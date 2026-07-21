Citroen Basalt का नया अवतार लॉन्च, 8.75 लाख रुपये में मिलेंगे ये खास Comfort फीचर्स

Citroen Basalt X: इन दिनों भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी सिट्रोएन अपनी कई कार को लेकर चर्चा में हैं. इस बीच कंपनी ने अपनी 108वीं वर्षगांठ के खास मौके पर ग्राहकों को एक बड़ा तोहफा दिया है. कंपनी ने अपनी चर्चित कूप-एसयूवी बेसाल्ट का नया मॉडल सिट्रोएन बेसाल्ट एक्स कम्फर्ट एडिशन भारत में लॉन्च कर दिया है.

कंपनी ने 8.75 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर उतारा गया यह नया एडिशन अपने बेस यू वेरिएंट से सिर्फ 20,000 रुपये महंगा है. कंपनी ने इसमें कम बजट में प्रीमियम फीचर्स और जबरदस्त केबिन कम्फर्ट देने की कोशिश की है. चलिए जानतें हैं कार के फीचर्स के बारें में.

इंटीरियर है बेहद शानदार

बता दें कि, नए बेसाल्ट एक्स कंफर्ट एडिशन केबिन के अंदर बड़े बदलावों के साथ आया है. इसमें अब प्रीमियम मेट्रोपॉलिटन बेज लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री को स्टैंडर्ड तौर पर शामिल किया गया है.

जो गाड़ी के अंदर बैठते ही एक लग्जरी फील देती है. कंपनी ने इस कार के साथ अपने खास कम्फर्ट एएक्सएस पैक्स पेश किए हैं. इसके चलते ग्राहकों को बेस और मिड वेरिएंट्स में ही हाई-एंड गाड़ियों वाले प्रीमियम कम्फर्ट फीचर्स मिल जाते हैं. जिससे कम दाम में भी महंगी कार जैसा अहसास होता है.

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मिलेगा 10-इंच स्क्रीन

इस कार में फीचर्स की बात करें तो बेसाल्ट एक्स के इस नए अवतार में टेक-प्रेमी ग्राहकों की पसंद का पूरा ध्यान रखा गया है. इसमें 10.25-इंच का एंड्रॉइड-बेस्ड टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर और दमदार म्यूजिक एक्सपीरियंस के लिए प्रीमियम JBL साउंड सिस्टम दिया गया है.

सुरक्षा और सहूलियत को ध्यान में रखते हुए इस एडिशन में प्रेडिक्टिव सेफ्टी अलर्ट के साथ डुअल डैशकैम और रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिलता है. जो इस प्राइस रेंज में मिलना काफी बड़ी बात है.

मिलेंगे दो इंजन ऑप्शंस

आपको बता दें कि, परफॉर्मेंस और इंजन के मामले में कंपनी ने इसमें दो भरोसेमंद ऑप्शंस दिए हैं. इसके बेस वेरिएंट में 1.2-लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जो 82 HP की पावर जनरेट करता है और 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है.

वहीं ज्यादा पावर पसंद करने वाले चालकों के लिए 1.2-लीटर का टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्प भी है. जो 110 HP की पावर पैदा करता है. इसमें 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दोनों के ऑप्शंस मौजूद हैं.

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