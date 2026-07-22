Tata Punch ने तोड़े बिक्री के रिकॉर्ड, 8 लाख घरों में पहुंची ये 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली कार

टाटा मोटर्स की माइक्रो SUV पंच ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.लॉन्च के बाद से लगातार शानदार परफॉर्म कर रही इस SUV ने 8 लाख यूनिट सेल का आंकड़ा पार कर लिया है. शानदार डिजाइन, मजबूत सेफ्टी, किफायती कीमत, पेट्रोल, CNG और इलेक्ट्रिक जैसे कई ऑप्शन्स की वजह से यह SUV ग्राहकों के बीच काफी पॉपुलर है.

Tata Punch को अक्टूबर 2021 में भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया था.शुरुआत से ही इसे ग्राहकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला.कंपनी ने इसे खास तौर पर उन लोगों के लिए तैयार किया था जो हैचबैक की कीमत में SUV जैसा लुक, हाई ग्राउंड क्लीयरेंस और बेहतर सुरक्षा चाहते हैं. यही वजह रही कि कुछ ही सालों में Punch ने बिक्री के मामले में कई बड़े रिकॉर्ड बना दिए और अब 8 लाख यूनिट का आंकड़ा भी पार कर लिया है.

गाड़ी में मिलते हैं ये खास फीचर्स

Punch की पॉपुलेरिटी की सबसे बड़ी वजह इसकी मजबूत बिल्ड क्वालिटी मानी जाती है. इस SUV को ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है, जिससे यह अपने सेगमेंट की सबसे सेफ गाड़ियों में शामिल हो गई. इसके अलावा इसमें डुअल एयरबैग, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), रियर पार्किंग सेंसर, रियर कैमरा और कई मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे फैमिली के लिए भी एक भरोसेमंद ऑप्शन बनाते हैं.

फीचर्स की बात करें तो Tata Punch में 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, सनरूफ और प्रीमियम इंटीरियर जैसी सुविधाएं मिलती हैं. यही कारण है कि यह SUV कीमत के मुकाबले बेहतर वैल्यू फॉर मनी मानी जाती है.

गाड़ी का इंजन और पावर

इंजन ऑप्शन्स की बात करें तो Punch में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो मैनुअल और AMT गियरबॉक्स के साथ मौजूद है. इसके अलावा कंपनी इसका CNG वेरिएंट भी बेचती है, जो बेहतर माइलेज चाहने वाले ग्राहकों के लिए अच्छा ऑप्शन है.वहीं, इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों के लिए Punch EV भी बाजार में मौजूद है, जिसमें मॉडर्न तकनीक के साथ लंबी ड्राइविंग रेंज मिलती है.अलग-अलग पावरट्रेन ऑप्शन होने की वजह से Punch की पहुंच और भी ज्यादा ग्राहकों तक बनी है.

कंपनी लगातार इस SUV में नए फीचर्स और अपडेट जोड़ती रही है, जिससे इसकी पॉपुलेरिटी बनी हुई है. पिछले कुछ महीनों में Punch कई बार देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट में भी शामिल रही है और कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में मजबूत पकड़ बनाए हुए है.

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