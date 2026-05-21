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हिंदी न्यूज़ऑटोहादसे में FIR दर्ज हो तो क्या पुलिस जब्त कर सकती है आपकी कार, जानें क्या है प्रोसेस?

हादसे में FIR दर्ज हो तो क्या पुलिस जब्त कर सकती है आपकी कार, जानें क्या है प्रोसेस?

Car Seized Rules After Accident: अगर सड़क हादसे में FIR दर्ज हो जाए तो कुछ मामलों में पुलिस कार जब्त कर सकती है. जानिए किन परिस्थितियों में वाहन सीज होता है और उसे वापस लेने का क्या प्रोसेस है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 21 May 2026 10:24 AM (IST)
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Car Seized Rules After Accident: सड़क हादसे के बाद सबसे बड़ा डर सिर्फ चोट या नुकसान का नहीं होता, बल्कि कई लोग यह भी सोचने लगते हैं कि कहीं पुलिस उनकी कार जब्त तो नहीं कर लेगी. खासकर जब एक्सीडेंट के बाद FIR दर्ज हो जाए, तो लोग कानूनी प्रक्रिया को लेकर परेशान हो जाते हैं. सोशल मीडिया और इंटरनेट पर भी इसको लेकर कई तरह की अधूरी जानकारियां घूमती रहती हैं. लेकिन सच यह है कि हर एक्सीडेंट में पुलिस आपकी कार तुरंत सीज नहीं करती. 

यह पूरी तरह हादसे की गंभीरता, जांच और कानूनी स्थिति पर निर्भर करता है. अगर मामला गंभीर हो, किसी की मौत हुई हो या लापरवाही से ड्राइविंग का आरोप हो, तो पुलिस जांच के लिए वाहन को अपने कब्जे में ले सकती है. हालांकि इसके लिए भी तय प्रक्रिया होती है. इसलिए हर वाहन मालिक को यह समझना जरूरी है कि दुर्घटना FIR के बाद पुलिस क्या अधिकार रखती है और कार वापस लेने का सही तरीका क्या होता है.

किन मामलों में पुलिस कार जब्त कर सकती है?

अगर किसी सड़क हादसे में गंभीर चोट, मौत या लापरवाही से ड्राइविंग का मामला सामने आता है, तो पुलिस जांच के लिए वाहन को जब्त कर सकती है. इसका मकसद यह पता लगाना होता है कि हादसा कैसे हुआ और वाहन की क्या भूमिका थी. कई बार पुलिस कार की तकनीकी जांच भी करवाती है ताकि ब्रेक, स्पीड या दूसरी स्थिति का पता चल सके. अगर ड्राइवर नशे में पाया जाए या बिना लाइसेंस गाड़ी चला रहा हो, तो मामला और गंभीर हो सकता है. 

नियम के मुताबिक मामूली एक्सीडेंट में हमेशा कार सीज नहीं की जाती, लेकिन FIR दर्ज होने के बाद पुलिस के पास वाहन कब्जे में लेने का अधिकार होता है. वाहन को आमतौर पर थाने या अधिकृत यार्ड में रखा जाता है. इस दौरान कार मालिक को जरूरी दस्तावेज और जांच में सहयोग देना होता है. कई मामलों में इंश्योरेंस कंपनी भी रिपोर्ट और जांच प्रक्रिया का हिस्सा बनती है.

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कार वापस लेने का क्या होता है प्रोसेस

अगर पुलिस ने आपकी कार जब्त कर ली है, तो उसे वापस पाने के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होती है. आमतौर पर वाहन मालिक को कोर्ट में आवेदन देना पड़ता है, जिसे सुपुर्दगी प्रक्रिया कहा जाता है. कोर्ट दस्तावेज और मामले की स्थिति देखकर वाहन को अस्थायी रूप से मालिक को वापस देने की अनुमति दे सकती है. इसके लिए RC, इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और दूसरे जरूरी कागज मांगे जा सकते हैं. कुछ मामलों में बॉन्ड या शर्तें भी लागू की जाती हैं.

एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि हादसे के बाद पुलिस और इंश्योरेंस प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता रखें और गलत जानकारी देने से बचें. अगर मामला गंभीर हो, तो कानूनी सलाह लेना भी जरूरी हो सकता है. सबसे जरूरी बात यह है कि ट्रैफिक नियमों का पालन और सुरक्षित ड्राइविंग ही ऐसी परेशानियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है.

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Published at : 21 May 2026 10:24 AM (IST)
Tags :
Car Seizure Rules Accident FIR Process Police Car Seize Motor Vehicle Law
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