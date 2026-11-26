कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने बुधवार को दावा किया कि जब वह संविधान दिवस के मौके पर बाबासाहेब अंबेडकर जी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मेरठ जा रहे थे तो उनको बॉर्डर पर ही रोक लिया गया और आगे जाने की परमिशन नहीं दी गई. सीजेपी नेता ने सवाल उठाया कि क्या यूपी में बाबासाहेब को फूल चढ़ाना अपराध है?

सौरव दास ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'मैं संविधान दिवस पर बाबासाहेब अंबेडकर जी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मेरठ जा रहा था, लेकिन मुझे सीमा पर रोक दिया गया और आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई। क्या आज उत्तर प्रदेश में बाबासाहेब को फूल चढ़ाना अपराध है? क्या यूपी में बाबासाहेब जी के मूर्ति को माला चढ़ाना आज एक अपराध हे? मैं इसका विरोध करता हूं.'

I was on my way to Meerut to pay homage to Babasaheb Ambedkar ji’s statue on Constitution Day. But I am stopped at the border and being disallowed. Is offering flowers to Babasaheb a crime in UP today? क्या यूपी में बाबासाहेब जी के मूर्ति को माला चढ़ाना आज एक अपराध हे? मैं इसका विरोध करता हूँ। — Saurav Das (@SauravDassss) November 26, 2026

अभिजीत दीपके ने भी उठाए सवाल

सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके ने भी इस पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, 'सौरव को उत्तर प्रदेश में बाबासाहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने से क्यों रोका गया है?'

Why Saurav has been stopped from paying tribute to Babasaheb Ambedkar in UP? — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) November 26, 2026

कॉकरोच जनता पार्टी ने भी सौरव दास को कथित तौर पर रोके जाने को लेकर विरोध जताया. CJP ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से लिखा, 'यह सरकार बाबासाहेब के संविधान और उनके सिद्धांतों की इतनी विरोधी क्यों है?'



उधर, सीजेपी ने चुनाव आयोग की कथित अनियमितताओं को लेकर सरकार के खिलाफ गुरुवार को नागपुर में 'लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ' प्रदर्शन और जनसभा आयोजित कर रही है.

दीपके ने सरकार पर साधा निशाना

दीपके ने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया, 'देशभर में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है. इसकी शुरुआत चुनावों के दौरान विधायकों की खरीद-फरोख्त से हुई और फिर हर राज्य में वोटों की चोरी होने लगी. कोल्हापुर में गोकुल डेरी चुनाव हारने के बाद अब वे दूध सहकारी संस्था में अपने लोगों को बैठाने की कोशिश कर रहे हैं और चुनावों को हाईजैक कर उनमें धांधली कर रहे हैं.'

उन्होंने कहा, 'एक छोटी दूध सहकारी संस्था के चुनाव में चोरी करने पर उन्हें शर्म आनी चाहिए. क्या देश में अब लोकतंत्र बचा है या नहीं?'' दीपके ने दावा किया कि देश में चुनाव महज औपचारिकता बनकर रह गए हैं और कौन सरकार बनाएगा तथा कौन हारेगा, इसका फैसला बीजेपी के मुख्यालय में ही हो रहा है.

चुनाव आयोग पर लगाया आरोप

उन्होंने आरोप लगाया,'निर्वाचन आयोग यानी ज्ञानेश कुमार को जीतने वाले उम्मीदवारों और उनकी जीत के अंतर की सूची का केवल एक व्हाट्सऐप मैसेज मिलता है और वह कठपुतली की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी घोषणा कर देते हैं.'