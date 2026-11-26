Innova Hycross Facelift Base Model: अभी हाल ही में लॉन्च हुई नई Toyota Innova Hycross फेसलिफ्ट की चर्चा हर तरफ हो रही है. कंपनी का अपडेटेड MVP 19.59 लाख रुपये से पेट्रोल GX वेरिएंट शुरू होता है. जबकि फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड का एंट्री-लेवल वेरिएंट G 19.99 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर आता है.

बता दें कि कम कीमत में बड़ी और भरोसेमंद फैमिली कार तो मिल जाती है लेकिन कई प्रीमियम और सुविधाजनक फीचर्स इन शुरुआती वेरिएंट्स से गायब रहते हैं. जिसके चलते इस खबर में आज हम जानेंगे कि इनोवा हाईक्रॉस के बेस मॉडल में क्या-क्या मिलता है और किन चीजों की कमी खलती है.

क्या-क्या खास फीचर्स मिलते हैं?

आपको बता दें कि नए G हाइब्रिड बेस वेरिएंट में 2.0-लीटर फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन और ई-ड्राइव ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलता है. जो 7 या 8 सीट ऑप्शन में अवेलेबल है.

जबकि इसमें प्रोजेक्टर हेडलैंप्स, फुल LED रियर कॉम्बी लैंप्स, पुश-बटन स्टार्ट, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर तथा 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, VSC और हिल-स्टार्ट असिस्ट जैसी जरूरी सेफ्टी मिलती है. वहीं 19.59 लाख रुपये वाले पेट्रोल GX वेरिएंट में 17-inch अलॉय व्हील्स, 7-inch MID और रियर कैमरा जैसे फीचर्स भी मिलते हैं.

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किन बड़े फीचर्स की है कमी?

अब कीमत को कम रखने के लिए बेस G हाइब्रिड मॉडल से कई आधुनिक और आरामदायक फीचर्स हटा दिए गए हैं. इसमें पैनोरमिक सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, स्मार्ट कीलेस एंट्री, रिवर्स पार्किंग कैमरा, कनेक्टेड टेलीमैटिक्स और SOS ई-कॉल जैसे फीचर्स नहीं मिलते.

जबकि इसके अलावा वेंटिलेटेड सीटें, 12.3-inch बड़ी टचस्क्रीन, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और ADAS सेफ्टी सूट भी ऊपरी वेरिएंट्स के लिए सुरक्षित रखे गए हैं.

स्पीड लिमिट सबसे बड़ा अंतर

जानकारी दें दे कि नए G हाइब्रिड वेरिएंट की सबसे खास और चर्चित बात इसकी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड लिमिट है. क्योंकि कंपनी ने इस एंट्री-लेवल हाइब्रिड वेरिएंट में स्पीड-लिमिटिंग फंक्शन दिया है.

जिससे यह गाड़ी तय सीमा से ज्यादा तेज नहीं भागती. हालांकि इसमें इको, नॉर्मल और पॉवर ड्राइव मोड जरूर दिए गए हैं. लेकिन हाईवे पर तेज रफ्तार पसंद करने वालों को यह दिक्कत दे सकती है.

किसके लिए सही है यह बेस मॉडल?

अगर आपका बजट 20 लाख रुपये के आसपास है और आप कम कीमत में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, 7 या 8 सीटों की जगह और मजबूत सेफ्टी चाहते हैं. तो बेस मॉडल एक शानदार ऑप्शन हो सकता है.

क्योंकि शहर के भीतर आरामदायक सफर और कम रनिंग कॉस्ट के लिए यह काम चलाऊ और किफायती पैकेज देता है. लेकिन यदि आपको रिवर्स कैमरा, स्मार्ट एंट्री, बिना स्पीड लिमिट वाली ड्राइविंग या सनरूफ जैसे फीचर्स चाहिए तो GX हाइब्रिड या VX/ZX वेरिएंट पर जाना बेहतर रहेगा.

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