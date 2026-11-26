तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने पुरुष सरकारी कर्मचारियों के लिए पितृत्व अवकाश (पैटरनिटी लीव) की घोषणा की है. पुरुष कर्मचारियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा. कर्मचारी बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले या जन्म के 6 महीने के भीतर पितृत्व अवकाश ले सकते हैं.