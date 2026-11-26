संविधान दिवस के मौके पर ‘स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया’ (SFI) ने राजधानी दिल्ली में मंदिर मार्ग पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मार्च निकाला और एसआईआर को रद्द करने की मांग की. इस दौरान ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन प्रमुख नेहा बोरा ने भी सीईसी और सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा, मतदाता सूची से हटाया गया हर नाम एक मतदाता की आवाज दबाना है. मतदाता अधिकारों के बिना संविधान दिवस नहीं!

AISA प्रमुख नेहा बोरा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ सेंट्रल दिल्ली में संविधान दिवस मनाया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है कि भारत के पास संविधान है,दूसरी ओर इसी सरकार के लोग संविधान की आत्मा को तार-तार कर रहे हैं. इस दौरान एसआईआर को वापस लेने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी भी की.

प्रदर्शनकारियों ने हाथों में पोस्टर और बैनर थाम रखे थे, जिन पर 'अगर आपको राज्य के चुनाव जीतने के लिए 13 करोड़ लोगों को वोट देने से रोकना पड़े', एसआईआर वापस लो, पुरानी मतदाता सूची बहाल करो' और 'ज्ञानेश कुमार लोकतंत्र की हत्या कर रहे' जैसे नारे लिखे हुए थे.

जंतर-मंतर को दोबारा विरोध स्थल घोषित करने की मांग

प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली स्थित जंतर-मंतर को फिर से आधिकारिक विरोध स्थल के रूप में अधिसूचित किए जाने की मांग भी की. उन्होंने 'एसआईआर रद्द करो' और 'संविधान बचाओ' जैसे नारे लगाए. विरोध मार्च का आयोजन एसआईआर प्रक्रिया और मतदाताओं के अधिकारों पर इसके कथित प्रभाव से जुड़ी चिंताओं को उजागर करने के लिए किया गया था.

दिल्ली कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

उधर, दिल्ली कांग्रेस ने भी एसआईआर में कथित गड़बड़ी के खिलाफ संविधान दिवस पर मतदान के अधिकार की सुरक्षा की मांग को लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए. यह मार्च दोपहर करीब 12.15 बजे सिविल लाइंस स्थित ट्रॉमा सेंटर के सामने चांदगी राम अखाड़ा से शुरू हुआ. इसमें शामिल लोग तख्तियां और पोस्टर लिए हुए थे और बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ नारे लगा रहे थे.