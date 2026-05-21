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हिंदी न्यूज़ऑटोपहाड़ों पर चढ़ाई करते समय क्या बंद कर देना चाहिए AC, जानिए क्यों जरूरी है ये जानकारी?

पहाड़ों पर चढ़ाई करते समय क्या बंद कर देना चाहिए AC, जानिए क्यों जरूरी है ये जानकारी?

अगर आपकी कार पेट्रोल या डीजल इंजन वाली है, तो हल्की चढ़ाई पर AC चलाने में ज्यादा परेशानी नहीं होती. लेकिन अगर रास्ता बहुत ज्यादा खड़ा है, तो AC बंद करना ज्यादा बेहतर माना जाता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 21 May 2026 10:07 AM (IST)
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गर्मियों की छुट्टियों में लोग अक्सर शिमला, मनाली, नैनीताल और मसूरी जैसे हिल स्टेशनों पर घूमने का प्लान बनाते हैं. कई लोग अपनी कार से पहाड़ों पर जाना पसंद करते हैं, लेकिन पहाड़ी रास्तों पर ड्राइविंग करना मैदानों की तुलना में काफी अलग होता है. खासकर खड़ी चढ़ाई पर गाड़ी चलाते समय लोगों के मन में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर पहाड़ों पर चढ़ाई करते वक्त कार का AC चालू रखना चाहिए या बंद कर देना चाहिए. 

पहाड़ों पर गाड़ी चढ़ाते समय AC चलाने से इंजन पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. जब कार खड़ी चढ़ाई पर चढ़ती है, तब इंजन को वैसे ही ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है. ऐसे में अगर AC भी चालू हो, तो इंजन को और मेहनत करनी पड़ती है. यही कारण है कि कई एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि कठिन और लंबी चढ़ाई के दौरान AC बंद कर देना बेहतर होता है. इससे इंजन पर लोड कम पड़ता है और गाड़ी आसानी से ऊपर चढ़ पाती है.

क्या AC बंद करने में है फायदा?

AC बंद करने का सबसे बड़ा फायदा बेहतर इंजन परफॉर्मेंस है. जब AC बंद रहता है तो इंजन की पूरी ताकत गाड़ी को ऊपर चढ़ाने में लगती है. इससे कार की पिकअप बेहतर रहती है और ओवरहीटिंग का खतरा भी कम हो जाता है. इसके अलावा ईंधन की खपत भी थोड़ी कम होती है, यानी माइलेज बेहतर मिल सकता है.

हालांकि यह पूरी तरह गाड़ी के इंजन पर भी निर्भर करता है. अगर आपकी कार पेट्रोल या डीजल इंजन वाली है, तो हल्की चढ़ाई पर AC चलाने में ज्यादा परेशानी नहीं होती. लेकिन अगर रास्ता बहुत ज्यादा खड़ा है, तो AC बंद करना ज्यादा सुरक्षित और बेहतर माना जाता है. वहीं CNG कारों में यह बात और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि CNG गाड़ियों की पिकअप पहले से थोड़ी कम होती है. ऐसे में AC चालू रहने पर गाड़ी को चढ़ाई पूरी करने में परेशानी हो सकती है.

सही गियर का इस्तेमाल भी जरूरी

पहाड़ों पर ड्राइविंग करते समय सिर्फ AC ही नहीं, बल्कि सही गियर का इस्तेमाल भी बेहद जरूरी होता है. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि चढ़ाई और ढलान दोनों जगह लोअर गियर का इस्तेमाल करना चाहिए. इससे इंजन को पर्याप्त ताकत मिलती है और ब्रेक पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता. लगातार ब्रेक लगाने से ब्रेक गर्म हो सकते हैं और उनकी पकड़ कमजोर पड़ सकती है.कई अनुभवी ड्राइवर भी यही सलाह देते हैं कि अगर गाड़ी में पावर कम महसूस हो रही हो, तो पहाड़ों पर AC बंद कर देना चाहिए. 

यह भी पढ़ें:- महंगी पड़ सकती है लत, कार में बैठकर सिगरेट पीने पर भरना होगा इतना जुर्माना, जानें नियम 

Published at : 21 May 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
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