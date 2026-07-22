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हिंदी न्यूज़ऑटोMaruti की कारें फिर हुईं महंगी, 30 हजार रुपये तक बढ़ेंगे दाम, जानिए कब से लागू होगी नई कीमत?

Maruti की कारें फिर हुईं महंगी, 30 हजार रुपये तक बढ़ेंगे दाम, जानिए कब से लागू होगी नई कीमत?

Maruti Suzuki Car Price Hike: मारुति सुजुकी की कारें फिर हुईं महंगी, अगस्त से 30,000 रुपये तक बढ़ जाएंगे दाम. जानिए क्यों कंपनी ने 2 महीने में दूसरी बार बढ़ाए गाड़ियों के रेट.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 22 Jul 2026 06:56 AM (IST)
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Maruti Suzuki Car Price Hike: भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की कोई नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. कंपनी ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि वह अपने पैसेंजर गाड़ियों के पोर्टफोलियो की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही है. 

बता दें कि, इस बढ़ोतरी के बाद मारुति की गाड़ियां 30,000 रुपये तक महंगी हो जाएंगी. अगर आप कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो चलिए जानते हैं कि नई दरें कब से लागू होने वाली हैं और इस फैसले के पीछे कंपनी ने क्या वजह बताई है.

कब से लागू होंगी नई कीमतें

बता दें कि, कार खरीदारों के लिए सबसे पहला और जरूरी सवाल यही है कि जेब ढीली करने वाली यह नई दरें आखिर कब से लागू हो रही हैं. कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मारुति की गाड़ियों की बढ़ी हुई नई कीमतें अगस्त 2026 से लागू कर दी जाएंगी. 

यानी आपके पास जुलाई के बचे हुए दिनों में अपनी मनपसंद कार पुरानी कीमत पर बुक करने का आखिरी मौका है. अगर आप अगस्त में शोरूम जाते हैं या बुकिंग करते हैं तो आपको नई रेट लिस्ट के हिसाब से ही भुगतान करना पड़ेगा.

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30 हजार रुपये तक बढ़ेंगे दाम

जानकारी के लिए बता दें कि, मारुति सुजुकी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि कीमतों में इजाफा अलग-अलग मॉडल और उनके वेरिएंट्स के हिसाब से अलग-अलग होगा. अधिकतम बढ़ोतरी 30,000 रुपये तक की जा सकती है. 

कंपनी की एंट्री-लेवल हैचबैक कारों जैसे ऑल्टो या एस-प्रेसो पर थोड़ी कम बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. वहीं अर्टिगा, ब्रेज़ा, ग्रैंड विटारा और इनविक्टो जैसी बड़ी और प्रीमियम कारों पर ग्राहकों को पूरा 30 हजार रुपये तक का झटका लग सकता है.

लगातार बढ़ रहीं हैं कीमतें 

बता दें कि, पिछले दो महीनों के भीतर मारुति की तरफ से यह दूसरा बड़ा झटका दिया जा रहा है. इससे पहले कंपनी ने जून 2026 में भी अपनी गाड़ियों के दाम 30,000 रुपये तक बढ़ाए थे. कार बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की बढ़ती लागत और ग्लोबल सप्लाई चेन में आ रही अड़चनों की वजह से निर्माण खर्च काफी बढ़ गया है. कंपनी का कहना है कि वे इस लगातार बढ़ते बोझ को अकेले सहन नहीं कर सकते इसलिए मजबूरी में कीमतों को बढ़ाना पड़ रहा है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 22 Jul 2026 06:53 AM (IST)
Tags :
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