वाला दमदार V8 इंजन लगाया गया है. वहीं दूसरी तरफ आधुनिक जमाने की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का तड़का भी दिया गया है. तो चलिए जानते हैं कि इस अल्ट्रा-लग्जरी एसयूवी में क्या-क्या खास देखने को मिलने वाला है.

दमदार V8 इंजन और पावरफुल परफॉर्मेंस

बता दें कि, मर्सिडीज-मायबैक GLS 680 के हुड के नीचे 4.0-लीटर का ट्विन-टर्बो V8 पेट्रोल इंजन दिया गया है. जो माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस है. यह पावरफुल इंजन 550 BHP से ज्यादा की तगड़ी पावर और 730 Nm का बंपर टॉर्क जनरेट करता है. 

इतनी बड़ी और भारी एसयूवी होने के बावजूद यह कार महज 4.9 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है. इसमें 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और मर्सिडीज का ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम दिया गया है. जो हर तरह के रास्तों पर बेजोड़ ग्रिप और स्मूथ राइड का अहसास कराता है.

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मिलेगा AI असिस्टेंट का तड़का

इस बार इस नई मायबैक की सबसे बड़ी खासियत इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित इन्फोटेनमेंट सिस्टम है. इसमें MBUX का लेटेस्ट जनरेशन AI वॉइस असिस्टेंट दिया गया है. जो ड्राइवर और यात्रियों के मूड और आदतों को खुद-ब-खुद समझ लेता है. 

यह AI असिस्टेंट आपकी आवाज की कमांड पर केबिन का तापमान बदलने और आपकी पसंद का म्यूजिक प्ले करने या मसाज सीट्स को एडजस्ट करने का काम पलक झपकते ही कर देता है. इसके अलावा केबिन में रियर पैसेंजर्स के लिए बड़ी-बड़ी टचस्क्रीन डिस्प्ले और हेड-अप डिस्प्ले का सपोर्ट भी मिलता है.

मिलेगा बेहद ही लग्जरी और कम्फर्ट

आपको बता दें कि, अगर बात कम्फर्ट की करें तो मायबैक GLS 680 का मुकाबला करना लगभग नामुमकिन है. कार की रियर सीट्स को एग्जीक्यूटिव सीट्स का रूप दिया गया है. जिन्हें बटन दबाते ही रीक्लाइन किया जा सकता है. सीट्स में हीटिंग, वेंटिलेशन और कई तरह के हॉट-स्टोन मसाज ऑप्शंस मिलते हैं. 

वहीं, इसके अलावा रियर कंसोल में एक छोटा रेफ्रिजरेटर, बोतलें रखने की जगह और सिल्वर-प्लेटेड शैंपेन फ्लूट्स भी दिए गए हैं. इसमें मिलने वाला एग्रेसिव एयर सस्पेंशन सड़क के हर गड्ढे को गायब कर देता है जिससे अंदर बैठे यात्रियों को बिल्कुल आराम का अहसास होता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 22 Jul 2026 08:40 AM (IST)
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