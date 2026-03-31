भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने अपने ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए QuickStop नाम की नई सर्विस शुरू की है. आज के समय में लोगों की लाइफ काफी व्यस्त हो गई है और ऐसे में कार सर्विस के लिए वर्कशॉप जाना कई बार मुश्किल हो जाता है. इसी परेशानी को समझते हुए कंपनी ने यह खास सुविधा लॉन्च की है. आइए विस्तार से जानते हैं.

दरअसल, QuickStop एक तरह का चलता-फिरता सर्विस सेंटर है, जो आपकी कार की सर्विसिंग के लिए खुद आपके पास पहुंचता है. इसका मतलब ये है कि अब आपको लंबी लाइन में खड़े होकर घंटों इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये सर्विस पूरी तरह “सर्विस ऑन डिमांड” पर बेस्ड है, यानी जब आपको जरूरत हो, सर्विस आपके पास आ जाएगी. यह सुविधा खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जिनके पास समय की कमी होती है.

किन शहरों में शुरू हुई यह सुविधा?

मारुति सुजुकी ने इस QuickStop सर्विस को फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ बड़े शहरों में शुरू किया है. इसमें दिल्ली-एनसीआर, कोलकाता, सूरत, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, बागडोगरा और कालीकट जैसे शहर शामिल हैं. कंपनी ने इन शहरों में करीब 10 QuickStop यूनिट्स लगाए हैं. यs सर्विस एक छोटे और खास तरीके से बनाए गए कंटेनर के अंदर तैयार की गई है, जिसमें सभी जरूरी टूल्स मौजूद होते हैं. लोग सुबह ऑफिस जाते समय अपनी कार इन यूनिट्स पर छोड़ सकते हैं और शाम को काम खत्म होने के बाद सर्विस की हुई कार वापस ले सकते हैं. इससे समय की काफी बचत होती है और काम भी जल्दी हो जाता है.

कहां और कैसे मिलती है QuickStop सर्विस?

QuickStop सर्विस को ऐसी जगहों पर लगाया जा रहा है जहां गाड़ियों की आवाजाही ज्यादा होती है. जैसे कि कॉरपोरेट ऑफिस, एयरपोर्ट और बड़े फ्लीट हब. इस सर्विस वैन में सभी जरूरी टूल्स और मशीनें लगी होती हैं, जिससे मौके पर ही कार की सर्विसिंग की जा सकती है. QuickStop को मारुति के डीलर पार्टनर्स चलाते हैं और जगह की व्यवस्था कॉरपोरेट या फ्लीट कंपनियां करती हैं.

QuickStop के फायदे?

QuickStop सर्विस का सबसे बड़ा फायदा समय की बचत है. इसके अलावा इस सर्विस के जरिए कार का रेगुलर मेंटेनेंस और छोटे-मोटे रिपेयर काम बहुत ही कम समय में हो जाते हैं. मारुति सुजुकी के सीईओ हिसाशी ताकेउचि का कहना है कि कंपनी का लक्ष्य है कि कार सर्विस को लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का आसान हिस्सा बनाया जाए.

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