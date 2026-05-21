पेट्रोल में अब और ज्यादा मिलेगा Ethanol, आपकी कार पर क्या पड़ेगा असर, फायदे जान चौंक जाएंगे

New Ethanol Rule: भारत में अब पेट्रोल में Ethanol की मात्रा पहले से ज्यादा बढ़ने वाली है. सरकार ने E22, E25, E27 और E30 जैसे नए फ्यूल ब्लेंड स्टैंडर्ड जारी कर दिए हैं. यानी आने वाले समय में पेट्रोल में 30 प्रतिशत तक Ethanol मिलाया जा सकता है. सरकार का कहना है कि इससे कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी और प्रदूषण भी घटेगा. वहीं दूसरी तरफ कई कार और बाइक मालिकों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि इसका असर उनकी गाड़ी के इंजन और माइलेज पर क्या पड़ेगा?

खासकर पुराने वाहनों को लेकर लोगों की चिंता ज्यादा बढ़ी हुई है. हालांकि नई गाड़ियों को पहले से E20 फ्यूल के हिसाब से तैयार किया जा रहा है, लेकिन अब E30 को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह बदलाव देश के फ्यूल सिस्टम के लिए बड़ा कदम है, लेकिन इसके साथ वाहन कंपनियों और ग्राहकों दोनों को तैयार रहना होगा.

सरकार को क्या होगा फायदा और आम लोगों पर क्या पड़ेगा असर?

सरकार लंबे समय से Ethanol Blending Program पर काम कर रही है. इसका सबसे बड़ा मकसद विदेशों से कच्चा तेल खरीदने पर होने वाला खर्च कम करना है. Ethanol गन्ना, मक्का और दूसरे कृषि उत्पादों से बनाया जाता है, इसलिए इससे किसानों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज्यादा Ethanol Blend से कार्बन उत्सर्जन कम हो सकता है और फ्यूल ज्यादा क्लीन बन सकता है.

Ethanol का Octane Level भी ज्यादा होता है, जिससे नॉकिंग कम करने में मदद मिलती है. सरकार का दावा है कि E20 और उससे ऊपर के ब्लेंड से इंजन पर बड़ा नुकसान नहीं होगा, खासकर नई गाड़ियों में. हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि ज्यादा Ethanol होने से माइलेज थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि Ethanol की Energy Density पेट्रोल से कम होती है. सोशल मीडिया और ऑटो कम्युनिटी में इसको लेकर काफी बहस भी चल रही है.

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पुरानी गाड़ियों के लिए क्यों बढ़ रही चिंता?

नई कारों और बाइक्स को अब E20 Compatible बनाकर लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन पुरानी गाड़ियों को लेकर चिंता बनी हुई है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज्यादा Ethanol Blend पुराने इंजन के Rubber Parts, Fuel Lines और Seals पर असर डाल सकता है. इसी वजह से सरकार ने E25 फ्यूल के असर को समझने के लिए ARAI को स्टडी की जिम्मेदारी दी है. कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि भविष्य में Flex Fuel Vehicles की जरूरत बढ़ सकती है, जो ज्यादा Ethanol Blend को आसानी से संभाल सकें.

हालांकि सरकार और कई रिसर्च एजेंसियों का दावा है कि सही तकनीक के साथ इसका असर काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. अगर आपकी कार नई है और E20 Compatible है, तो फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है. लेकिन पुरानी गाड़ियों के मालिकों को समय-समय पर Fuel System और Engine की जांच करवाते रहना चाहिए.

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