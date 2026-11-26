बिहार की राजनीति में पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे व वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के मुख्यमंत्री बनने को लेकर चर्चाएं तेज हैं. अब इस मुद्दे पर जेडीयू की ओर से बड़ा बयान आया है. नालंदा के इस्लामपुर से विधायक रुहैल रंजन ने कहा कि आज नहीं तो कल निशांत कुमार जरूर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे.

उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर निशांत कुमार के कामकाज की भी तारीफ की. रुहैल रंजन ने यह बयान गुरुवार( 26 नवंबर) को बिहारशरीफ के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया.

रुहैल रंजन ने कहा कि निशांत कुमार जिस तरह से काम कर रहे हैं, उससे उनके मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद मजबूत हुई है. स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद वह लगातार सक्रिय हैं. स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं. विधायक ने उनके कामकाज को सकारात्मक बताया.

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बोले- बिहार के लिए अच्छा दिन होगा

जेडीयू विधायक ने कहा कि निशांत कुमार के काम करने का तरीका और जनता के हित में उठाए जा रहे कदम अच्छे संकेत हैं. उन्होंने कहा कि अगर आने वाले समय में निशांत कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो यह राज्य के लोगों के लिए अच्छा दिन होगा. उन्हें भरोसा है कि निशांत कुमार को एक दिन राज्य की कमान जरूर मिलेगी.

बिहार की राजनीति में चर्चाएं तेज

रुहैल रंजन के इस बयान के बाद निशांत कुमार के राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं. पिछले कुछ समय से उनके नेतृत्व और मुख्यमंत्री पद की संभावनाओं को लेकर सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं. विपक्ष भी इस मुद्दे पर सवाल उठा रहा है. हालांकि, विधायक का बयान उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक राय है. पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद को लेकर किसी फैसले की जानकारी नहीं दी गई है.

आनंद मोहन के मामले पर भी बोले विधायक

प्रेस कॉन्फ्रेंस में रुहैल रंजन ने पूर्व सांसद आनंद मोहन से जुड़े मामले पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में अदालत का फैसला सर्वोपरि होता है. सभी को न्यायालय के निर्णय का सम्मान करना चाहिए. कानून और न्यायपालिका के फैसले से ऊपर कोई नहीं है. विधायक ने इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया को महत्व देने की बात कही.

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