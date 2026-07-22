Maruti की कारें फिर हुईं महंगी, 30 हजार रुपये तक बढ़ेंगे दाम, जानिए कब से लागू होगी नई कीमत?

Maruti Suzuki Car Price Hike: भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की कोई नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. कंपनी ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि वह अपने पैसेंजर गाड़ियों के पोर्टफोलियो की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही है.

बता दें कि, इस बढ़ोतरी के बाद मारुति की गाड़ियां 30,000 रुपये तक महंगी हो जाएंगी. अगर आप कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो चलिए जानते हैं कि नई दरें कब से लागू होने वाली हैं और इस फैसले के पीछे कंपनी ने क्या वजह बताई है.

कब से लागू होंगी नई कीमतें

बता दें कि, कार खरीदारों के लिए सबसे पहला और जरूरी सवाल यही है कि जेब ढीली करने वाली यह नई दरें आखिर कब से लागू हो रही हैं. कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मारुति की गाड़ियों की बढ़ी हुई नई कीमतें अगस्त 2026 से लागू कर दी जाएंगी.

यानी आपके पास जुलाई के बचे हुए दिनों में अपनी मनपसंद कार पुरानी कीमत पर बुक करने का आखिरी मौका है. अगर आप अगस्त में शोरूम जाते हैं या बुकिंग करते हैं तो आपको नई रेट लिस्ट के हिसाब से ही भुगतान करना पड़ेगा.

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30 हजार रुपये तक बढ़ेंगे दाम

जानकारी के लिए बता दें कि, मारुति सुजुकी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि कीमतों में इजाफा अलग-अलग मॉडल और उनके वेरिएंट्स के हिसाब से अलग-अलग होगा. अधिकतम बढ़ोतरी 30,000 रुपये तक की जा सकती है.

कंपनी की एंट्री-लेवल हैचबैक कारों जैसे ऑल्टो या एस-प्रेसो पर थोड़ी कम बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. वहीं अर्टिगा, ब्रेज़ा, ग्रैंड विटारा और इनविक्टो जैसी बड़ी और प्रीमियम कारों पर ग्राहकों को पूरा 30 हजार रुपये तक का झटका लग सकता है.

लगातार बढ़ रहीं हैं कीमतें

बता दें कि, पिछले दो महीनों के भीतर मारुति की तरफ से यह दूसरा बड़ा झटका दिया जा रहा है. इससे पहले कंपनी ने जून 2026 में भी अपनी गाड़ियों के दाम 30,000 रुपये तक बढ़ाए थे. कार बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की बढ़ती लागत और ग्लोबल सप्लाई चेन में आ रही अड़चनों की वजह से निर्माण खर्च काफी बढ़ गया है. कंपनी का कहना है कि वे इस लगातार बढ़ते बोझ को अकेले सहन नहीं कर सकते इसलिए मजबूरी में कीमतों को बढ़ाना पड़ रहा है.

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